https://ria.ru/20220606/baykal-1793497380.html

Российский ноутбук с процессором "Байкал-М" запустят в производство

Российский ноутбук с процессором "Байкал-М" запустят в производство - РИА Новости, 06.06.2022

Российский ноутбук с процессором "Байкал-М" запустят в производство

В Омске компания "Промбит" подготовила к производству ноутбук Bitblaze Titan BM15, основанный на российском процессоре "Байкал-М". Характеристики лэптопа... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T15:21

2022-06-06T15:21

2022-06-06T15:21

наука

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793496852_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b3c2a2dabb31e1b633d50ac0e0c0ebf4.jpg

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Омске компания "Промбит" подготовила к производству ноутбук Bitblaze Titan BM15, основанный на российском процессоре "Байкал-М". Характеристики лэптопа появились на сайте производителя.Ноутбуки Titan BM15 получат IPS-экран с разрешением fullHD и диагональю 15,6 дюйма. Обещано 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ постоянной памяти. Устройства будут работать с Wi-Fi и Bluetooth, их оснастят разъемами USB 3.0, HDMI, USB Type-C, RJ-45 и аудиоджеком. Емкость АКБ составляет 6000 мАОсновой для ноутбука станет российский ARM-процессор "Байкал-М". Это восьмиядерный чип, работающий на максимальной тактовой частоте 1,5 ГГц. В качестве операционной системы предлагается Astra Linux или Alt Linux.Первая партия, которая будет собрана в ближайшие месяцы, включит около 1000 машин. Серийное производство Bitblaze Titan BM15 обещают развернуть к концу года. Стоимость экземпляра составит 100-120 тысяч рублей, основными потребителями компьютера станут государственные структуры и организации.

https://ria.ru/20210816/noutbuk-1745607156.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Керилл Каримов

Керилл Каримов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии