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"Азов" признавал, что большинство мариупольцев поддерживают Россию

"Азов" признавал, что большинство мариупольцев поддерживают Россию - РИА Новости, 06.06.2022

"Азов" признавал, что большинство мариупольцев поддерживают Россию

В найденной в Мариуполе секретной документации полка "Азов" отмечается, что на подконтрольных Киеву территориях Донецкой Народной Республики 70 процентов... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T06:10

2022-06-06T06:10

2022-06-06T06:20

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украина

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МАРИУПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости. В найденной в Мариуполе секретной документации полка "Азов" отмечается, что на подконтрольных Киеву территориях Донецкой Народной Республики 70 процентов населения настроены пророссийски, сообщает корреспондент РИА Новости.Бумаги находились на базе полка "Азов", располагающейся в непосредственной близости от 61 городской школы Мариуполя. Документы представляют собой секретный оперативный план полка под номером 1/16 и кодовым названием "Шторм".Обнаруженный план проливает свет на тщательно проработанный алгоритм боевых действий Украины против Донецкой Народной Республики.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

мариуполь

украина

донецкая народная республика

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в мире, мариуполь, украина, донецкая народная республика