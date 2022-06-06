https://ria.ru/20220606/dnr-1793463262.html
СЦКК ДНР делится опытом фиксации преступлений с российскими следователями
СЦКК ДНР делится опытом фиксации преступлений с российскими следователями - РИА Новости, 06.06.2022
СЦКК ДНР делится опытом фиксации преступлений с российскими следователями
Представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) делятся опытом фиксации военных... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T14:01
2022-06-06T14:01
2022-06-06T14:01
специальная военная операция на украине
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россия
украина
донбасс
донецкая народная республика
сцкк
следственный комитет россии (ск рф)
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) делятся опытом фиксации военных преступлений со следственными органами Российской Федерации, заявил РИА Новости руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.Он пояснил, что уже более двух месяцев СЦКК активно сотрудничает не только с Генпрокуратурой ДНР, но и со Следственным комитетом и Военной прокуратурой Российской Федерации. Представители Следственного комитета РФ часто выезжают совместно с военными экспертами СЦКК на места последствий вооруженных атак украинских боевиков."Также мы предоставляем имеющиеся у нас данные и фактаж, собранные и задокументированные ранее. Учитывая накопленный опыт, знания ТТХ применяемого противником вооружения, навыки в определении направления ведения огня и другие специфические знания наших военных экспертов, имеющиеся у нас данные важны для проведения следственных мероприятий", - сказал Якубов.Он подчеркнул, что в скором времени работа представительства ДНР в СЦКК со следственными органами РФ выйдет на новый уровень."Представительство ДНР в СЦКК будет преобразовано в контексте новых реалий и наше взаимодействие со следственными органами ДНР и РФ выйдут на новый уровень", - сказал Якубов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220427/mariupol-1785830117.html
https://ria.ru/20220605/donbass-1793283631.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, донбасс, донецкая народная республика, сцкк, следственный комитет россии (ск рф)
СЦКК ДНР делится опытом фиксации преступлений с российскими следователями
В СЦКК ДНР заявили, что делятся опытом фиксации преступлений с российскими следователями
ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) делятся опытом фиксации военных преступлений со следственными органами Российской Федерации, заявил РИА Новости руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.
Он пояснил, что уже более двух месяцев СЦКК
активно сотрудничает не только с Генпрокуратурой ДНР
, но и со Следственным комитетом и Военной прокуратурой Российской Федерации. Представители Следственного комитета РФ
часто выезжают совместно с военными экспертами СЦКК на места последствий вооруженных атак украинских боевиков.
"Также мы предоставляем имеющиеся у нас данные и фактаж, собранные и задокументированные ранее. Учитывая накопленный опыт, знания ТТХ применяемого противником вооружения, навыки в определении направления ведения огня и другие специфические знания наших военных экспертов, имеющиеся у нас данные важны для проведения следственных мероприятий", - сказал Якубов.
Он подчеркнул, что в скором времени работа представительства ДНР в СЦКК со следственными органами РФ выйдет на новый уровень.
"Представительство ДНР в СЦКК будет преобразовано в контексте новых реалий и наше взаимодействие со следственными органами ДНР и РФ выйдут на новый уровень", - сказал Якубов.
Россия начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.