https://ria.ru/20220606/espch-1793353816.html

Володин пообещал, что решения ЕСПЧ исполняться не будут

Володин пообещал, что решения ЕСПЧ исполняться не будут - РИА Новости, 06.06.2022

Володин пообещал, что решения ЕСПЧ исполняться не будут

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что принятие федеральных законов о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) планируется на... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T07:50

2022-06-06T07:50

2022-06-06T07:50

россия

европейский суд по правам человека (еспч)

госдума рф

вячеслав володин

общество

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_0:0:3509:1975_1920x0_80_0_0_835b640d6f8b74b972ad28de7e82f3ad.jpg

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что принятие федеральных законов о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) планируется на этой неделе.Он заявил, что решения ЕСПЧ исполняться не будут.По его словам, ко второму чтению депутатами Госдумы был предложен ряд поправок: не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта; выплаты компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках. Кроме того, по словам Володина, решения судов РФ будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ."Европейский суд по правам человека стал инструментом политической борьбы против нашей страны в руках западных политиков. Некоторые его решения прямо противоречили Конституции РФ, нашим ценностям, традициям", — написал он.

https://ria.ru/20220602/espch-1792634072.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, европейский суд по правам человека (еспч), госдума рф, вячеслав володин, общество, москва