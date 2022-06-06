https://ria.ru/20220606/dtp-1793346332.html

Во Владивостоке два человека пострадали в ДТП с маршруткой и такси

Во Владивостоке два человека пострадали в ДТП с маршруткой и такси - РИА Новости, 06.06.2022

Во Владивостоке два человека пострадали в ДТП с маршруткой и такси

Два человека пострадали в ДТП с маршрутным микроавтобусом и легковой машиной во Владивостоке, сообщает управление МВД РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T04:07

2022-06-06T04:07

2022-06-06T04:07

происшествия

авто

дтп

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 6 июн — РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП с маршрутным микроавтобусом и легковой машиной во Владивостоке, сообщает управление МВД РФ по Приморскому краю.Информация об аварии сначала появилась в соцсетях, очевидцы публиковали фото и видео. На кадрах был виден лежащий на боку микроавтобус, рядом была машина такси.По данным полиции, информация о ДТП поступила в 6.40 (23.40 мск воскресенья). Столкнулись Toyota Aqua и "Газель" под управлением водителей 1992 и 1997 годов рождения. Toyota двигалась из центра по Океанскому проспекту в направлении остановки "Дальпресс", микроавтобус маршрута 40А спускался с Партизанского проспекта."Произошло столкновение транспортных средств, в результате которого "Газель" совершила опрокидывание. По предварительным данным, в результате ДТП телесные повреждения получили два пассажира микроавтобуса", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220605/dtp-1793319777.html

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происшествия, авто, дтп, владивосток, россия