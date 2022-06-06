Рейтинг@Mail.ru
СЦКК ДНР делится опытом фиксации преступлений с российскими следователями - РИА Новости, 06.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/dnr-1793463262.html
СЦКК ДНР делится опытом фиксации преступлений с российскими следователями
СЦКК ДНР делится опытом фиксации преступлений с российскими следователями - РИА Новости, 06.06.2022
СЦКК ДНР делится опытом фиксации преступлений с российскими следователями
Представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) делятся опытом фиксации военных... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T14:01
2022-06-06T14:01
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донбасс
донецкая народная республика
сцкк
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg
ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) делятся опытом фиксации военных преступлений со следственными органами Российской Федерации, заявил РИА Новости руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.Он пояснил, что уже более двух месяцев СЦКК активно сотрудничает не только с Генпрокуратурой ДНР, но и со Следственным комитетом и Военной прокуратурой Российской Федерации. Представители Следственного комитета РФ часто выезжают совместно с военными экспертами СЦКК на места последствий вооруженных атак украинских боевиков."Также мы предоставляем имеющиеся у нас данные и фактаж, собранные и задокументированные ранее. Учитывая накопленный опыт, знания ТТХ применяемого противником вооружения, навыки в определении направления ведения огня и другие специфические знания наших военных экспертов, имеющиеся у нас данные важны для проведения следственных мероприятий", - сказал Якубов.Он подчеркнул, что в скором времени работа представительства ДНР в СЦКК со следственными органами РФ выйдет на новый уровень."Представительство ДНР в СЦКК будет преобразовано в контексте новых реалий и наше взаимодействие со следственными органами ДНР и РФ выйдут на новый уровень", - сказал Якубов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220427/mariupol-1785830117.html
https://ria.ru/20220605/donbass-1793283631.html
россия
украина
донбасс
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_317da707d199de820a4d81cf3e401788.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, донбасс, донецкая народная республика, сцкк, следственный комитет россии (ск рф)
14:01 06.06.2022
 
СЦКК ДНР делится опытом фиксации преступлений с российскими следователями

В СЦКК ДНР заявили, что делятся опытом фиксации преступлений с российскими следователями

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) делятся опытом фиксации военных преступлений со следственными органами Российской Федерации, заявил РИА Новости руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.
Он пояснил, что уже более двух месяцев СЦКК активно сотрудничает не только с Генпрокуратурой ДНР, но и со Следственным комитетом и Военной прокуратурой Российской Федерации. Представители Следственного комитета РФ часто выезжают совместно с военными экспертами СЦКК на места последствий вооруженных атак украинских боевиков.
Разрушенные дома на проспекте Мира в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 20:46Специальная военная операция на Украине
Группа ДНР в СЦКК осматривает здания в Мариуполе, где были позиции ВСУ
"Также мы предоставляем имеющиеся у нас данные и фактаж, собранные и задокументированные ранее. Учитывая накопленный опыт, знания ТТХ применяемого противником вооружения, навыки в определении направления ведения огня и другие специфические знания наших военных экспертов, имеющиеся у нас данные важны для проведения следственных мероприятий", - сказал Якубов.
Он подчеркнул, что в скором времени работа представительства ДНР в СЦКК со следственными органами РФ выйдет на новый уровень.
"Представительство ДНР в СЦКК будет преобразовано в контексте новых реалий и наше взаимодействие со следственными органами ДНР и РФ выйдут на новый уровень", - сказал Якубов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Стекла, дом дрожит – очевидцы о ночном обстреле Ворошиловского района Донецка - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 15:30Специальная военная операция на Украине
Следователи СК осмотрели место обстрела украинскими боевиками Донецка
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДонбассДонецкая Народная РеспубликаСЦККСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала