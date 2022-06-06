https://ria.ru/20220606/dtp-1793489559.html

В Ярославской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом

В Ярославской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 06.06.2022

В Ярославской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом

ДТП произошло на 209-м км автодороги "Сергиев Посад-Череповец" в Рыбинском районе Ярославской области - водитель автобуса уходил от столкновения с лосем и... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T15:03

2022-06-06T15:03

2022-06-06T15:11

происшествия

ярославская область

рыбинский район

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ВОРОНЕЖ, 6 июн - РИА Новости. ДТП произошло на 209-м км автодороги "Сергиев Посад-Череповец" в Рыбинском районе Ярославской области - водитель автобуса уходил от столкновения с лосем и съехал в кювет, в результате пострадали пять пассажиров, сообщает УМВД России по Ярославской области."По предварительной информации, водитель автобуса Volkswagen, мужчина 1960 г.р., для предотвращения наезда на дикое животное (лось) совершил съезд по ходу движения в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства на бок. На момент ДТП в салоне автобуса находились 10 человек. Водитель трезв", - сообщается на сайте ведомства.По данным УМВД, всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, двух пострадавших пришлось госпитализировать."В результате ДТП пассажиры автобуса: женщина 1952 г.р. и мужчина 1983 г.р. - с травмами госпитализированы, девушка 2006 г.р. - нуждается в амбулаторном лечении, женщине 1969 г.р. и мужчине 1986 г.р. оказана разовая медицинская помощь", - сообщают правоохранители.

https://ria.ru/20211126/dtp-1760878451.html

ярославская область

рыбинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ярославская область, рыбинский район