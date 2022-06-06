https://ria.ru/20220606/dokumenty-1793606296.html

Из-за объединения ПФР и ФСС не потребуется заново переоформлять документы

Из-за объединения ПФР и ФСС не потребуется заново переоформлять документы - РИА Новости, 06.06.2022

Из-за объединения ПФР и ФСС не потребуется заново переоформлять документы

Переход к единому Социальному фонду для граждан будет бесшовным, подавать документы заново не придется, заявил глава Минтруда России Антон Котяков по итогам... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T21:46

2022-06-06T21:46

2022-06-06T21:46

общество

антон котяков

россия

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Переход к единому Социальному фонду для граждан будет бесшовным, подавать документы заново не придется, заявил глава Минтруда России Антон Котяков по итогам обсуждения с фракциями Госдумы.Он уточнил, что после объединения фондов не потребуется заново подавать документы на меры поддержки или обращаться в объединённую структуру.Министр также отметил, что после объединения меры поддержки будут предоставляться по принципам социального казначейства, то есть либо только по одному заявлению, либо вовсе без него.

https://ria.ru/20220606/sotsobyazatelstva-1793602742.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, антон котяков, россия