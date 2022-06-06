Во Франции рассказали, кто на самом деле заразил ЕС антироссийской истерией
Депутат ЕП Мариани: страны Восточной Европы стали причиной антироссийской риторики в ЕС
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРасчет 152-мм самоходных гаубиц "Мста-С"
Расчет 152-мм самоходных гаубиц "Мста-С". Архивное фото
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. ЕС занял антироссийскую позицию под влиянием стран Восточной Европы, заявил в интервью газете Valeurs Actuelles депутат Европарламента от французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.
Парламентарий назвал непродуманным и поспешным масштабное расширение Евросоюза на восток, в результате которого объединение попало под влияние своих новых членов.
"В итоге Евросоюз стал зависимым от этих своих новых членов. Вместо того, чтобы следовать в отношении России мнению стран, скажем, южноевропейского латинского мира, исторически не враждебных России и стремящихся ко всеобщему благу, Брюссель попал в зависимость от государств Восточной Европы", — написал Мариани.
Он отметил, что руководство ЕС стало приводить свою политику на восточном направлении в соответствии с позициями своих новых членов, которые "исторически словно приговорили себя к вражде с Россией". По мнению евродепутата, это стало одной из причин начала спецоперации на Украине.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель —"защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>