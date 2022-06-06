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﻿Кадыров сообщил об отправке на Украину новой группы добровольцев - РИА Новости, 06.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/dobrovoltsy-1793523573.html
﻿Кадыров сообщил об отправке на Украину новой группы добровольцев
﻿Кадыров сообщил об отправке на Украину новой группы добровольцев - РИА Новости, 06.06.2022
﻿Кадыров сообщил об отправке на Украину новой группы добровольцев
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке из Грозного на Украину новой группы добровольцев: это готовые специалисты, прошедшие подготовку в Российском... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T16:39
2022-06-06T16:45
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
россия
донбасс
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 6 июн – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке из Грозного на Украину новой группы добровольцев: это готовые специалисты, прошедшие подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе.Он добавил, что региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова обеспечил добровольцев современным вооружением и экипировкой.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
украина
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владимир путин, украина, россия, донбасс, рамзан кадыров
16:39 06.06.2022 (обновлено: 16:45 06.06.2022)
 
﻿Кадыров сообщил об отправке на Украину новой группы добровольцев

Глава Чечни Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев на Украину

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы специального отряда быстрого реагирования "Ахмат" на освобожденном металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе
Бойцы специального отряда быстрого реагирования Ахмат на освобожденном металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бойцы специального отряда быстрого реагирования "Ахмат" на освобожденном металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 6 июн – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке из Грозного на Украину новой группы добровольцев: это готовые специалисты, прошедшие подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе.
"Проводили очередную партию добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Это в основном готовые специалисты, которые прошли всю необходимую подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе. Для получения соответствующих навыков они съехались в РУС практически из каждого региона нашей страны", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Он добавил, что региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова обеспечил добровольцев современным вооружением и экипировкой.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 12:38Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассРамзан Кадыров
 
 
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