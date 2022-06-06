Раскрыта подоплека “ненастоящего дефолта" России
Доцент РЭУ Воронкова: дефолт России из-за западных санкций может быть только ненастоящим
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМонета номиналом один рубль на банкноте один доллар США
Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Искусственные ограничения на проведение расчетов с зарубежными контрагентами, введенные в рамках западных санкций против России, создают основу для дефолта. Но в данном случае "дефолт" окажется ненастоящим, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.
Эксперт напомнила, что дефолт объявляется самим государством в случае неспособности выполнить свои финансовые обязательства. Однако Россия обладает всеми необходимыми активами. Международные резервы страны перекрывают размер не только государственного, но и консолидированного долга. Российские финансовые ресурсы также могут покрыть внутренние потребности страны.
"Однако важно считаться с тем, что перспективы развития российского рынка в большой степени определяются настроениями экономических агентов", — подчеркнула Воронкова.
Эксперт считает, что государству стоит обратить внимание на проблему рыночной неопределенности в стране, влияющей на индикатор потребительского спроса.
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