https://ria.ru/20220606/es-1793602971.html

ЕС потребовал от Турции "более решительных шагов" по поддержке Брюсселя

ЕС потребовал от Турции "более решительных шагов" по поддержке Брюсселя - РИА Новости, 06.06.2022

ЕС потребовал от Турции "более решительных шагов" по поддержке Брюсселя

Евросоюз приветствует "конструктивную роль" Турции в украинском конфликте, но хотел бы более решительных шагов по поддержке европейской позиции со стороны... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T21:13

2022-06-06T21:13

2022-06-06T21:21

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цены на нефть

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турция

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евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Евросоюз приветствует "конструктивную роль" Турции в украинском конфликте, но хотел бы более решительных шагов по поддержке европейской позиции со стороны Анкары, заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели."Очень важна активная дипломатия Турции и солидарность с Украиной, в том числе усилия по достижению прекращения огня. Приветствуем конструктивную роль Турции, направленную на деэскалацию конфликта... В то же время мы призываем Турцию к более решительным шагам по присоединению к позиции ЕС, ожидаем от Турции особой бдительности в том, что касается предотвращения обхода санкций", - сказал Вархели, выступая в Европейском парламенте.Страны Евросоюза за последние три месяца ввели уже шесть пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Согласованный на прошлой неделе шестой пакет предусматривает поэтапное введение запрета на покупку нефти и нефтепродуктов из РФ, перевозимых морским путем. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220603/arktika-1792735876.html

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в мире, цены на нефть, владимир путин, турция, россия, украина, евросоюз