В Польше продолжает дорожать автомобильное топливо
Стоимость литра бензина Pb95 в Польше приблизилась к двум долларам
Машина на автозаправочной станции в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 6 июн – РИА Новости. Автомобильное топливо продолжает дорожать в Польше, сообщает портал "Виртуальная Польша", ссылаясь на свидетельства водителей из различных регионов страны.
"Топлива в польских заправочных станций не хватает, но скоро закончатся желающие купить его - во многих польских городах за литр бензина Pb95 уже нужно платить более 8 злотых (около 1,85 доллара), - говорится в сообщении.
Судя по фотографиям, полученным из изданий с различных АЗС, например, в Торуни, за литр Pb95 нужно заплатить 7,97 злотых. Бензин Pb98 здесь же стоит 8,57 злотых за литр (около двух долларов). В Варшаве же на одной из станций водители, желающие заправиться бензином Pb98, должны заплатить за литр 8,85 злотых (около 2,05 доллара).
Однако, в Польше есть места, где психологический барьер в 8 злотых за литр стандартного бензина Pb95 уже значительно превышен. Так, в Марках, что под Варшавой, за нее нужно заплатить 8,27 злотых (около 1,92 доллара).
Эксперты предупреждают, что скоро Польшу ждет еще более резкое повышение цен на топливо. Это связано с тем, что в конце июля заканчивается действие решения правительства о снижении ставок акцизов на розничную продажу топлива.
В мае в Польше самый большой рост цен наблюдается в сегменте топлива. В мае 2022 года топливо для частных потребителей подорожало по сравнению с маем 2021 года на 35,4%, а по сравнению с апрелем 2022 года - на 5%.