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Володин пообещал, что решения ЕСПЧ исполняться не будут
Володин пообещал, что решения ЕСПЧ исполняться не будут - РИА Новости, 06.06.2022
Володин пообещал, что решения ЕСПЧ исполняться не будут
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что принятие федеральных законов о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) планируется на... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T07:50
2022-06-06T07:50
2022-06-06T07:50
россия
европейский суд по правам человека (еспч)
госдума рф
вячеслав володин
общество
москва
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что принятие федеральных законов о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) планируется на этой неделе.Он заявил, что решения ЕСПЧ исполняться не будут.По его словам, ко второму чтению депутатами Госдумы был предложен ряд поправок: не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта; выплаты компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках. Кроме того, по словам Володина, решения судов РФ будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ."Европейский суд по правам человека стал инструментом политической борьбы против нашей страны в руках западных политиков. Некоторые его решения прямо противоречили Конституции РФ, нашим ценностям, традициям", — написал он.
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россия, европейский суд по правам человека (еспч), госдума рф, вячеслав володин, общество, москва
Володин пообещал, что решения ЕСПЧ исполняться не будут
Володин: принятие законов о неисполнении решений ЕСПЧ планируется на этой неделе