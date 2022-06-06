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Байден объявил режим ЧС из-за угрозы нехватки электромощностей
Байден объявил режим ЧС из-за угрозы нехватки электромощностей - РИА Новости, 06.06.2022
Байден объявил режим ЧС из-за угрозы нехватки электромощностей
Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации из-за вероятного дефицита электрогенерирующих мощностей в стране. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T19:09
2022-06-06T19:09
2022-06-06T21:28
сша
в мире
джо байден
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ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации из-за вероятного дефицита электрогенерирующих мощностей в стране.В распространенном Белым домом документе Байден констатирует наличие "множества факторов", которые угрожают возможностям США производить необходимые объемы электричества."Я, Джозеф Р. Байден — младший, президент США, властью, которой я наделен Конституцией и законами США, <…> настоящим провозглашаю существование чрезвычайной ситуации в связи с угрозами наличию достаточных электрогенерирующих мощностей для удовлетворения потребительского спроса", — отмечается в заявлении.Для решения этой проблемы он, в частности, освободил от ввозных пошлин сроком на два года "определенные солнечные элементы и модули", импортируемые из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама.Ранее он задействовал закон об оборонном производстве для стимулирования производства солнечных батарей в США. В Вашингтоне рассчитывают, что это поможет снизить зависимость от "иностранных поставщиков и враждебных наций".После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.
https://ria.ru/20220606/sanktsii-1793439512.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, джо байден
19:09 06.06.2022 (обновлено: 21:28 06.06.2022)
Байден объявил режим ЧС из-за угрозы нехватки электромощностей
Президент США Байден объявил режим ЧС из-за угрозы нехватки электромощностей
ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости.
Президент США Джо Байден объявил
режим чрезвычайной ситуации из-за вероятного дефицита электрогенерирующих мощностей в стране.
В распространенном Белым домом документе Байден констатирует наличие "множества факторов", которые угрожают возможностям США
производить необходимые объемы электричества.
"Я, Джозеф Р. Байден — младший, президент США, властью, которой я наделен Конституцией и законами США, <…> настоящим провозглашаю существование чрезвычайной ситуации в связи с угрозами наличию достаточных электрогенерирующих мощностей для удовлетворения потребительского спроса", — отмечается в заявлении.
Для решения этой проблемы он, в частности, освободил от ввозных пошлин сроком на два года "определенные солнечные элементы и модули", импортируемые из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама.
Ранее он задействовал закон об оборонном производстве для стимулирования производства солнечных батарей в США. В Вашингтоне рассчитывают, что это поможет снизить зависимость от "иностранных поставщиков и враждебных наций".
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины
Запад усилил санкционное давление на Москву
. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.
Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.