https://ria.ru/20220606/chs-1793577747.html

Байден объявил режим ЧС из-за угрозы нехватки электромощностей

Байден объявил режим ЧС из-за угрозы нехватки электромощностей - РИА Новости, 06.06.2022

Байден объявил режим ЧС из-за угрозы нехватки электромощностей

Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации из-за вероятного дефицита электрогенерирующих мощностей в стране. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T19:09

2022-06-06T19:09

2022-06-06T21:28

сша

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации из-за вероятного дефицита электрогенерирующих мощностей в стране.В распространенном Белым домом документе Байден констатирует наличие "множества факторов", которые угрожают возможностям США производить необходимые объемы электричества."Я, Джозеф Р. Байден — младший, президент США, властью, которой я наделен Конституцией и законами США, <…> настоящим провозглашаю существование чрезвычайной ситуации в связи с угрозами наличию достаточных электрогенерирующих мощностей для удовлетворения потребительского спроса", — отмечается в заявлении.Для решения этой проблемы он, в частности, освободил от ввозных пошлин сроком на два года "определенные солнечные элементы и модули", импортируемые из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама.Ранее он задействовал закон об оборонном производстве для стимулирования производства солнечных батарей в США. В Вашингтоне рассчитывают, что это поможет снизить зависимость от "иностранных поставщиков и враждебных наций".После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.

https://ria.ru/20220606/sanktsii-1793439512.html

https://ria.ru/20220606/ssha-1793415620.html

https://ria.ru/20220606/ukraina-1793397384.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, в мире, джо байден