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Блогер Mellstroy сообщил, что попал в ДТП - РИА Новости, 06.06.2022
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Блогер Mellstroy сообщил, что попал в ДТП
Блогер Mellstroy сообщил, что попал в ДТП - РИА Новости, 06.06.2022
Блогер Mellstroy сообщил, что попал в ДТП
Блогер Андрей Бурим (Mellstroy), которого в прошлом году осудили за избиение девушки во время онлайн-трансляции, сообщил, что попал в ДТП. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T00:00
2022-06-06T00:00
происшествия
авто
россия
bmw x5
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Блогер Андрей Бурим (Mellstroy), которого в прошлом году осудили за избиение девушки во время онлайн-трансляции, сообщил, что попал в ДТП.В своем канале в Telegram он опубликовал фотографию автомобиля BMW, врезавшегося в столб.В июле 2021 году Бурим был приговорен к полугоду исправительных работ. Именно столько запрашивала для блогера прокуратура, представитель потерпевшей настаивал на самом строгом по статье "Побои" УК РФ наказании - двух годах лишения свободы.Следствие установило, что в октябре 2020 года Бурим во время организованного им прямого эфира из апартаментов в "Москва-сити" ударил 21-летнюю знакомую лицом об стол. У пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.
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происшествия, авто, россия, bmw x5
00:00 06.06.2022
 
Блогер Mellstroy сообщил, что попал в ДТП

Блогер Mellstroy, избивший девушку в прямом эфире, сообщил, что попал в ДТП

© Фото : @Андрей Бурим/ВКонтактеБлогер Андрей Бурим (Mellstroy)
Блогер Андрей Бурим (Mellstroy) - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© Фото : @Андрей Бурим/ВКонтакте
Блогер Андрей Бурим (Mellstroy). Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Блогер Андрей Бурим (Mellstroy), которого в прошлом году осудили за избиение девушки во время онлайн-трансляции, сообщил, что попал в ДТП.
В своем канале в Telegram он опубликовал фотографию автомобиля BMW, врезавшегося в столб.
"Ехали по делам в Брянск, но водитель уснул и решил притормозить на ближайшем столбе. Слава Богу, что все хорошо", - написал он.
В июле 2021 году Бурим был приговорен к полугоду исправительных работ. Именно столько запрашивала для блогера прокуратура, представитель потерпевшей настаивал на самом строгом по статье "Побои" УК РФ наказании - двух годах лишения свободы.
Следствие установило, что в октябре 2020 года Бурим во время организованного им прямого эфира из апартаментов в "Москва-сити" ударил 21-летнюю знакомую лицом об стол. У пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.
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