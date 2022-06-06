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Жена Бута заявила об ухудшении состояния супруга в американской тюрьме - РИА Новости, 06.06.2022
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Жена Бута заявила об ухудшении состояния супруга в американской тюрьме
Жена Бута заявила об ухудшении состояния супруга в американской тюрьме - РИА Новости, 06.06.2022
Жена Бута заявила об ухудшении состояния супруга в американской тюрьме
Семья российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего тюремный срок в США, опасается за его жизнь из-за резкого ухудшения состояния его здоровья, заявила РИА... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T14:43
2022-06-06T15:43
сша
в мире
алла бут
виктор бут
россия
пол уилан
тревор рид
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Семья российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего тюремный срок в США, опасается за его жизнь из-за резкого ухудшения состояния его здоровья, заявила РИА Новости жена предпринимателя Алла Бут.По ее словам, администрация тюрьмы "Мэрион" в штате Иллинойс ни разу за полгода не вызвала Буту какого-либо врача, кроме тюремного фельдшера, который давал Виктору шампунь и лишь однажды выписал мазь на основе сульфидов, вызвавшую сильную аллергию.Алла Бут допустила, что ее мужа могли заразить намеренно, и ему специально не оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Жена россиянина также сослалась на заявление адвоката, по мнению которого США таким образом давят на Россию, чтобы получить осужденного там за шпионаж американца Пола Уилана.В прошлую пятницу Алла направила обращение в посольство России в Вашингтоне, а в понедельник обратилась с письмом к руководству МИД из-за резкого ухудшения состояния здоровья мужа.Женщина также отметила огромную разницу в отношении к иностранным заключенным в российских и американских тюрьмах."Тревор Рид, вернувшийся в США после обмена на Константина Ярошенко, &lt;…&gt; ни в одном интервью СМИ после возвращения не выдвигает никаких претензий к режиму содержания и медицинскому обслуживанию в российской тюрьме", — напомнила Алла. Это также касается Пола Уилана и баскетболистки Бритни Грайнер.В то же время Бута за все 14 лет заключения не посетил ни один правозащитник, а с момента его возвращения в блок коммуникационного контроля и во время пандемии пообщаться с ним можно было только по телефону и через двойное стекло с решеткой, заключила жена россиянина.Виктора Бута арестовали в Таиланде в 2008 году после провокационной операции спецслужб США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержки терроризма.Он отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде Бут выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, но затем на стадии апелляции решения судов первой инстанции отменили. Несмотря на то, что россиянин находился еще под юрисдикцией суда азиатского королевства, его вывезли в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств.В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям: 25 лет тюрьмы. Бут отбыл больше половины этого срока.
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сша, в мире, алла бут, виктор бут, россия, пол уилан, тревор рид, иллинойс
14:43 06.06.2022 (обновлено: 15:43 06.06.2022)
 
Жена Бута заявила об ухудшении состояния супруга в американской тюрьме

Жена Виктора Бута обратилась в МИД из-за ухудшения состояния ее мужа в американской тюрьме

© AP Photo / Apichart WeerawongВиктор Бут
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© AP Photo / Apichart Weerawong
Виктор Бут. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Семья российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего тюремный срок в США, опасается за его жизнь из-за резкого ухудшения состояния его здоровья, заявила РИА Новости жена предпринимателя Алла Бут.

"Неизвестное кожное заболевание, которое началось в декабре прошлого года с небольшого участка кожи около глаза, распространилось на все здоровые кожные покровы, и Виктор уже не может спать от сильного зуда и боли. Это уже практически пытка", — сообщила она, добавив, что в последний раз разговаривала с мужем 2 июня.

По ее словам, администрация тюрьмы "Мэрион" в штате Иллинойс ни разу за полгода не вызвала Буту какого-либо врача, кроме тюремного фельдшера, который давал Виктору шампунь и лишь однажды выписал мазь на основе сульфидов, вызвавшую сильную аллергию.
Алла Бут допустила, что ее мужа могли заразить намеренно, и ему специально не оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Жена россиянина также сослалась на заявление адвоката, по мнению которого США таким образом давят на Россию, чтобы получить осужденного там за шпионаж американца Пола Уилана.
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В прошлую пятницу Алла направила обращение в посольство России в Вашингтоне, а в понедельник обратилась с письмом к руководству МИД из-за резкого ухудшения состояния здоровья мужа.

"Наши дипломаты постоянно пытаются нам помочь, и каждый раз, когда у Виктора происходило что-то, связанное со здоровьем, мы к ним обращались и они писали и звонили в тюрьму <…>, в предыдущих случаях это помогало. Сейчас запросы и требования посольства <…> просто игнорируются", — подчеркнула она, добавив, что обращения по дипломатической линии надо продолжать, так как речь идет об угрозе жизни Бута.

Женщина также отметила огромную разницу в отношении к иностранным заключенным в российских и американских тюрьмах.
"Тревор Рид, вернувшийся в США после обмена на Константина Ярошенко, <…> ни в одном интервью СМИ после возвращения не выдвигает никаких претензий к режиму содержания и медицинскому обслуживанию в российской тюрьме", — напомнила Алла. Это также касается Пола Уилана и баскетболистки Бритни Грайнер.
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В то же время Бута за все 14 лет заключения не посетил ни один правозащитник, а с момента его возвращения в блок коммуникационного контроля и во время пандемии пообщаться с ним можно было только по телефону и через двойное стекло с решеткой, заключила жена россиянина.
Виктора Бута арестовали в Таиланде в 2008 году после провокационной операции спецслужб США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержки терроризма.
Он отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде Бут выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, но затем на стадии апелляции решения судов первой инстанции отменили. Несмотря на то, что россиянин находился еще под юрисдикцией суда азиатского королевства, его вывезли в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств.
В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям: 25 лет тюрьмы. Бут отбыл больше половины этого срока.
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