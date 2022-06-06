https://ria.ru/20220606/elektrichestvo-1793434888.html
Россия находится на восьмом месте в рейтинге по доступности электроэнергии
Россия находится на восьмом месте в рейтинге по доступности электроэнергии - РИА Новости, 06.06.2022
Россия находится на восьмом месте в рейтинге по доступности электроэнергии
Исландия, Лихтенштейн и Нидерланды лидируют в рейтинге стран Европы по доступности электроэнергии, Россия - на восьмом месте, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T12:48
2022-06-06T12:48
2022-06-06T12:49
в мире
россия
исландия
молдавия
венгрия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Исландия, Лихтенштейн и Нидерланды лидируют в рейтинге стран Европы по доступности электроэнергии, Россия - на восьмом месте, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. При этом меньше всего электроэнергии могут позволить себе жители Румынии, Молдавии и Латвии.Как отмечают эксперты, в 2021 году ситуация на европейском, и не только европейском, энергетическом рынке была близкой к кризисной. Цены на оптовом рынке подскочили в несколько раз, что в некоторых странах приводило даже к закрытию отдельных предприятий. Отмечается, что причинами роста стали погодные условия и рост цен на энергоносители, в особенности на газ, который подорожал на бирже в несколько раз."Рост цен на оптовом рынке перекинулся и на розничный рынок, хотя в некоторых странах тарифы в той или иной степени регулируются. В связи с этим динамика цен на электроэнергию в разных странах Европы была неодинаковой, но преимущественно положительной", - говорится в пояснительной записке к исследованию.Эксперты отмечают, что доступность электроэнергии зависит не только от ее стоимости, но и от доходов граждан. В основе составленного рейтинга лежит количество киловатт-часов, которое могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители различных стран.Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стала Исландия, жители которой могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 29 тысяч киловатт-часов."Тарифы на электроэнергию здесь относительно невысокие, а зарплаты одни из самых высоких в Европе", - поясняют эксперты.На втором месте - Лихтенштейн, жители которого могут приобрести 25,7 тысячи киловатт-часов на среднемесячную зарплату. На третьем - Нидерланды (более 23 тысяч).На последнем месте рейтинга - Румыния, жители которой могут приобрести только 4,1 тысячи киловатт-часов, что в семь раз меньше показателя Исландии. На предпоследнем месте - Молдавия (4,7 тысячи), на третьем месте с конца - Латвия (почти 5 тысяч).Россия при этом улучшила свои показатели по сравнению с прошлым годом, поднявшись на два места. Жители РФ на среднемесячную зарплату могут приобрести порядка 13,4 тысячи киловатт-часов.Эксперты отмечают, что цены на электричество выросли почти во всех странах. Для оценки стоимости все цены проанализированы в пересчете на рубли.Самая дешевая электроэнергия в Казахстане, киловатт-час здесь стоит два рубля. На втором месте Турция (3,3 рубля за киловатт-час).Россия занимает третье место, средняя цены электроэнергии - 3,7 рубля за киловатт-час. На четвертом месте Белоруссия (около 5 рублей). Далее идут в основном страны Балканского полуострова и Восточной Европы, имеющие относительно низкие тарифы на электричество.Самая высокая стоимость электроэнергии - в Дании (21,2 рубля). В Германии, Бельгии, Ирландии и Испании стоимость превышает 17 рублей."При сравнении с прошлым годом почти во всех европейских государствах отмечается увеличение цен на электроэнергию. Подорожание произошло в 33 странах из 39, участвующих в рейтинге. Примечательно, что наибольший рост был в тех государствах, которые сильно зависимы от возобновляемых источников электроэнергии, либо у которых большая доля газовой генерации. Это обусловлено тем, что произошло резкое увеличение цены на газ, о чем говорилось выше, а также тем, что в 2021 году из-за низкой ветрености существенно сократилось производство на ветряных электростанциях", - отмечают эксперты.Наибольший рост тарифов на электроэнергию отмечается в Норвегии, Эстонии и Швеции. А всего более чем на 20% цены выросли в девяти странах. В России рост цен составил 4,2%, что ниже инфляции.При этом в пяти странах - Молдавии, Словакии, Боснии и Герцеговине, Черногории и Венгрии - цены снизились.По оценкам аналитиков, в 2022 году тарифы на электричество в Европе, скорее всего, опять вырастут, так как ситуация на рынке энергоносителей остается сложной, а среднегодовая цена газа, скорее всего, будет значительно выше, чем в 2021 году."При этом соответствующий рост доходов населения далеко не гарантирован. Таким образом, можно предположить, что доступность электроэнергии для жителей некоторых государств может снизиться", - отмечается в пояснительной записке.В России при этом рост тарифов должен быть на уровне 5%, таким образом при сохранении текущего роста зарплат доступность электричества для граждан не снизится, заключают эксперты.
https://ria.ru/20220606/elektroenergiya-1793281083.html
https://ria.ru/20220522/elektroenergiya-1789979554.html
https://ria.ru/20220606/energoapokalipsis-1793352963.html
https://ria.ru/20220511/energiya-1787916597.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, исландия, молдавия, венгрия
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Исландия, Лихтенштейн и Нидерланды лидируют в рейтинге стран Европы по доступности электроэнергии, Россия - на восьмом месте, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. При этом меньше всего электроэнергии могут позволить себе жители Румынии, Молдавии и Латвии.
