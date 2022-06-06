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В аэропорту Мариуполя скоро начнут поиск захоронений убитых в тайной тюрьме

В аэропорту Мариуполя скоро начнут поиск захоронений убитых в тайной тюрьме - РИА Новости, 06.06.2022

В аэропорту Мариуполя скоро начнут поиск захоронений убитых в тайной тюрьме

Специальная группа в ближайшее время приступит к поиску мест захоронения узников тайной украинской тюрьмы на территории мариупольского аэропорта, сообщила... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T20:04

2022-06-06T20:04

2022-06-06T20:04

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Специальная группа в ближайшее время приступит к поиску мест захоронения узников тайной украинской тюрьмы на территории мариупольского аэропорта, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова."Теперь, когда мы получили доступ к локации, расследование событий в "Библиотеке" (распространенное название тюрьмы - ред.) перешло на новый уровень. В ближайшее время поисковая группа приступит к обследованию территории и поиску мест захоронения убитых", - написала Морозова в своем Telegram-канале.Сообщается, что она посетила аэропорт в Мариуполе, где с 2014 года действовала тайная тюрьма, узниками которой были не менее 500 сторонников ДНР и ЛНР. Омбудсмена сопровождали бывшие пленные, которых украинская сторона содержала на территории мариупольского аэропорта. Они подтвердили информацию о наличии мест захоронения узников на этой территории.

мариуполь

донецкая народная республика

луганская народная республика

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