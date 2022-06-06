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ЕС потребовал от Турции "более решительных шагов" по поддержке Брюсселя - РИА Новости, 06.06.2022
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ЕС потребовал от Турции "более решительных шагов" по поддержке Брюсселя
ЕС потребовал от Турции "более решительных шагов" по поддержке Брюсселя - РИА Новости, 06.06.2022
ЕС потребовал от Турции "более решительных шагов" по поддержке Брюсселя
Евросоюз приветствует "конструктивную роль" Турции в украинском конфликте, но хотел бы более решительных шагов по поддержке европейской позиции со стороны... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T21:13
2022-06-06T21:21
в мире
цены на нефть
владимир путин
турция
россия
украина
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Евросоюз приветствует "конструктивную роль" Турции в украинском конфликте, но хотел бы более решительных шагов по поддержке европейской позиции со стороны Анкары, заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели."Очень важна активная дипломатия Турции и солидарность с Украиной, в том числе усилия по достижению прекращения огня. Приветствуем конструктивную роль Турции, направленную на деэскалацию конфликта... В то же время мы призываем Турцию к более решительным шагам по присоединению к позиции ЕС, ожидаем от Турции особой бдительности в том, что касается предотвращения обхода санкций", - сказал Вархели, выступая в Европейском парламенте.Страны Евросоюза за последние три месяца ввели уже шесть пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Согласованный на прошлой неделе шестой пакет предусматривает поэтапное введение запрета на покупку нефти и нефтепродуктов из РФ, перевозимых морским путем. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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в мире, цены на нефть, владимир путин, турция, россия, украина, евросоюз
21:13 06.06.2022 (обновлено: 21:21 06.06.2022)
 
ЕС потребовал от Турции "более решительных шагов" по поддержке Брюсселя

Еврокомиссар Вархели потребовал от Турции "более решительных шагов" по поддержке Брюсселя

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Евросоюз приветствует "конструктивную роль" Турции в украинском конфликте, но хотел бы более решительных шагов по поддержке европейской позиции со стороны Анкары, заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели.
"Очень важна активная дипломатия Турции и солидарность с Украиной, в том числе усилия по достижению прекращения огня. Приветствуем конструктивную роль Турции, направленную на деэскалацию конфликта... В то же время мы призываем Турцию к более решительным шагам по присоединению к позиции ЕС, ожидаем от Турции особой бдительности в том, что касается предотвращения обхода санкций", - сказал Вархели, выступая в Европейском парламенте.
Морская нефтеперерабатывающая платформа Приразломная - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 08:00
Битва за Арктику: чем грозит вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Страны Евросоюза за последние три месяца ввели уже шесть пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Согласованный на прошлой неделе шестой пакет предусматривает поэтапное введение запрета на покупку нефти и нефтепродуктов из РФ, перевозимых морским путем. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
В миреЦены на нефтьВладимир ПутинТурцияРоссияУкраинаЕвросоюз
 
 
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