Как отмечают эксперты, в 2021 году ситуация на европейском, и не только европейском, энергетическом рынке была близкой к кризисной. Цены на оптовом рынке подскочили в несколько раз, что в некоторых странах приводило даже к закрытию отдельных предприятий. Отмечается, что причинами роста стали погодные условия и рост цен на энергоносители, в особенности на газ, который подорожал на бирже в несколько раз.
"Рост цен на оптовом рынке перекинулся и на розничный рынок, хотя в некоторых странах тарифы в той или иной степени регулируются. В связи с этим динамика цен на электроэнергию в разных странах Европы
была неодинаковой, но преимущественно положительной", - говорится в пояснительной записке к исследованию.
Эксперты отмечают, что доступность электроэнергии зависит не только от ее стоимости, но и от доходов граждан. В основе составленного рейтинга лежит количество киловатт-часов, которое могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители различных стран.
Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стала Исландия
, жители которой могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 29 тысяч киловатт-часов.
"Тарифы на электроэнергию здесь относительно невысокие, а зарплаты одни из самых высоких в Европе", - поясняют эксперты.
На втором месте - Лихтенштейн
, жители которого могут приобрести 25,7 тысячи киловатт-часов на среднемесячную зарплату. На третьем - Нидерланды
(более 23 тысяч).
На последнем месте рейтинга - Румыния
, жители которой могут приобрести только 4,1 тысячи киловатт-часов, что в семь раз меньше показателя Исландии. На предпоследнем месте - Молдавия
(4,7 тысячи), на третьем месте с конца - Латвия
(почти 5 тысяч).
Россия
при этом улучшила свои показатели по сравнению с прошлым годом, поднявшись на два места. Жители РФ на среднемесячную зарплату могут приобрести порядка 13,4 тысячи киловатт-часов.
Эксперты отмечают, что цены на электричество выросли почти во всех странах. Для оценки стоимости все цены проанализированы в пересчете на рубли.
Самая дешевая электроэнергия в Казахстане
, киловатт-час здесь стоит два рубля. На втором месте Турция
(3,3 рубля за киловатт-час).
Россия занимает третье место, средняя цены электроэнергии - 3,7 рубля за киловатт-час. На четвертом месте Белоруссия
(около 5 рублей). Далее идут в основном страны Балканского полуострова
и Восточной Европы
, имеющие относительно низкие тарифы на электричество.
Самая высокая стоимость электроэнергии - в Дании
(21,2 рубля). В Германии
, Бельгии
, Ирландии
и Испании
стоимость превышает 17 рублей.
"При сравнении с прошлым годом почти во всех европейских государствах отмечается увеличение цен на электроэнергию. Подорожание произошло в 33 странах из 39, участвующих в рейтинге. Примечательно, что наибольший рост был в тех государствах, которые сильно зависимы от возобновляемых источников электроэнергии, либо у которых большая доля газовой генерации. Это обусловлено тем, что произошло резкое увеличение цены на газ, о чем говорилось выше, а также тем, что в 2021 году из-за низкой ветрености существенно сократилось производство на ветряных электростанциях", - отмечают эксперты.
Наибольший рост тарифов на электроэнергию отмечается в Норвегии
, Эстонии
и Швеции
. А всего более чем на 20% цены выросли в девяти странах. В России рост цен составил 4,2%, что ниже инфляции.
При этом в пяти странах - Молдавии, Словакии
, Боснии
и Герцеговине, Черногории
и Венгрии
- цены снизились.
По оценкам аналитиков, в 2022 году тарифы на электричество в Европе, скорее всего, опять вырастут, так как ситуация на рынке энергоносителей остается сложной, а среднегодовая цена газа, скорее всего, будет значительно выше, чем в 2021 году.
"При этом соответствующий рост доходов населения далеко не гарантирован. Таким образом, можно предположить, что доступность электроэнергии для жителей некоторых государств может снизиться", - отмечается в пояснительной записке.
В России при этом рост тарифов должен быть на уровне 5%, таким образом при сохранении текущего роста зарплат доступность электричества для граждан не снизится, заключают эксперты.