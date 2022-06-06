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Протестующие в Ереване направились к зданию генпрокуратуры - РИА Новости, 06.06.2022
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Протестующие в Ереване направились к зданию генпрокуратуры
Протестующие в Ереване направились к зданию генпрокуратуры - РИА Новости, 06.06.2022
Протестующие в Ереване направились к зданию генпрокуратуры
Демонстранты в Ереване, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, направляются шествием к зданию генеральной прокуратуры, передает... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T20:49
2022-06-06T20:49
в мире
франция
армения
азербайджан
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 6 июня - РИА Новости. Демонстранты в Ереване, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, направляются шествием к зданию генеральной прокуратуры, передает корреспондент РИА Новости."Там каждый день "стряпают" уголовные дела, поддерживают несправедливые обвинения, не реагируя на действия полиции. Мы направляемся туда, чтобы озвучить наши требования", - заявил вице-спикер парламента от оппозиции Ишхан Сагателян.На митинге оппозиции он заявил, что протестующие считают эффективным палаточный лагерь на площади Франции и не собираются оттуда уходить.Он также опроверг появившуюся в СМИ информацию о намерении оппозиции взять паузу. "Мы обсуждаем не вопрос паузы, а шаги, направленные на расширение движения", - сказал Сагателян.Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки премьера Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
https://ria.ru/20220604/armeniya-1793083905.html
https://ria.ru/20220526/armeniya-1790458439.html
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в мире, франция, армения, азербайджан, никол пашинян
20:49 06.06.2022
 
Протестующие в Ереване направились к зданию генпрокуратуры

Требующие отставки Пашиняна демонстранты направились к зданию генпрокуратуры

© Sputnik / Перейти в фотобанкМитинг оппозиции в Ереване
Митинг оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
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Митинг оппозиции в Ереване. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 6 июня - РИА Новости. Демонстранты в Ереване, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, направляются шествием к зданию генеральной прокуратуры, передает корреспондент РИА Новости.
"Там каждый день "стряпают" уголовные дела, поддерживают несправедливые обвинения, не реагируя на действия полиции. Мы направляемся туда, чтобы озвучить наши требования", - заявил вице-спикер парламента от оппозиции Ишхан Сагателян.
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На митинге оппозиции он заявил, что протестующие считают эффективным палаточный лагерь на площади Франции и не собираются оттуда уходить.
Он также опроверг появившуюся в СМИ информацию о намерении оппозиции взять паузу. "Мы обсуждаем не вопрос паузы, а шаги, направленные на расширение движения", - сказал Сагателян.
Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки премьера Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
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В миреФранцияАрменияАзербайджанНикол Пашинян
 
 
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