https://ria.ru/20220606/eltsintsentr-1793467798.html

Песков ответил на вопрос, как Путин относится к работе "Ельцин Центра"

Песков ответил на вопрос, как Путин относится к работе "Ельцин Центра" - РИА Новости, 06.06.2022

Песков ответил на вопрос, как Путин относится к работе "Ельцин Центра"

В работе "Ельцин Центра" были эпизоды, вызывавшие дискуссии общественности, но в законе есть критерии, по которым Минюст относит ту или иную организацию к... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T14:12

2022-06-06T14:12

2022-06-06T18:50

общество

"ельцин-центр"

никита михалков

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В работе "Ельцин Центра" были эпизоды, вызывавшие дискуссии общественности, но в законе есть критерии, по которым Минюст относит ту или иную организацию к иноагентам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.Ранее кинорежиссер Никита Михалков раскритиковал деятельность "Ельцин Центра" и потребовал признать его иностранным агентом.Песков отметил, что лично не ознакомился с призывом Никиты Михалкова, но в законе "определены критерии иноагента, и, собственно, наш Минюст как раз руководствуется этими критериями, которые четко закреплены в законе".

https://ria.ru/20220606/inoagenty-1793356060.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, "ельцин-центр", никита михалков, владимир путин, дмитрий песков