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Из-за объединения ПФР и ФСС не потребуется заново переоформлять документы - РИА Новости, 06.06.2022
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Из-за объединения ПФР и ФСС не потребуется заново переоформлять документы
Из-за объединения ПФР и ФСС не потребуется заново переоформлять документы - РИА Новости, 06.06.2022
Из-за объединения ПФР и ФСС не потребуется заново переоформлять документы
Переход к единому Социальному фонду для граждан будет бесшовным, подавать документы заново не придется, заявил глава Минтруда России Антон Котяков по итогам... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T21:46
2022-06-06T21:46
общество
антон котяков
россия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Переход к единому Социальному фонду для граждан будет бесшовным, подавать документы заново не придется, заявил глава Минтруда России Антон Котяков по итогам обсуждения с фракциями Госдумы.Он уточнил, что после объединения фондов не потребуется заново подавать документы на меры поддержки или обращаться в объединённую структуру.Министр также отметил, что после объединения меры поддержки будут предоставляться по принципам социального казначейства, то есть либо только по одному заявлению, либо вовсе без него.
https://ria.ru/20220606/sotsobyazatelstva-1793602742.html
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общество, антон котяков, россия
21:46 06.06.2022
 
Из-за объединения ПФР и ФСС не потребуется заново переоформлять документы

Котяков: после объединения ПФР и ФСС не нужно заново подавать документы на меры поддержки

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках паспорт РФ
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник пенсионного фонда держит в руках паспорт РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Переход к единому Социальному фонду для граждан будет бесшовным, подавать документы заново не придется, заявил глава Минтруда России Антон Котяков по итогам обсуждения с фракциями Госдумы.

"Мы с нашими коллегами из двух фондов отработали так называемую процедуру бесшовного перехода от одной структуры в виде двух фондов к единому объединённому фонду", - сказал Котяков.

Он уточнил, что после объединения фондов не потребуется заново подавать документы на меры поддержки или обращаться в объединённую структуру.
Министр также отметил, что после объединения меры поддержки будут предоставляться по принципам социального казначейства, то есть либо только по одному заявлению, либо вовсе без него.
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