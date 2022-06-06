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Местные деликатесы: в Крыму при помощи МСП Банка открывают фермерские лавки - РИА Новости, 06.06.2022
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Местные деликатесы: в Крыму при помощи МСП Банка открывают фермерские лавки
Местные деликатесы: в Крыму при помощи МСП Банка открывают фермерские лавки - РИА Новости, 06.06.2022
Местные деликатесы: в Крыму при помощи МСП Банка открывают фермерские лавки
Четыре года назад крымчанка Эльзара Сейдаметова решила поменять свою жизнь кардинально: она сменила работу юриста на фермерское дело. Теперь предприниматель... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T15:28
2022-06-06T15:28
мсп банк
симферополь
алушта
ялта
экономика
республика крым
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Четыре года назад крымчанка Эльзара Сейдаметова решила поменять свою жизнь кардинально: она сменила работу юриста на фермерское дело. Теперь предприниматель занимается выращиванием персиков, возглавляет фермерский кооператив и курирует открытие магазинов "Фермерский островок" в Симферополе.Вместе с мужем, который также оставил госслужбу ради семейного дела, несколько лет назад Эльзара купила в Бахчисарайском районе Крыма персиковый сад, заложенный в 2013 году. На момент покупки растения уже начинали плодоносить, однако трудностей на первых порах хватало. "Опыта работы с землей у нас не было. Начинать было страшно, но я решила рискнуть. Правда, поначалу подошла к делу как рациональный потребитель: посчитала, сколько стоит килограмм персиков, и какой урожай примерно приносит сад. Но по неопытности не учла, что бывают и морозы, и град и так далее", – делится Эльзара. Сегодня она рассказывает о своих ошибках со смехом. Однако первые два года хозяйство приносило лишь убытки. "Жизнь заставляет, учишься всему и входишь в нормальное русло работы. Сейчас уже два года мы собираем по 150 тонн урожая, у нас растет шесть сортов персиков", – говорит она. На ферме работают жители близлежащих сел, они приходят на обрезку деревьев, сбор урожая, а зимой трудятся на перерабатывающем производстве. Но дело остается семейным: помогают не только старшие дети-студенты, но и младший девятилетний Алан, в честь которого названо хозяйство и фермерский кооператив, который Эльзара возглавила. Среди членов кооператива большинство – семейные хозяйства, так строить работу проще и выгоднее. "Одному работать тяжело, а нанимать работников со стороны уже не так выгодно. Например, у нас есть одна многодетная семья, они выращивают борщевую группу, то есть свеклу, картофель, морковь и лук. Работают в основном сами. Но, конечно, все мы обращаемся и к труду наемных работников", – поясняет предприниматель.Как и другие члены товарищества, Эльзара отдает свой урожай в хранилища кооператива и дальше – на переработку. Из ее персиков делают варенье и компоты. Как председатель, она развивает общее дело и инвестирует свою прибыль в его будущее.За несколько лет работы кооператоры наладили производство разнообразной продукции, открыли небольшие магазины в Симферополе, Алуште и Ялте. Теперь решили идти дальше: при поддержке МСП Банка в Симферополе открываются два "Фермерских островка", в которых, в отличие от других точек, можно будет продавать сразу все виды производимой продукции.Открыть "Фермерский островок" позволил кредит МСП Банка. В банке поясняют: в целях развития данного направления и финансирования операторов "Фермерских островков" разработан специальный кредитный продукт с одноименным названием "Фермерский островок". В его рамках предприниматель может получить кредит на сумму от 50 тысяч рублей до 10 миллионов рублей на срок до трех лет. При этом субъект малого и среднего предпринимательства должен соответствовать нескольким критериям – срок регистрации на момент подачи заявки не менее 12 месяцев, наличие положительной кредитной истории и дохода, покрывающего расходы на обслуживание и погашение кредита. Кредитная история заемщика должна быть положительной.Она уверена, что в ближайшем будущем кооператив сможет расширить перечень товаров и добавить, например, крупы, которых пока в ассортименте нет. Что касается личного хозяйства, то предприниматель собирается и дальше расширять территорию фермы, начать выращивать черешню, айву и кизил. "Нам нравится видеть плоды своего труда. Ведь кормить людей – это благородное дело", - заключает фермер.
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мсп банк, симферополь, алушта, ялта, экономика, республика крым
15:28 06.06.2022
 

