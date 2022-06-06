Рейтинг@Mail.ru
"Азов" признавал, что большинство мариупольцев поддерживают Россию - РИА Новости, 06.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/dokument-1793348455.html
"Азов" признавал, что большинство мариупольцев поддерживают Россию
"Азов" признавал, что большинство мариупольцев поддерживают Россию - РИА Новости, 06.06.2022
"Азов" признавал, что большинство мариупольцев поддерживают Россию
В найденной в Мариуполе секретной документации полка "Азов" отмечается, что на подконтрольных Киеву территориях Донецкой Народной Республики 70 процентов... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T06:10
2022-06-06T06:20
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
украина
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790590951_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3360deb4bec8383ec75fa791e50c5880.jpg
МАРИУПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости. В найденной в Мариуполе секретной документации полка "Азов" отмечается, что на подконтрольных Киеву территориях Донецкой Народной Республики 70 процентов населения настроены пророссийски, сообщает корреспондент РИА Новости.Бумаги находились на базе полка "Азов", располагающейся в непосредственной близости от 61 городской школы Мариуполя. Документы представляют собой секретный оперативный план полка под номером 1/16 и кодовым названием "Шторм".Обнаруженный план проливает свет на тщательно проработанный алгоритм боевых действий Украины против Донецкой Народной Республики.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
мариуполь
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790590951_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8c9ccc1086d50d4faf9dc73dedd81dfd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мариуполь, украина, донецкая народная республика
06:10 06.06.2022 (обновлено: 06:20 06.06.2022)
 
"Азов" признавал, что большинство мариупольцев поддерживают Россию

"Азов" в секретном документе признал, что 70 процентов мариупольцев настроены пророссийски

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Вид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости. В найденной в Мариуполе секретной документации полка "Азов" отмечается, что на подконтрольных Киеву территориях Донецкой Народной Республики 70 процентов населения настроены пророссийски, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Местное население настроено пророссийски в 70% случаев", — говорится в четвертом абзаце пятой страницы найденного плана подготовки к боевым действиям в Мариуполе и в его пригородах.
Бумаги находились на базе полка "Азов", располагающейся в непосредственной близости от 61 городской школы Мариуполя. Документы представляют собой секретный оперативный план полка под номером 1/16 и кодовым названием "Шторм".
Обнаруженный план проливает свет на тщательно проработанный алгоритм боевых действий Украины против Донецкой Народной Республики.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМариупольУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала