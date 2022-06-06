https://ria.ru/20220606/bayden-1793576151.html

Байден хочет ускорить выпуск солнечных батарей в США

Байден хочет ускорить выпуск солнечных батарей в США - РИА Новости, 06.06.2022

Байден хочет ускорить выпуск солнечных батарей в США

Президент США Джо Байден задействовал полномочия военного времени для наращивания производства солнечных батарей и иного оборудования для выработки... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T19:01

2022-06-06T19:01

2022-06-06T19:01

в мире

дженнифер грэнхолм

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден задействовал полномочия военного времени для наращивания производства солнечных батарей и иного оборудования для выработки экологической чистой энергии, сообщил Белый дом.Указ призван способствовать замещению нефти и газа, снижению зависимости от "иностранных поставщиков и враждебных наций".Байден велел министерству энергетики сосредоточиться на развитии пяти "критически значимых" направлений – комплектующих для панелей солнечных батарей, средств теплоизоляции зданий, тепловых насосов, оборудования для производства и использования экологически чистого топлива, включая топливные элементы, электролизеры и необходимые для этого металлы платиновой группы, элементы энергосетевой инфраструктуры, в том числе трансформаторы."Президент Байден задействовал закон об оборонном производстве, чтобы восстановить независимость США в области чистой энергетики. Слишком долго и слишком сильно цепочки поставок нашей страны в этой сфере зависели от иностранных источников и враждебных наций", - заявила министр энергетики Дженнифер Грэнхолм.

https://ria.ru/20220604/bayden-1793084305.html

сша

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, дженнифер грэнхолм, джо байден, сша