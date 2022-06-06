https://ria.ru/20220606/borschevik-1793536741.html

В Подмосковье обработали от борщевика 400 километров обочин дорог

В Подмосковье обработали от борщевика 400 километров обочин дорог - РИА Новости, 06.06.2022

В Подмосковье обработали от борщевика 400 километров обочин дорог

В Московской области более чем на 65% завершена обработка полос отвода региональных дорог от борщевика, рассказали в региональном минтрансе. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T17:15

2022-06-06T17:15

2022-06-06T17:42

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

растения

борщевик

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В Московской области более чем на 65% завершена обработка полос отвода региональных дорог от борщевика, рассказали в региональном минтрансе."Дорожные службы Московской области продолжают проводить химическую обработку полос отвода региональных дорог от борщевика Сосновского. Работы по ликвидации растения начались в середине мая и уже выполнены более чем на 65% от запланированного объёма", - сказано в сообщении.Всего обработано более 400 километров дорог, уточнили в министерстве. После завершения обработки дорожные службы приступят к механическому окосу - после 10 июня."Всего в Московской области в этом сезоне обработают более 3,5 тысячи гектаров - на 28% больше, чем в прошлом году", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220606/agrarii-1793514093.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), растения, борщевик