https://ria.ru/20220606/ekonomika-1793416870.html
Путин рассказал, к чему привели многолетние ошибки Запада в экономике
Путин рассказал, к чему привели многолетние ошибки Запада в экономике - РИА Новости, 06.06.2022
Путин рассказал, к чему привели многолетние ошибки Запада в экономике
Президент РФ Владимир Путин поздравил организаторов Петербургского международного экономического форума с 25-летием со дня его основания и отметил, что санкции... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T12:08
2022-06-06T12:08
2022-06-06T13:01
экономика
петербургский международный экономический форум
россия
владимир путин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил организаторов Петербургского международного экономического форума с 25-летием со дня его основания и отметил, что санкции и многолетние ошибки Запада в экономике привели к волне глобальной инфляции, разрушению логистических цепочек и дефициту продовольствия, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Дорогие друзья! В этом году отмечается 25-летие со дня основания Петербургского международного экономического форума. Сердечно поздравляю с этим знаменательным юбилеем организаторов форума и всех, кто принимал и принимает участие в его работе ... Многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия", - говорится в тексте телеграммы.Президент убежден, что для РФ 2020-е годы станут периодом укрепления экономического суверенитета, что предусматривает ускоренное развитие собственной инфраструктурной и технологической базы, качественное повышение уровня подготовки специалистов, а также формирование независимой и эффективной финансовой системы. При этом российская экономика будет во все большей степени опираться на частную инициативу и, разумеется, сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество, добавил он."Уверен, что форум будет и впредь вносить весомый вклад в решение многих приоритетных задач, стоящих перед человечеством, а его отличительными чертами неизменно останутся взаимное доверие, содержательность, настрой на плодотворный диалог и партнёрство", - заключил Путин, пожелав успехов участникам форума.
https://ria.ru/20220523/zerno-1789808330.html
https://ria.ru/20220422/eda-1784835298.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, санкции в отношении россии
12:08 06.06.2022 (обновлено: 13:01 06.06.2022)
Путин рассказал, к чему привели многолетние ошибки Запада в экономике
Путин: ошибки Запада в экономике привели к глобальной инфляции и дефициту продовольствия
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил организаторов Петербургского международного экономического форума с 25-летием со дня его основания и отметил, что санкции и многолетние ошибки Запада в экономике привели к волне глобальной инфляции, разрушению логистических цепочек и дефициту продовольствия, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! В этом году отмечается 25-летие со дня основания Петербургского международного экономического форума. Сердечно поздравляю с этим знаменательным юбилеем организаторов форума и всех, кто принимал и принимает участие в его работе ... Многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия", - говорится в тексте телеграммы.
Президент убежден, что для РФ
2020-е годы станут периодом укрепления экономического суверенитета, что предусматривает ускоренное развитие собственной инфраструктурной и технологической базы, качественное повышение уровня подготовки специалистов, а также формирование независимой и эффективной финансовой системы. При этом российская экономика будет во все большей степени опираться на частную инициативу и, разумеется, сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество, добавил он.
"Уверен, что форум будет и впредь вносить весомый вклад в решение многих приоритетных задач, стоящих перед человечеством, а его отличительными чертами неизменно останутся взаимное доверие, содержательность, настрой на плодотворный диалог и партнёрство", - заключил Путин, пожелав успехов участникам форума.