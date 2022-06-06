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Российский ноутбук с процессором "Байкал-М" запустят в производство - РИА Новости, 06.06.2022
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Наука
https://ria.ru/20220606/baykal-1793497380.html
Российский ноутбук с процессором "Байкал-М" запустят в производство
Российский ноутбук с процессором "Байкал-М" запустят в производство - РИА Новости, 06.06.2022
Российский ноутбук с процессором "Байкал-М" запустят в производство
В Омске компания "Промбит" подготовила к производству ноутбук Bitblaze Titan BM15, основанный на российском процессоре "Байкал-М". Характеристики лэптопа... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T15:21
2022-06-06T15:21
наука
технологии
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Омске компания "Промбит" подготовила к производству ноутбук Bitblaze Titan BM15, основанный на российском процессоре "Байкал-М". Характеристики лэптопа появились на сайте производителя.Ноутбуки Titan BM15 получат IPS-экран с разрешением fullHD и диагональю 15,6 дюйма. Обещано 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ постоянной памяти. Устройства будут работать с Wi-Fi и Bluetooth, их оснастят разъемами USB 3.0, HDMI, USB Type-C, RJ-45 и аудиоджеком. Емкость АКБ составляет 6000 мАОсновой для ноутбука станет российский ARM-процессор "Байкал-М". Это восьмиядерный чип, работающий на максимальной тактовой частоте 1,5 ГГц. В качестве операционной системы предлагается Astra Linux или Alt Linux.Первая партия, которая будет собрана в ближайшие месяцы, включит около 1000 машин. Серийное производство Bitblaze Titan BM15 обещают развернуть к концу года. Стоимость экземпляра составит 100-120 тысяч рублей, основными потребителями компьютера станут государственные структуры и организации.
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технологии
15:21 06.06.2022
 

Российский ноутбук с процессором "Байкал-М" запустят в производство

© ПромбитНоутбук Bitblaze Titan BM15
Ноутбук Bitblaze Titan BM15
© Промбит
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Омске компания "Промбит" подготовила к производству ноутбук Bitblaze Titan BM15, основанный на российском процессоре "Байкал-М". Характеристики лэптопа появились на сайте производителя.
Ноутбуки Titan BM15 получат IPS-экран с разрешением fullHD и диагональю 15,6 дюйма. Обещано 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ постоянной памяти. Устройства будут работать с Wi-Fi и Bluetooth, их оснастят разъемами USB 3.0, HDMI, USB Type-C, RJ-45 и аудиоджеком. Емкость АКБ составляет 6000 мА
Основой для ноутбука станет российский ARM-процессор "Байкал-М". Это восьмиядерный чип, работающий на максимальной тактовой частоте 1,5 ГГц. В качестве операционной системы предлагается Astra Linux или Alt Linux.
Первая партия, которая будет собрана в ближайшие месяцы, включит около 1000 машин. Серийное производство Bitblaze Titan BM15 обещают развернуть к концу года. Стоимость экземпляра составит 100-120 тысяч рублей, основными потребителями компьютера станут государственные структуры и организации.
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