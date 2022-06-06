Суд подтвердил незаконность сервисного сбора Delivery Club
Суд подтвердил незаконность сервисного сбора, который Delivery Club взимает с клиентов
Курьер службы Delivery Club . Архивное фото
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией подтвердил законность штрафа в 10 тысяч рублей, наложенного Роспотребнадзором на сервис доставки Delivery Club за взимание с клиентов обязательного сервисного сбора, следует из опубликованного постановления суда.
Одна из клиенток сервиса пожаловалась в Роспотребнадзор на навязывание компанией дополнительных платных услуг, от которых невозможно отказаться. Она представила чеки, свидетельствующие, что кроме оплаты стоимости заказанных блюд ей каждый раз приходилось оплачивать сервисный сбор в размере от 1 до 14 рублей.
Рассмотрев обращение, ведомство пришло к выводу, что Delivery Club нарушает нормы закона о защите прав потребителей, которые запрещают исполнителю без согласия потребителя выполнять дополнительные услуги за плату. Роспотребнадзор оштрафовал компанию и выдал представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
Delivery Club оспорил акты надзорного ведомства в суде. Как пояснила компания, сервисный сбор по своей экономической сути и правовой природе является платой за использование результата интеллектуальной деятельности – агрегатора, аккумулирующего предложения о реализации готовой еды, продуктов питания, мелких бытовых и иных товаров партнерами Delivery Club, а также о доставке заказов.
Арбитражный суд Москвы в марте отклонил претензии компании к Роспотребнадзору. "Суд полагает, что взыскание сервисного сбора как платы за использование результатов интеллектуальной деятельности применительно к настоящему спору ничем не обусловлено, такая необходимость заявителем не доказана", - говорится в решении. Апелляционный суд 30 мая поддержал выводы первой инстанции.
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В Delivery Club ранее поясняли, что "сервисный сбор – это не дополнительная услуга, а плата за функционал приложения, который имеет самостоятельную ценность и является результатом работы ИТ-команды сервиса". По мнению компании, "его внедрение необходимо для финансирования технологического развития и поддержания приложения".
В мае 2021 года сервис уже вводил в тестовом формате сервисный сбор - его базовый размер составлял 19 рублей. В октябре сбор, взимаемый при оплате заказа, ввел и конкурент Delivery Club - сервис "Яндекс.Еда". Delivery Club - сервис доставки, который является частью платформы O2O (online-to-offline) на рынках еды и транспорта, создаваемой компанией VK (ранее - Mail.ru Group) и "Сбером".