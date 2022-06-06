https://ria.ru/20220606/ekonomika-1793416870.html

Путин рассказал, к чему привели многолетние ошибки Запада в экономике

Путин рассказал, к чему привели многолетние ошибки Запада в экономике - РИА Новости, 06.06.2022

Путин рассказал, к чему привели многолетние ошибки Запада в экономике

Президент РФ Владимир Путин поздравил организаторов Петербургского международного экономического форума с 25-летием со дня его основания и отметил, что санкции... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T12:08

2022-06-06T12:08

2022-06-06T13:01

экономика

петербургский международный экономический форум

россия

владимир путин

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790854392_122:0:2951:1592_1920x0_80_0_0_eecac9c72d63a6aef9eaf71541735041.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил организаторов Петербургского международного экономического форума с 25-летием со дня его основания и отметил, что санкции и многолетние ошибки Запада в экономике привели к волне глобальной инфляции, разрушению логистических цепочек и дефициту продовольствия, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Дорогие друзья! В этом году отмечается 25-летие со дня основания Петербургского международного экономического форума. Сердечно поздравляю с этим знаменательным юбилеем организаторов форума и всех, кто принимал и принимает участие в его работе ... Многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия", - говорится в тексте телеграммы.Президент убежден, что для РФ 2020-е годы станут периодом укрепления экономического суверенитета, что предусматривает ускоренное развитие собственной инфраструктурной и технологической базы, качественное повышение уровня подготовки специалистов, а также формирование независимой и эффективной финансовой системы. При этом российская экономика будет во все большей степени опираться на частную инициативу и, разумеется, сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество, добавил он."Уверен, что форум будет и впредь вносить весомый вклад в решение многих приоритетных задач, стоящих перед человечеством, а его отличительными чертами неизменно останутся взаимное доверие, содержательность, настрой на плодотворный диалог и партнёрство", - заключил Путин, пожелав успехов участникам форума.

https://ria.ru/20220523/zerno-1789808330.html

https://ria.ru/20220422/eda-1784835298.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, владимир путин, санкции в отношении россии