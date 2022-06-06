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Итальянскому телеведущему стало плохо после интервью с Захаровой - РИА Новости, 06.06.2022
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Итальянскому телеведущему стало плохо после интервью с Захаровой
Итальянскому телеведущему стало плохо после интервью с Захаровой - РИА Новости, 06.06.2022
Итальянскому телеведущему стало плохо после интервью с Захаровой
Ведущему телепрограммы итальянского канала La7 Массимо Джилетти стало плохо после завершения интервью с официальным представителем МИД Марией Захаровой. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T01:29
2022-06-06T02:20
владимир соловьев (телеведущий)
мария захарова
в мире
италия
россия
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Ведущему телепрограммы итальянского канала La7 Массимо Джилетти стало плохо после завершения интервью с официальным представителем МИД Марией Захаровой.Журналист, который из Москвы находился на связи с римской студией, закончил интервью с Захаровой по Skype и перешел к его обсуждению с гостями передачи Non è l'Arena. Спустя несколько минут участники программы заметили, что с Джилетти что-то происходит. После возгласов его соведущей "О Боже, Массимо, что происходит? Помогите Массимо" передача ушла на рекламу. Момента самого инцидента в эфире не показали.После рекламного блока журналистка заявила, что Джилетти испытал внезапное недомогание. Передача продолжилась без ведущего, однако уже менее чем через час он снова вышел на связь со студией.Джилетти, без галстука и сидя в комнате, объяснил приступ головокружения недостатком сахара или холодной погодой в Москве и вернулся к телешоу. По словам журналиста, первую помощь ему оказал российский телеведущий Владимир Соловьев.
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владимир соловьев (телеведущий), мария захарова, в мире, италия, россия
01:29 06.06.2022 (обновлено: 02:20 06.06.2022)
 
Итальянскому телеведущему стало плохо после интервью с Захаровой

Ведущему итальянского канала La7 Джилетти стало плохо после интервью с Захаровой

© Fotolia / MicrogenТелевизионное интервью
Телевизионное интервью - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© Fotolia / Microgen
Телевизионное интервью. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Ведущему телепрограммы итальянского канала La7 Массимо Джилетти стало плохо после завершения интервью с официальным представителем МИД Марией Захаровой.
Журналист, который из Москвы находился на связи с римской студией, закончил интервью с Захаровой по Skype и перешел к его обсуждению с гостями передачи Non è l'Arena. Спустя несколько минут участники программы заметили, что с Джилетти что-то происходит. После возгласов его соведущей "О Боже, Массимо, что происходит? Помогите Массимо" передача ушла на рекламу. Момента самого инцидента в эфире не показали.
После рекламного блока журналистка заявила, что Джилетти испытал внезапное недомогание. Передача продолжилась без ведущего, однако уже менее чем через час он снова вышел на связь со студией.
Джилетти, без галстука и сидя в комнате, объяснил приступ головокружения недостатком сахара или холодной погодой в Москве и вернулся к телешоу. По словам журналиста, первую помощь ему оказал российский телеведущий Владимир Соловьев.
 
Владимир Соловьев (телеведущий)Мария ЗахароваВ миреИталияРоссия
 
 
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