Местные деликатесы: в Крыму при помощи МСП Банка открывают фермерские лавки

© Фото предоставлено пресс-службой МСП Банка Местные деликатесы: в Крыму при помощи МСП Банка открывают фермерские лавки
Местные деликатесы: в Крыму при помощи МСП Банка открывают фермерские лавки
© Фото предоставлено пресс-службой МСП Банка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Четыре года назад крымчанка Эльзара Сейдаметова решила поменять свою жизнь кардинально: она сменила работу юриста на фермерское дело. Теперь предприниматель занимается выращиванием персиков, возглавляет фермерский кооператив и курирует открытие магазинов "Фермерский островок" в Симферополе.
Вместе с мужем, который также оставил госслужбу ради семейного дела, несколько лет назад Эльзара купила в Бахчисарайском районе Крыма персиковый сад, заложенный в 2013 году. На момент покупки растения уже начинали плодоносить, однако трудностей на первых порах хватало.
© Фото предоставлено пресс-службой МСП Банка Местные деликатесы: в Крыму при помощи МСП Банка открывают фермерские лавки
Местные деликатесы: в Крыму при помощи МСП Банка открывают фермерские лавки
© Фото предоставлено пресс-службой МСП Банка
Местные деликатесы: в Крыму при помощи МСП Банка открывают фермерские лавки
"Опыта работы с землей у нас не было. Начинать было страшно, но я решила рискнуть. Правда, поначалу подошла к делу как рациональный потребитель: посчитала, сколько стоит килограмм персиков, и какой урожай примерно приносит сад. Но по неопытности не учла, что бывают и морозы, и град и так далее", – делится Эльзара. Сегодня она рассказывает о своих ошибках со смехом. Однако первые два года хозяйство приносило лишь убытки. "Жизнь заставляет, учишься всему и входишь в нормальное русло работы. Сейчас уже два года мы собираем по 150 тонн урожая, у нас растет шесть сортов персиков", – говорит она.
На ферме работают жители близлежащих сел, они приходят на обрезку деревьев, сбор урожая, а зимой трудятся на перерабатывающем производстве. Но дело остается семейным: помогают не только старшие дети-студенты, но и младший девятилетний Алан, в честь которого названо хозяйство и фермерский кооператив, который Эльзара возглавила.
Первый Фермерский островок открылся в Удмуртской Республике - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
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Первый "Фермерский островок" открылся в Удмуртской Республике
"Нашему потребительскому кооперативу "Сады хана Алана" пять лет. Меня пригласили четыре года назад и сразу предложили стать председателем. На тот момент фермеров было пятеро, сегодня нас уже 15 человек, мы – как одна семья. Кооператив помогает хранить, перерабатывать и сбывать продукцию", – рассказывает Сейдаметова.
Среди членов кооператива большинство – семейные хозяйства, так строить работу проще и выгоднее. "Одному работать тяжело, а нанимать работников со стороны уже не так выгодно. Например, у нас есть одна многодетная семья, они выращивают борщевую группу, то есть свеклу, картофель, морковь и лук. Работают в основном сами. Но, конечно, все мы обращаемся и к труду наемных работников", – поясняет предприниматель.
© Фото предоставлено пресс-службой МСП Банка Местные деликатесы: в Крыму при помощи МСП Банка открывают фермерские лавки
Местные деликатесы: в Крыму при помощи МСП Банка открывают фермерские лавки
© Фото предоставлено пресс-службой МСП Банка
Местные деликатесы: в Крыму при помощи МСП Банка открывают фермерские лавки
Как и другие члены товарищества, Эльзара отдает свой урожай в хранилища кооператива и дальше – на переработку. Из ее персиков делают варенье и компоты. Как председатель, она развивает общее дело и инвестирует свою прибыль в его будущее.
За несколько лет работы кооператоры наладили производство разнообразной продукции, открыли небольшие магазины в Симферополе, Алуште и Ялте. Теперь решили идти дальше: при поддержке МСП Банка в Симферополе открываются два "Фермерских островка", в которых, в отличие от других точек, можно будет продавать сразу все виды производимой продукции.
"В этих лавках будут представлены все наши товары, не только, например, мясная и молочная продукция, но и варенья, компоты, тушенка из мяса собственного производства. У нас есть прекрасные замороженные полуфабрикаты – вареники и пельмени. Есть хозяйства, которые выращивают кроликов, уток, перепелов и поставляют нам перепелиные яйца", – рассказывает Эльзара.
Открыть "Фермерский островок" позволил кредит МСП Банка. В банке поясняют: в целях развития данного направления и финансирования операторов "Фермерских островков" разработан специальный кредитный продукт с одноименным названием "Фермерский островок". В его рамках предприниматель может получить кредит на сумму от 50 тысяч рублей до 10 миллионов рублей на срок до трех лет. При этом субъект малого и среднего предпринимательства должен соответствовать нескольким критериям – срок регистрации на момент подачи заявки не менее 12 месяцев, наличие положительной кредитной истории и дохода, покрывающего расходы на обслуживание и погашение кредита. Кредитная история заемщика должна быть положительной.
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"Если покупатель сможет в нашем магазине купить все, что нужно, он уже потом не будет ходить в обычный супермаркет. Этим мне и нравятся "Фермерские островки". Мы открываем два отдельно стоящих магазина, рядом будут стоянки, чтобы можно было приехать на машине и спокойно припарковаться. Возможно, в будущем сделаем там небольшой ресторан. Это, конечно, мечты, но ведь они сбываются", – делится планами Сейдаметова.
Она уверена, что в ближайшем будущем кооператив сможет расширить перечень товаров и добавить, например, крупы, которых пока в ассортименте нет. Что касается личного хозяйства, то предприниматель собирается и дальше расширять территорию фермы, начать выращивать черешню, айву и кизил. "Нам нравится видеть плоды своего труда. Ведь кормить людей – это благородное дело", - заключает фермер.
 
МСП БанкСимферопольАлуштаЯлтаЭкономикаРеспублика Крым
 
 
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