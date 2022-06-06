https://ria.ru/20220606/benzin-1793445730.html

В Польше продолжает дорожать автомобильное топливо

В Польше продолжает дорожать автомобильное топливо - РИА Новости, 06.06.2022

В Польше продолжает дорожать автомобильное топливо

Автомобильное топливо продолжает дорожать в Польше, сообщает портал "Виртуальная Польша", ссылаясь на свидетельства водителей из различных регионов страны. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T13:14

2022-06-06T13:14

2022-06-06T13:14

экономика

польша

бензин

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ВАРШАВА, 6 июн – РИА Новости. Автомобильное топливо продолжает дорожать в Польше, сообщает портал "Виртуальная Польша", ссылаясь на свидетельства водителей из различных регионов страны."Топлива в польских заправочных станций не хватает, но скоро закончатся желающие купить его - во многих польских городах за литр бензина Pb95 уже нужно платить более 8 злотых (около 1,85 доллара), - говорится в сообщении.Судя по фотографиям, полученным из изданий с различных АЗС, например, в Торуни, за литр Pb95 нужно заплатить 7,97 злотых. Бензин Pb98 здесь же стоит 8,57 злотых за литр (около двух долларов). В Варшаве же на одной из станций водители, желающие заправиться бензином Pb98, должны заплатить за литр 8,85 злотых (около 2,05 доллара).Однако, в Польше есть места, где психологический барьер в 8 злотых за литр стандартного бензина Pb95 уже значительно превышен. Так, в Марках, что под Варшавой, за нее нужно заплатить 8,27 злотых (около 1,92 доллара).Эксперты предупреждают, что скоро Польшу ждет еще более резкое повышение цен на топливо. Это связано с тем, что в конце июля заканчивается действие решения правительства о снижении ставок акцизов на розничную продажу топлива.В мае в Польше самый большой рост цен наблюдается в сегменте топлива. В мае 2022 года топливо для частных потребителей подорожало по сравнению с маем 2021 года на 35,4%, а по сравнению с апрелем 2022 года - на 5%.

https://ria.ru/20220603/benzin-1792961908.html

https://ria.ru/20220604/benzin-1793185604.html

польша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, польша, бензин