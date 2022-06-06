https://ria.ru/20220606/dzhonson-1793609193.html

Британские консерваторы завершили голосование по вотуму недоверия Джонсону

Британские консерваторы завершили голосование по вотуму недоверия Джонсону - РИА Новости, 06.06.2022

Британские консерваторы завершили голосование по вотуму недоверия Джонсону

Члены парламента Великобритании от Консервативной партии завершили голосование по вотуму недоверия премьеру страны Борису Джонсону, сообщают британские СМИ. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T22:14

2022-06-06T22:14

2022-06-06T22:16

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Члены парламента Великобритании от Консервативной партии завершили голосование по вотуму недоверия премьеру страны Борису Джонсону, сообщают британские СМИ.Голосование длилось около двух часов. Как ожидается, результаты будут объявлены в ближайшее время.В случае проигрыша консерваторам придется выбрать нового лидера и, как следствие, нового премьер-министра. Однако Джонсон продолжит находиться у власти, пока не будет назначен его преемник.Ранее председатель руководящего комитета Консервативной партии Британии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди заявил, что голосование о вынесении вотума недоверия Джонсону пройдет в понедельник вечером. Как минимум 54 парламентария от Консервативной партии подали письмо о недоверии Джонсону. Этого было достаточно для проведения голосования.Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.Сам премьер-министр ранее заявлял, что его уход с поста станет безответственным решением, учитывая рост цен в стране и ситуацию на Украине, однако 6 июня ему вынесли вотум недоверия. Для того чтобы британский премьер ушел в отставку, необходимы голоса в пользу недоверия ему от 180 членов партии.

https://ria.ru/20220606/energoapokalipsis-1793352963.html

https://ria.ru/20220603/velikobritaniya-1792746124.html

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в мире, филипп (король бельгии), украина