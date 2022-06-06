16:39 06.06.2022 (обновлено: 16:45 06.06.2022)
Кадыров сообщил об отправке на Украину новой группы добровольцев
Глава Чечни Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев на Украину
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы специального отряда быстрого реагирования "Ахмат" на освобожденном металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе
Бойцы специального отряда быстрого реагирования "Ахмат" на освобожденном металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 6 июн – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке из Грозного на Украину новой группы добровольцев: это готовые специалисты, прошедшие подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе.
"Проводили очередную партию добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Это в основном готовые специалисты, которые прошли всю необходимую подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе. Для получения соответствующих навыков они съехались в РУС практически из каждого региона нашей страны", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Он добавил, что региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова обеспечил добровольцев современным вооружением и экипировкой.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.