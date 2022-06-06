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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 06.06.2022
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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 06.06.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республике, выпустив 15 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T20:40
2022-06-06T20:40
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
петровский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республике, выпустив 15 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Георгиевка - город Донецк (Петровский район): выпущено 15 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По данным ведомства, ранее в понедельник украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 16 снарядов калибром 155 миллиметров, пять снарядов калибром 152 миллиметра, 68 снарядов калибром 122 миллиметра.Также представительство ДНР в СЦКК сообщило, что при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка пострадали две женщины.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
петровский район
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в мире, владимир путин, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк
20:40 06.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили 15 снарядов по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоврежденные автомобили и жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка
Поврежденные автомобили и жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Поврежденные автомобили и жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республике, выпустив 15 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Георгиевка - город Донецк (Петровский район): выпущено 15 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
По данным ведомства, ранее в понедельник украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 16 снарядов калибром 155 миллиметров, пять снарядов калибром 152 миллиметра, 68 снарядов калибром 122 миллиметра.
Также представительство ДНР в СЦКК сообщило, что при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка пострадали две женщины.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинПетровский районДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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