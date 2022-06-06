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В Ярославской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 06.06.2022
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В Ярославской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом
В Ярославской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 06.06.2022
В Ярославской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом
ДТП произошло на 209-м км автодороги "Сергиев Посад-Череповец" в Рыбинском районе Ярославской области - водитель автобуса уходил от столкновения с лосем и... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T15:03
2022-06-06T15:11
происшествия
ярославская область
рыбинский район
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ВОРОНЕЖ, 6 июн - РИА Новости. ДТП произошло на 209-м км автодороги "Сергиев Посад-Череповец" в Рыбинском районе Ярославской области - водитель автобуса уходил от столкновения с лосем и съехал в кювет, в результате пострадали пять пассажиров, сообщает УМВД России по Ярославской области."По предварительной информации, водитель автобуса Volkswagen, мужчина 1960 г.р., для предотвращения наезда на дикое животное (лось) совершил съезд по ходу движения в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства на бок. На момент ДТП в салоне автобуса находились 10 человек. Водитель трезв", - сообщается на сайте ведомства.По данным УМВД, всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, двух пострадавших пришлось госпитализировать."В результате ДТП пассажиры автобуса: женщина 1952 г.р. и мужчина 1983 г.р. - с травмами госпитализированы, девушка 2006 г.р. - нуждается в амбулаторном лечении, женщине 1969 г.р. и мужчине 1986 г.р. оказана разовая медицинская помощь", - сообщают правоохранители.
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происшествия, ярославская область, рыбинский район
15:03 06.06.2022 (обновлено: 15:11 06.06.2022)
 
В Ярославской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом

В Рыбинском районе автобус съехал в кювет из-за встречи с лосем, пять человек пострадали

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 6 июн - РИА Новости. ДТП произошло на 209-м км автодороги "Сергиев Посад-Череповец" в Рыбинском районе Ярославской области - водитель автобуса уходил от столкновения с лосем и съехал в кювет, в результате пострадали пять пассажиров, сообщает УМВД России по Ярославской области.
"По предварительной информации, водитель автобуса Volkswagen, мужчина 1960 г.р., для предотвращения наезда на дикое животное (лось) совершил съезд по ходу движения в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства на бок. На момент ДТП в салоне автобуса находились 10 человек. Водитель трезв", - сообщается на сайте ведомства.
© Фото : ГУ МВД России по Ярославской областиНа месте ДТП с участием автобуса в Ярославской области
На месте ДТП с участием автобуса в Ярославской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© Фото : ГУ МВД России по Ярославской области
На месте ДТП с участием автобуса в Ярославской области
По данным УМВД, всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, двух пострадавших пришлось госпитализировать.
"В результате ДТП пассажиры автобуса: женщина 1952 г.р. и мужчина 1983 г.р. - с травмами госпитализированы, девушка 2006 г.р. - нуждается в амбулаторном лечении, женщине 1969 г.р. и мужчине 1986 г.р. оказана разовая медицинская помощь", - сообщают правоохранители.
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ПроисшествияЯрославская областьРыбинский район
 
 
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