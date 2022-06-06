https://ria.ru/20220606/delikatesy-1793499513.html

Местные деликатесы: в Крыму при помощи МСП Банка открывают фермерские лавки

Местные деликатесы: в Крыму при помощи МСП Банка открывают фермерские лавки - РИА Новости, 06.06.2022

Местные деликатесы: в Крыму при помощи МСП Банка открывают фермерские лавки

Четыре года назад крымчанка Эльзара Сейдаметова решила поменять свою жизнь кардинально: она сменила работу юриста на фермерское дело. Теперь предприниматель... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T15:28

2022-06-06T15:28

2022-06-06T15:28

мсп банк

симферополь

алушта

ялта

экономика

республика крым

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Четыре года назад крымчанка Эльзара Сейдаметова решила поменять свою жизнь кардинально: она сменила работу юриста на фермерское дело. Теперь предприниматель занимается выращиванием персиков, возглавляет фермерский кооператив и курирует открытие магазинов "Фермерский островок" в Симферополе.Вместе с мужем, который также оставил госслужбу ради семейного дела, несколько лет назад Эльзара купила в Бахчисарайском районе Крыма персиковый сад, заложенный в 2013 году. На момент покупки растения уже начинали плодоносить, однако трудностей на первых порах хватало. "Опыта работы с землей у нас не было. Начинать было страшно, но я решила рискнуть. Правда, поначалу подошла к делу как рациональный потребитель: посчитала, сколько стоит килограмм персиков, и какой урожай примерно приносит сад. Но по неопытности не учла, что бывают и морозы, и град и так далее", – делится Эльзара. Сегодня она рассказывает о своих ошибках со смехом. Однако первые два года хозяйство приносило лишь убытки. "Жизнь заставляет, учишься всему и входишь в нормальное русло работы. Сейчас уже два года мы собираем по 150 тонн урожая, у нас растет шесть сортов персиков", – говорит она. На ферме работают жители близлежащих сел, они приходят на обрезку деревьев, сбор урожая, а зимой трудятся на перерабатывающем производстве. Но дело остается семейным: помогают не только старшие дети-студенты, но и младший девятилетний Алан, в честь которого названо хозяйство и фермерский кооператив, который Эльзара возглавила. Среди членов кооператива большинство – семейные хозяйства, так строить работу проще и выгоднее. "Одному работать тяжело, а нанимать работников со стороны уже не так выгодно. Например, у нас есть одна многодетная семья, они выращивают борщевую группу, то есть свеклу, картофель, морковь и лук. Работают в основном сами. Но, конечно, все мы обращаемся и к труду наемных работников", – поясняет предприниматель.Как и другие члены товарищества, Эльзара отдает свой урожай в хранилища кооператива и дальше – на переработку. Из ее персиков делают варенье и компоты. Как председатель, она развивает общее дело и инвестирует свою прибыль в его будущее.За несколько лет работы кооператоры наладили производство разнообразной продукции, открыли небольшие магазины в Симферополе, Алуште и Ялте. Теперь решили идти дальше: при поддержке МСП Банка в Симферополе открываются два "Фермерских островка", в которых, в отличие от других точек, можно будет продавать сразу все виды производимой продукции.Открыть "Фермерский островок" позволил кредит МСП Банка. В банке поясняют: в целях развития данного направления и финансирования операторов "Фермерских островков" разработан специальный кредитный продукт с одноименным названием "Фермерский островок". В его рамках предприниматель может получить кредит на сумму от 50 тысяч рублей до 10 миллионов рублей на срок до трех лет. При этом субъект малого и среднего предпринимательства должен соответствовать нескольким критериям – срок регистрации на момент подачи заявки не менее 12 месяцев, наличие положительной кредитной истории и дохода, покрывающего расходы на обслуживание и погашение кредита. Кредитная история заемщика должна быть положительной.Она уверена, что в ближайшем будущем кооператив сможет расширить перечень товаров и добавить, например, крупы, которых пока в ассортименте нет. Что касается личного хозяйства, то предприниматель собирается и дальше расширять территорию фермы, начать выращивать черешню, айву и кизил. "Нам нравится видеть плоды своего труда. Ведь кормить людей – это благородное дело", - заключает фермер.

https://ria.ru/20220519/izhevsk-1789423418.html

https://ria.ru/20220505/ivanovo-1787019453.html

симферополь

алушта

ялта

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мсп банк, симферополь, алушта, ялта, экономика, республика крым