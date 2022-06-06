06:10 06.06.2022 (обновлено: 06:20 06.06.2022)
"Азов" признавал, что большинство мариупольцев поддерживают Россию
"Азов" в секретном документе признал, что 70 процентов мариупольцев настроены пророссийски
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Вид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
МАРИУПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости. В найденной в Мариуполе секретной документации полка "Азов" отмечается, что на подконтрольных Киеву территориях Донецкой Народной Республики 70 процентов населения настроены пророссийски, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Местное население настроено пророссийски в 70% случаев", — говорится в четвертом абзаце пятой страницы найденного плана подготовки к боевым действиям в Мариуполе и в его пригородах.
Бумаги находились на базе полка "Азов", располагающейся в непосредственной близости от 61 городской школы Мариуполя. Документы представляют собой секретный оперативный план полка под номером 1/16 и кодовым названием "Шторм".
Обнаруженный план проливает свет на тщательно проработанный алгоритм боевых действий Украины против Донецкой Народной Республики.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.