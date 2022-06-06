https://ria.ru/20220606/chelyabinsk-1793369584.html

Пассажиров эвакуировали из аэропорта Челябинска

Пассажиров эвакуировали из аэропорта Челябинска - РИА Новости, 06.06.2022

Пассажиров эвакуировали из аэропорта Челябинска

Пассажиров эвакуировали в понедельник утром из аэропорта Челябинска в связи с техническими причинами, несколько рейсов на вылет были задержаны на час, сообщили... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T11:58

2022-06-06T11:58

2022-06-06T11:58

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ЧЕЛЯБИНСК, 6 июн – РИА Новости. Пассажиров эвакуировали в понедельник утром из аэропорта Челябинска в связи с техническими причинами, несколько рейсов на вылет были задержаны на час, сообщили РИА Новости в пресс-службе челябинского аэропорта."Терминалы были эвакуированы по техническим причинам. Рейсы были задержаны на час с 08.10 (06.10 мск)", – сказала собеседница агентства.Она уточнила, что с 09.20 (07.20 мск) аэропорт продолжил работу в штатном режиме.В пресс-службе не смогли уточнить, сколько рейсов на прилет и вылет было задержано в связи с инцидентом. Согласно онлайн-табло аэропорта, был задержан вылет рейсов из Челябинска в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи и Калининград.

https://ria.ru/20220603/krym-1792937186.html

челябинск

санкт-петербург

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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