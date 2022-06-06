https://ria.ru/20220606/dnr-1793568704.html
В МИД ДНР рассказали, когда определится будущее региона
В МИД ДНР рассказали, когда определится будущее региона - РИА Новости, 06.06.2022
В МИД ДНР рассказали, когда определится будущее региона
Политическое будущее ДНР определит ее народ после освобождения всей республики, сообщила министр иностранных дел страны Наталья Никонорова. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T18:39
2022-06-06T18:39
2022-06-06T19:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
в мире
наталья никонорова
ситуация в днр и лнр
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ЯЛТА (Крым), 6 июн – РИА Новости. Политическое будущее ДНР определит ее народ после освобождения всей республики, сообщила министр иностранных дел страны Наталья Никонорова."Я вижу будущее Донецкой Народной Республики мирным и процветающим. Если говорить о политической составляющей, это определит сам народ. Надеемся, что очень скоро произойдет освобождение всей территории республики и тогда народ сможет определиться и высказать слово по поводу своего будущего: либо самостоятельное государство, либо вхождение в состав Российской Федерации по примеру наших братьев из Крыма", - сказала журналистам Никонорова. Она прибыла в Крым в составе делегации для участия в XV Международном фестивале "Великое русское слово".В настоящее время под контролем Киева остаются города Славянск, Краматорск, Авдеевка, Марьинка и ряд других населенных пунктов ДНР к западу и северо-западу от Донецка.
https://ria.ru/20220601/rossiya-1792230173.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, в мире, наталья никонорова, ситуация в днр и лнр
18:39 06.06.2022 (обновлено: 19:00 06.06.2022)
В МИД ДНР рассказали, когда определится будущее региона
Глава МИД ДНР Никонорова: народ сам выберет будущее после освобождения всей территории