https://ria.ru/20220606/dnr-1793568704.html

В МИД ДНР рассказали, когда определится будущее региона

В МИД ДНР рассказали, когда определится будущее региона - РИА Новости, 06.06.2022

В МИД ДНР рассказали, когда определится будущее региона

Политическое будущее ДНР определит ее народ после освобождения всей республики, сообщила министр иностранных дел страны Наталья Никонорова. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T18:39

2022-06-06T18:39

2022-06-06T19:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

в мире

наталья никонорова

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746616193_0:0:2745:1544_1920x0_80_0_0_3fb70e4db1f9090ebcf3af99aa3d98b2.jpg

ЯЛТА (Крым), 6 июн – РИА Новости. Политическое будущее ДНР определит ее народ после освобождения всей республики, сообщила министр иностранных дел страны Наталья Никонорова."Я вижу будущее Донецкой Народной Республики мирным и процветающим. Если говорить о политической составляющей, это определит сам народ. Надеемся, что очень скоро произойдет освобождение всей территории республики и тогда народ сможет определиться и высказать слово по поводу своего будущего: либо самостоятельное государство, либо вхождение в состав Российской Федерации по примеру наших братьев из Крыма", - сказала журналистам Никонорова. Она прибыла в Крым в составе делегации для участия в XV Международном фестивале "Великое русское слово".В настоящее время под контролем Киева остаются города Славянск, Краматорск, Авдеевка, Марьинка и ряд других населенных пунктов ДНР к западу и северо-западу от Донецка.

https://ria.ru/20220601/rossiya-1792230173.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецкая народная республика, россия, в мире, наталья никонорова, ситуация в днр и лнр