https://ria.ru/20220606/erevan-1793600045.html

Протестующие в Ереване направились к зданию генпрокуратуры

Протестующие в Ереване направились к зданию генпрокуратуры - РИА Новости, 06.06.2022

Протестующие в Ереване направились к зданию генпрокуратуры

Демонстранты в Ереване, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, направляются шествием к зданию генеральной прокуратуры, передает... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T20:49

2022-06-06T20:49

2022-06-06T20:49

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франция

армения

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никол пашинян

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ЕРЕВАН, 6 июня - РИА Новости. Демонстранты в Ереване, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, направляются шествием к зданию генеральной прокуратуры, передает корреспондент РИА Новости."Там каждый день "стряпают" уголовные дела, поддерживают несправедливые обвинения, не реагируя на действия полиции. Мы направляемся туда, чтобы озвучить наши требования", - заявил вице-спикер парламента от оппозиции Ишхан Сагателян.На митинге оппозиции он заявил, что протестующие считают эффективным палаточный лагерь на площади Франции и не собираются оттуда уходить.Он также опроверг появившуюся в СМИ информацию о намерении оппозиции взять паузу. "Мы обсуждаем не вопрос паузы, а шаги, направленные на расширение движения", - сказал Сагателян.Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки премьера Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.

https://ria.ru/20220604/armeniya-1793083905.html

https://ria.ru/20220526/armeniya-1790458439.html

франция

армения

азербайджан

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в мире, франция, армения, азербайджан, никол пашинян