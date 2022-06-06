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ВСУ за 25 минут пять раз обстреляли Горловку

ВСУ за 25 минут пять раз обстреляли Горловку - РИА Новости, 06.06.2022

ВСУ за 25 минут пять раз обстреляли Горловку

Украинские войска за 25 минут пять раз обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике снарядами калибром от 82 до 122 миллиметров, заявило представительство РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T22:00

2022-06-06T22:00

2022-06-06T22:00

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

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стирол

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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут пять раз обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике снарядами калибром от 82 до 122 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщило представительство в своем Telegram-канале, в 19.55 (время совпадает с мск) войска Украины выпустили девять снарядов калибром 122 миллиметра и пять мин калибром 120 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Позже он вновь подвергся обстрелам, в 20.05 по нему выпустили пять мин калибром 82 миллиметра, а в 20.20 четыре снаряда калибром 122 миллиметра. Кроме того, украинские войска в 20.20 выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Калининскому району города.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика, украина, стирол