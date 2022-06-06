https://ria.ru/20220606/evropa-1793346552.html

Во Франции рассказали, кто на самом деле заразил ЕС антироссийской истерией

Во Франции рассказали, кто на самом деле заразил ЕС антироссийской истерией - РИА Новости, 06.06.2022

Во Франции рассказали, кто на самом деле заразил ЕС антироссийской истерией

ЕС занял антироссийскую позицию под влиянием стран Восточной Европы, заявил в интервью газете Valeurs Actuelles депутат Европарламента от французской партии... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T04:46

2022-06-06T04:46

2022-06-06T04:46

специальная военная операция на украине

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евросоюз

франция

тьерри мариани

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. ЕС занял антироссийскую позицию под влиянием стран Восточной Европы, заявил в интервью газете Valeurs Actuelles депутат Европарламента от французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.Парламентарий назвал непродуманным и поспешным масштабное расширение Евросоюза на восток, в результате которого объединение попало под влияние своих новых членов.Он отметил, что руководство ЕС стало приводить свою политику на восточном направлении в соответствии с позициями своих новых членов, которые "исторически словно приговорили себя к вражде с Россией". По мнению евродепутата, это стало одной из причин начала спецоперации на Украине. "Если бы Европа занимала другую позицию, то можно было бы избежать нашего разрыва с Россией, а уж конфликта на Украине точно не случилось бы", — указал парламентарий.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель —"защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220606/tanki-1793345750.html

https://ria.ru/20220606/bayden-1793345301.html

украина

россия

брюссель

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в мире, украина, россия, брюссель, евросоюз, франция, тьерри мариани, европарламент