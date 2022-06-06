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Союзники Джонсона заявили, что он получил вотум доверия - РИА Новости, 06.06.2022
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Союзники Джонсона заявили, что он получил вотум доверия
Союзники Джонсона заявили, что он получил вотум доверия - РИА Новости, 06.06.2022
Союзники Джонсона заявили, что он получил вотум доверия
Союзники, близкие к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, заявляют, что он получил вотум доверия на голосовании Консервативной партии, пишет газета... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T22:56
2022-06-06T23:06
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Союзники, близкие к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, заявляют, что он получил вотум доверия на голосовании Консервативной партии, пишет газета Telegraph.В понедельник вечером прошло голосование по доверию британскому премьеру, объявление официальных результатов ожидается в ближайшее время.По данным СМИ, 54 парламентария от Консервативной партии ранее подали письмо о недоверии Джонсону. Этого было достаточно для проведения голосования. Для того чтобы британский премьер ушел в отставку, необходимы голоса в пользу недоверия ему от 180 членов партии.Сам премьер-министр заявлял, что его уход с поста станет безответственным решением, учитывая рост цен в стране и ситуацию на Украине.Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.
https://ria.ru/20220606/dzhonson-1793404582.html
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в мире, филипп (король бельгии), украина
22:56 06.06.2022 (обновлено: 23:06 06.06.2022)
 
Союзники Джонсона заявили, что он получил вотум доверия

Союзники Джонсона заявили, что он получил вотум доверия

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Борис Джонсон
Премьер-министр Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Премьер-министр Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Союзники, близкие к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, заявляют, что он получил вотум доверия на голосовании Консервативной партии, пишет газета Telegraph.
В понедельник вечером прошло голосование по доверию британскому премьеру, объявление официальных результатов ожидается в ближайшее время.
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По данным СМИ, 54 парламентария от Консервативной партии ранее подали письмо о недоверии Джонсону. Этого было достаточно для проведения голосования. Для того чтобы британский премьер ушел в отставку, необходимы голоса в пользу недоверия ему от 180 членов партии.
Сам премьер-министр заявлял, что его уход с поста станет безответственным решением, учитывая рост цен в стране и ситуацию на Украине.
Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.
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