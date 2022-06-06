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В Польше продолжает дорожать автомобильное топливо - РИА Новости, 06.06.2022
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В Польше продолжает дорожать автомобильное топливо
В Польше продолжает дорожать автомобильное топливо - РИА Новости, 06.06.2022
В Польше продолжает дорожать автомобильное топливо
Автомобильное топливо продолжает дорожать в Польше, сообщает портал "Виртуальная Польша", ссылаясь на свидетельства водителей из различных регионов страны. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T13:14
2022-06-06T13:14
экономика
польша
бензин
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ВАРШАВА, 6 июн – РИА Новости. Автомобильное топливо продолжает дорожать в Польше, сообщает портал "Виртуальная Польша", ссылаясь на свидетельства водителей из различных регионов страны."Топлива в польских заправочных станций не хватает, но скоро закончатся желающие купить его - во многих польских городах за литр бензина Pb95 уже нужно платить более 8 злотых (около 1,85 доллара), - говорится в сообщении.Судя по фотографиям, полученным из изданий с различных АЗС, например, в Торуни, за литр Pb95 нужно заплатить 7,97 злотых. Бензин Pb98 здесь же стоит 8,57 злотых за литр (около двух долларов). В Варшаве же на одной из станций водители, желающие заправиться бензином Pb98, должны заплатить за литр 8,85 злотых (около 2,05 доллара).Однако, в Польше есть места, где психологический барьер в 8 злотых за литр стандартного бензина Pb95 уже значительно превышен. Так, в Марках, что под Варшавой, за нее нужно заплатить 8,27 злотых (около 1,92 доллара).Эксперты предупреждают, что скоро Польшу ждет еще более резкое повышение цен на топливо. Это связано с тем, что в конце июля заканчивается действие решения правительства о снижении ставок акцизов на розничную продажу топлива.В мае в Польше самый большой рост цен наблюдается в сегменте топлива. В мае 2022 года топливо для частных потребителей подорожало по сравнению с маем 2021 года на 35,4%, а по сравнению с апрелем 2022 года - на 5%.
https://ria.ru/20220603/benzin-1792961908.html
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экономика, польша, бензин
13:14 06.06.2022
 
В Польше продолжает дорожать автомобильное топливо

Стоимость литра бензина Pb95 в Польше приблизилась к двум долларам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМашина на автозаправочной станции в Варшаве
Машина на автозаправочной станции в Варшаве - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Машина на автозаправочной станции в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 6 июн – РИА Новости. Автомобильное топливо продолжает дорожать в Польше, сообщает портал "Виртуальная Польша", ссылаясь на свидетельства водителей из различных регионов страны.
"Топлива в польских заправочных станций не хватает, но скоро закончатся желающие купить его - во многих польских городах за литр бензина Pb95 уже нужно платить более 8 злотых (около 1,85 доллара), - говорится в сообщении.
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Судя по фотографиям, полученным из изданий с различных АЗС, например, в Торуни, за литр Pb95 нужно заплатить 7,97 злотых. Бензин Pb98 здесь же стоит 8,57 злотых за литр (около двух долларов). В Варшаве же на одной из станций водители, желающие заправиться бензином Pb98, должны заплатить за литр 8,85 злотых (около 2,05 доллара).
Однако, в Польше есть места, где психологический барьер в 8 злотых за литр стандартного бензина Pb95 уже значительно превышен. Так, в Марках, что под Варшавой, за нее нужно заплатить 8,27 злотых (около 1,92 доллара).
Эксперты предупреждают, что скоро Польшу ждет еще более резкое повышение цен на топливо. Это связано с тем, что в конце июля заканчивается действие решения правительства о снижении ставок акцизов на розничную продажу топлива.
В мае в Польше самый большой рост цен наблюдается в сегменте топлива. В мае 2022 года топливо для частных потребителей подорожало по сравнению с маем 2021 года на 35,4%, а по сравнению с апрелем 2022 года - на 5%.
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