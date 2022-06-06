https://ria.ru/20220606/defolt-1793069280.html

Раскрыта подоплека “ненастоящего дефолта" России

Раскрыта подоплека “ненастоящего дефолта" России - РИА Новости, 06.06.2022

Раскрыта подоплека “ненастоящего дефолта" России

Искусственные ограничения на проведение расчетов с зарубежными контрагентами, введенные в рамках западных санкций против России, создают основу для дефолта. Но... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T01:15

2022-06-06T01:15

2022-06-06T01:15

экономика

россия

елена воронкова

рэу имени г. в. плеханова

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Искусственные ограничения на проведение расчетов с зарубежными контрагентами, введенные в рамках западных санкций против России, создают основу для дефолта. Но в данном случае "дефолт" окажется ненастоящим, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.Эксперт напомнила, что дефолт объявляется самим государством в случае неспособности выполнить свои финансовые обязательства. Однако Россия обладает всеми необходимыми активами. Международные резервы страны перекрывают размер не только государственного, но и консолидированного долга. Российские финансовые ресурсы также могут покрыть внутренние потребности страны.Эксперт считает, что государству стоит обратить внимание на проблему рыночной неопределенности в стране, влияющей на индикатор потребительского спроса.

https://ria.ru/20220526/defolt-1790713615.html

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экономика, россия, елена воронкова, рэу имени г. в. плеханова