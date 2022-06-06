https://ria.ru/20220606/delivery-1793580266.html

Суд подтвердил незаконность сервисного сбора Delivery Club

Суд подтвердил незаконность сервисного сбора Delivery Club - РИА Новости, 06.06.2022

Суд подтвердил незаконность сервисного сбора Delivery Club

Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией подтвердил законность штрафа в 10 тысяч рублей, наложенного Роспотребнадзором на сервис... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T19:30

2022-06-06T19:30

2022-06-06T19:30

москва

delivery club

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

происшествия

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией подтвердил законность штрафа в 10 тысяч рублей, наложенного Роспотребнадзором на сервис доставки Delivery Club за взимание с клиентов обязательного сервисного сбора, следует из опубликованного постановления суда.Одна из клиенток сервиса пожаловалась в Роспотребнадзор на навязывание компанией дополнительных платных услуг, от которых невозможно отказаться. Она представила чеки, свидетельствующие, что кроме оплаты стоимости заказанных блюд ей каждый раз приходилось оплачивать сервисный сбор в размере от 1 до 14 рублей.Рассмотрев обращение, ведомство пришло к выводу, что Delivery Club нарушает нормы закона о защите прав потребителей, которые запрещают исполнителю без согласия потребителя выполнять дополнительные услуги за плату. Роспотребнадзор оштрафовал компанию и выдал представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.Delivery Club оспорил акты надзорного ведомства в суде. Как пояснила компания, сервисный сбор по своей экономической сути и правовой природе является платой за использование результата интеллектуальной деятельности – агрегатора, аккумулирующего предложения о реализации готовой еды, продуктов питания, мелких бытовых и иных товаров партнерами Delivery Club, а также о доставке заказов.Арбитражный суд Москвы в марте отклонил претензии компании к Роспотребнадзору. "Суд полагает, что взыскание сервисного сбора как платы за использование результатов интеллектуальной деятельности применительно к настоящему спору ничем не обусловлено, такая необходимость заявителем не доказана", - говорится в решении. Апелляционный суд 30 мая поддержал выводы первой инстанции.В Delivery Club ранее поясняли, что "сервисный сбор – это не дополнительная услуга, а плата за функционал приложения, который имеет самостоятельную ценность и является результатом работы ИТ-команды сервиса". По мнению компании, "его внедрение необходимо для финансирования технологического развития и поддержания приложения".В мае 2021 года сервис уже вводил в тестовом формате сервисный сбор - его базовый размер составлял 19 рублей. В октябре сбор, взимаемый при оплате заказа, ввел и конкурент Delivery Club - сервис "Яндекс.Еда". Delivery Club - сервис доставки, который является частью платформы O2O (online-to-offline) на рынках еды и транспорта, создаваемой компанией VK (ранее - Mail.ru Group) и "Сбером".

https://ria.ru/20220531/utechka-1792032403.html

https://ria.ru/20220426/kurery-1785604706.html

https://ria.ru/20220330/isk-1780940508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, delivery club, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, происшествия