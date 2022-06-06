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Песков ответил на вопрос, как Путин относится к работе "Ельцин Центра" - РИА Новости, 06.06.2022
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Песков ответил на вопрос, как Путин относится к работе "Ельцин Центра"
Песков ответил на вопрос, как Путин относится к работе "Ельцин Центра" - РИА Новости, 06.06.2022
Песков ответил на вопрос, как Путин относится к работе "Ельцин Центра"
В работе "Ельцин Центра" были эпизоды, вызывавшие дискуссии общественности, но в законе есть критерии, по которым Минюст относит ту или иную организацию к... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T14:12
2022-06-06T18:50
общество
"ельцин-центр"
никита михалков
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В работе "Ельцин Центра" были эпизоды, вызывавшие дискуссии общественности, но в законе есть критерии, по которым Минюст относит ту или иную организацию к иноагентам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.Ранее кинорежиссер Никита Михалков раскритиковал деятельность "Ельцин Центра" и потребовал признать его иностранным агентом.Песков отметил, что лично не ознакомился с призывом Никиты Михалкова, но в законе "определены критерии иноагента, и, собственно, наш Минюст как раз руководствуется этими критериями, которые четко закреплены в законе".
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общество, "ельцин-центр", никита михалков, владимир путин, дмитрий песков
14:12 06.06.2022 (обновлено: 18:50 06.06.2022)
 
Песков ответил на вопрос, как Путин относится к работе "Ельцин Центра"

Песков в ответ на призыв Михалкова признать "Ельцин Центр" иноагентом напомнил о законе

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗдание "Ельцин Центра" в Екатеринбурге
Здание Ельцин Центра в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Здание "Ельцин Центра" в Екатеринбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В работе "Ельцин Центра" были эпизоды, вызывавшие дискуссии общественности, но в законе есть критерии, по которым Минюст относит ту или иную организацию к иноагентам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.
Ранее кинорежиссер Никита Михалков раскритиковал деятельность "Ельцин Центра" и потребовал признать его иностранным агентом.

"Знаю, что он (Путин. — Прим. ред.) его ("Ельцин Центр". — Прим. ред.) посещал в свое время. Действительно, было посещение. Но впоследствии, действительно, некоторые эпизоды, связанные с работой этого центра, вызывали широкие споры, широкие дискуссии общественности, а дальше нужно строго руководствоваться законом, как каждый раз, когда кого-то объявляют иноагентом", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как президент России Владимир Путин относится к "Ельцин Центру".

Песков отметил, что лично не ознакомился с призывом Никиты Михалкова, но в законе "определены критерии иноагента, и, собственно, наш Минюст как раз руководствуется этими критериями, которые четко закреплены в законе".
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Общество"Ельцин-центр"Никита МихалковВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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