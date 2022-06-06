https://ria.ru/20220606/dtp-1793339214.html

Блогер Mellstroy сообщил, что попал в ДТП

Блогер Mellstroy сообщил, что попал в ДТП - РИА Новости, 06.06.2022

Блогер Mellstroy сообщил, что попал в ДТП

Блогер Андрей Бурим (Mellstroy), которого в прошлом году осудили за избиение девушки во время онлайн-трансляции, сообщил, что попал в ДТП. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T00:00

2022-06-06T00:00

2022-06-06T00:00

происшествия

авто

россия

bmw x5

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Блогер Андрей Бурим (Mellstroy), которого в прошлом году осудили за избиение девушки во время онлайн-трансляции, сообщил, что попал в ДТП.В своем канале в Telegram он опубликовал фотографию автомобиля BMW, врезавшегося в столб.В июле 2021 году Бурим был приговорен к полугоду исправительных работ. Именно столько запрашивала для блогера прокуратура, представитель потерпевшей настаивал на самом строгом по статье "Побои" УК РФ наказании - двух годах лишения свободы.Следствие установило, что в октябре 2020 года Бурим во время организованного им прямого эфира из апартаментов в "Москва-сити" ударил 21-летнюю знакомую лицом об стол. У пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.

https://ria.ru/20220605/dtp-1793319777.html

россия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, россия, bmw x5