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Во Владивостоке два человека пострадали в ДТП с маршруткой и такси - РИА Новости, 06.06.2022
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Во Владивостоке два человека пострадали в ДТП с маршруткой и такси
Во Владивостоке два человека пострадали в ДТП с маршруткой и такси - РИА Новости, 06.06.2022
Во Владивостоке два человека пострадали в ДТП с маршруткой и такси
Два человека пострадали в ДТП с маршрутным микроавтобусом и легковой машиной во Владивостоке, сообщает управление МВД РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T04:07
2022-06-06T04:07
происшествия
авто
дтп
владивосток
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 6 июн — РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП с маршрутным микроавтобусом и легковой машиной во Владивостоке, сообщает управление МВД РФ по Приморскому краю.Информация об аварии сначала появилась в соцсетях, очевидцы публиковали фото и видео. На кадрах был виден лежащий на боку микроавтобус, рядом была машина такси.По данным полиции, информация о ДТП поступила в 6.40 (23.40 мск воскресенья). Столкнулись Toyota Aqua и "Газель" под управлением водителей 1992 и 1997 годов рождения. Toyota двигалась из центра по Океанскому проспекту в направлении остановки "Дальпресс", микроавтобус маршрута 40А спускался с Партизанского проспекта."Произошло столкновение транспортных средств, в результате которого "Газель" совершила опрокидывание. По предварительным данным, в результате ДТП телесные повреждения получили два пассажира микроавтобуса", — говорится в сообщении.
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происшествия, авто, дтп, владивосток, россия
04:07 06.06.2022
 
Во Владивостоке два человека пострадали в ДТП с маршруткой и такси

При столкновении с такси во Владивостоке перевернулась маршрутка, два человека пострадали

CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
Знак аварийной остановки. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 июн — РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП с маршрутным микроавтобусом и легковой машиной во Владивостоке, сообщает управление МВД РФ по Приморскому краю.
Информация об аварии сначала появилась в соцсетях, очевидцы публиковали фото и видео. На кадрах был виден лежащий на боку микроавтобус, рядом была машина такси.
По данным полиции, информация о ДТП поступила в 6.40 (23.40 мск воскресенья). Столкнулись Toyota Aqua и "Газель" под управлением водителей 1992 и 1997 годов рождения. Toyota двигалась из центра по Океанскому проспекту в направлении остановки "Дальпресс", микроавтобус маршрута 40А спускался с Партизанского проспекта.
"Произошло столкновение транспортных средств, в результате которого "Газель" совершила опрокидывание. По предварительным данным, в результате ДТП телесные повреждения получили два пассажира микроавтобуса", — говорится в сообщении.
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