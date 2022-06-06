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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 06.06.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в 11.00 мск выпустили еще 10 снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T11:29
2022-06-06T11:29
2022-06-06T11:30
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
донецк (днр)
петровский район
сцкк
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ДОНЕЦК, 6 июн – РИА Новости. Украинские войска в 11.00 мск выпустили еще 10 снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Предыдущие обстрелы этого района были зафиксированы представительством ДНР в СЦКК в 10.00 и 10.20 мск, было выпущено 33 снаряда калибром 122 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, донецк (днр), петровский район, сцкк
11:29 06.06.2022 (обновлено: 11:30 06.06.2022)
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов по Петровскому району Донецка
ДОНЕЦК, 6 июн – РИА Новости.
Украинские войска в 11.00 мск выпустили еще 10 снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, сообщает
представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Предыдущие обстрелы этого района были зафиксированы представительством ДНР в СЦКК в 10.00 и 10.20 мск, было выпущено 33 снаряда калибром 122 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.