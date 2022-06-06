https://ria.ru/20220606/dobrovoltsy-1793523573.html

﻿Кадыров сообщил об отправке на Украину новой группы добровольцев

﻿Кадыров сообщил об отправке на Украину новой группы добровольцев - РИА Новости, 06.06.2022

﻿Кадыров сообщил об отправке на Украину новой группы добровольцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке из Грозного на Украину новой группы добровольцев: это готовые специалисты, прошедшие подготовку в Российском... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T16:39

2022-06-06T16:39

2022-06-06T16:45

специальная военная операция на украине

владимир путин

украина

россия

донбасс

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 6 июн – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке из Грозного на Украину новой группы добровольцев: это готовые специалисты, прошедшие подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе.Он добавил, что региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова обеспечил добровольцев современным вооружением и экипировкой.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

украина

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, украина, россия, донбасс, рамзан кадыров