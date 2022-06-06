Блогер Mellstroy сообщил, что попал в ДТП
Блогер Mellstroy, избивший девушку в прямом эфире, сообщил, что попал в ДТП
© Фото : @Андрей Бурим/ВКонтактеБлогер Андрей Бурим (Mellstroy)
© Фото : @Андрей Бурим/ВКонтакте
Блогер Андрей Бурим (Mellstroy). Архивное фото
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Блогер Андрей Бурим (Mellstroy), которого в прошлом году осудили за избиение девушки во время онлайн-трансляции, сообщил, что попал в ДТП.
В своем канале в Telegram он опубликовал фотографию автомобиля BMW, врезавшегося в столб.
"Ехали по делам в Брянск, но водитель уснул и решил притормозить на ближайшем столбе. Слава Богу, что все хорошо", - написал он.
В июле 2021 году Бурим был приговорен к полугоду исправительных работ. Именно столько запрашивала для блогера прокуратура, представитель потерпевшей настаивал на самом строгом по статье "Побои" УК РФ наказании - двух годах лишения свободы.
Следствие установило, что в октябре 2020 года Бурим во время организованного им прямого эфира из апартаментов в "Москва-сити" ударил 21-летнюю знакомую лицом об стол. У пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.