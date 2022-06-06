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В МИД ДНР рассказали, когда определится будущее региона - РИА Новости, 06.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/dnr-1793568704.html
В МИД ДНР рассказали, когда определится будущее региона
В МИД ДНР рассказали, когда определится будущее региона - РИА Новости, 06.06.2022
В МИД ДНР рассказали, когда определится будущее региона
Политическое будущее ДНР определит ее народ после освобождения всей республики, сообщила министр иностранных дел страны Наталья Никонорова. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T18:39
2022-06-06T19:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
в мире
наталья никонорова
ситуация в днр и лнр
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ЯЛТА (Крым), 6 июн – РИА Новости. Политическое будущее ДНР определит ее народ после освобождения всей республики, сообщила министр иностранных дел страны Наталья Никонорова."Я вижу будущее Донецкой Народной Республики мирным и процветающим. Если говорить о политической составляющей, это определит сам народ. Надеемся, что очень скоро произойдет освобождение всей территории республики и тогда народ сможет определиться и высказать слово по поводу своего будущего: либо самостоятельное государство, либо вхождение в состав Российской Федерации по примеру наших братьев из Крыма", - сказала журналистам Никонорова. Она прибыла в Крым в составе делегации для участия в XV Международном фестивале "Великое русское слово".В настоящее время под контролем Киева остаются города Славянск, Краматорск, Авдеевка, Марьинка и ряд других населенных пунктов ДНР к западу и северо-западу от Донецка.
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донецкая народная республика, россия, в мире, наталья никонорова, ситуация в днр и лнр
18:39 06.06.2022 (обновлено: 19:00 06.06.2022)
 
В МИД ДНР рассказали, когда определится будущее региона

Глава МИД ДНР Никонорова: народ сам выберет будущее после освобождения всей территории

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкНаталья Никонорова
Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Наталья Никонорова. Архивное фото
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ЯЛТА (Крым), 6 июн – РИА Новости. Политическое будущее ДНР определит ее народ после освобождения всей республики, сообщила министр иностранных дел страны Наталья Никонорова.
"Я вижу будущее Донецкой Народной Республики мирным и процветающим. Если говорить о политической составляющей, это определит сам народ. Надеемся, что очень скоро произойдет освобождение всей территории республики и тогда народ сможет определиться и высказать слово по поводу своего будущего: либо самостоятельное государство, либо вхождение в состав Российской Федерации по примеру наших братьев из Крыма", - сказала журналистам Никонорова. Она прибыла в Крым в составе делегации для участия в XV Международном фестивале "Великое русское слово".
В настоящее время под контролем Киева остаются города Славянск, Краматорск, Авдеевка, Марьинка и ряд других населенных пунктов ДНР к западу и северо-западу от Донецка.
Секретарь Генерального совета партии Единая Россия Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 03:19Специальная военная операция на Украине
Турчак заявил, что Херсонская область, ЛНР и ДНР войдут в состав России
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВ миреНаталья НиконороваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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