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Суд подтвердил незаконность сервисного сбора Delivery Club - РИА Новости, 06.06.2022
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Суд подтвердил незаконность сервисного сбора Delivery Club
Суд подтвердил незаконность сервисного сбора Delivery Club - РИА Новости, 06.06.2022
Суд подтвердил незаконность сервисного сбора Delivery Club
Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией подтвердил законность штрафа в 10 тысяч рублей, наложенного Роспотребнадзором на сервис... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T19:30
2022-06-06T19:30
москва
delivery club
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
происшествия
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией подтвердил законность штрафа в 10 тысяч рублей, наложенного Роспотребнадзором на сервис доставки Delivery Club за взимание с клиентов обязательного сервисного сбора, следует из опубликованного постановления суда.Одна из клиенток сервиса пожаловалась в Роспотребнадзор на навязывание компанией дополнительных платных услуг, от которых невозможно отказаться. Она представила чеки, свидетельствующие, что кроме оплаты стоимости заказанных блюд ей каждый раз приходилось оплачивать сервисный сбор в размере от 1 до 14 рублей.Рассмотрев обращение, ведомство пришло к выводу, что Delivery Club нарушает нормы закона о защите прав потребителей, которые запрещают исполнителю без согласия потребителя выполнять дополнительные услуги за плату. Роспотребнадзор оштрафовал компанию и выдал представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.Delivery Club оспорил акты надзорного ведомства в суде. Как пояснила компания, сервисный сбор по своей экономической сути и правовой природе является платой за использование результата интеллектуальной деятельности – агрегатора, аккумулирующего предложения о реализации готовой еды, продуктов питания, мелких бытовых и иных товаров партнерами Delivery Club, а также о доставке заказов.Арбитражный суд Москвы в марте отклонил претензии компании к Роспотребнадзору. "Суд полагает, что взыскание сервисного сбора как платы за использование результатов интеллектуальной деятельности применительно к настоящему спору ничем не обусловлено, такая необходимость заявителем не доказана", - говорится в решении. Апелляционный суд 30 мая поддержал выводы первой инстанции.В Delivery Club ранее поясняли, что "сервисный сбор – это не дополнительная услуга, а плата за функционал приложения, который имеет самостоятельную ценность и является результатом работы ИТ-команды сервиса". По мнению компании, "его внедрение необходимо для финансирования технологического развития и поддержания приложения".В мае 2021 года сервис уже вводил в тестовом формате сервисный сбор - его базовый размер составлял 19 рублей. В октябре сбор, взимаемый при оплате заказа, ввел и конкурент Delivery Club - сервис "Яндекс.Еда". Delivery Club - сервис доставки, который является частью платформы O2O (online-to-offline) на рынках еды и транспорта, создаваемой компанией VK (ранее - Mail.ru Group) и "Сбером".
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москва, delivery club, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, происшествия
19:30 06.06.2022
 
Суд подтвердил незаконность сервисного сбора Delivery Club

Суд подтвердил незаконность сервисного сбора, который Delivery Club взимает с клиентов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКурьер службы Delivery Club
Курьер службы Delivery Club - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Курьер службы Delivery Club . Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией подтвердил законность штрафа в 10 тысяч рублей, наложенного Роспотребнадзором на сервис доставки Delivery Club за взимание с клиентов обязательного сервисного сбора, следует из опубликованного постановления суда.
Одна из клиенток сервиса пожаловалась в Роспотребнадзор на навязывание компанией дополнительных платных услуг, от которых невозможно отказаться. Она представила чеки, свидетельствующие, что кроме оплаты стоимости заказанных блюд ей каждый раз приходилось оплачивать сервисный сбор в размере от 1 до 14 рублей.
Курьеры службы доставки еды Delivery Club и Яндекс.Еда - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 14:17
РКН запросил у Delivery Club информацию о возможных утечках данных курьеров
Рассмотрев обращение, ведомство пришло к выводу, что Delivery Club нарушает нормы закона о защите прав потребителей, которые запрещают исполнителю без согласия потребителя выполнять дополнительные услуги за плату. Роспотребнадзор оштрафовал компанию и выдал представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
Delivery Club оспорил акты надзорного ведомства в суде. Как пояснила компания, сервисный сбор по своей экономической сути и правовой природе является платой за использование результата интеллектуальной деятельности – агрегатора, аккумулирующего предложения о реализации готовой еды, продуктов питания, мелких бытовых и иных товаров партнерами Delivery Club, а также о доставке заказов.
Арбитражный суд Москвы в марте отклонил претензии компании к Роспотребнадзору. "Суд полагает, что взыскание сервисного сбора как платы за использование результатов интеллектуальной деятельности применительно к настоящему спору ничем не обусловлено, такая необходимость заявителем не доказана", - говорится в решении. Апелляционный суд 30 мая поддержал выводы первой инстанции.
Курьер службы доставки Delivery Club - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 18:46
Delivery Club опроверг информацию о забастовке курьеров
В Delivery Club ранее поясняли, что "сервисный сбор – это не дополнительная услуга, а плата за функционал приложения, который имеет самостоятельную ценность и является результатом работы ИТ-команды сервиса". По мнению компании, "его внедрение необходимо для финансирования технологического развития и поддержания приложения".
В мае 2021 года сервис уже вводил в тестовом формате сервисный сбор - его базовый размер составлял 19 рублей. В октябре сбор, взимаемый при оплате заказа, ввел и конкурент Delivery Club - сервис "Яндекс.Еда". Delivery Club - сервис доставки, который является частью платформы O2O (online-to-offline) на рынках еды и транспорта, создаваемой компанией VK (ранее - Mail.ru Group) и "Сбером".
Сумка курьера сервиса доставки Яндекс.Еда - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 18:22
Суд в Петербурге зарегистрировал иск к "Яндекс.Еде" на 800 тысяч рублей
 
МоскваDelivery ClubФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияПроисшествия
 
 
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