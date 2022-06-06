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Байден хочет ускорить выпуск солнечных батарей в США - РИА Новости, 06.06.2022
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Байден хочет ускорить выпуск солнечных батарей в США
Байден хочет ускорить выпуск солнечных батарей в США - РИА Новости, 06.06.2022
Байден хочет ускорить выпуск солнечных батарей в США
Президент США Джо Байден задействовал полномочия военного времени для наращивания производства солнечных батарей и иного оборудования для выработки... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T19:01
2022-06-06T19:01
в мире
дженнифер грэнхолм
джо байден
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ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден задействовал полномочия военного времени для наращивания производства солнечных батарей и иного оборудования для выработки экологической чистой энергии, сообщил Белый дом.Указ призван способствовать замещению нефти и газа, снижению зависимости от "иностранных поставщиков и враждебных наций".Байден велел министерству энергетики сосредоточиться на развитии пяти "критически значимых" направлений – комплектующих для панелей солнечных батарей, средств теплоизоляции зданий, тепловых насосов, оборудования для производства и использования экологически чистого топлива, включая топливные элементы, электролизеры и необходимые для этого металлы платиновой группы, элементы энергосетевой инфраструктуры, в том числе трансформаторы."Президент Байден задействовал закон об оборонном производстве, чтобы восстановить независимость США в области чистой энергетики. Слишком долго и слишком сильно цепочки поставок нашей страны в этой сфере зависели от иностранных источников и враждебных наций", - заявила министр энергетики Дженнифер Грэнхолм.
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в мире, дженнифер грэнхолм, джо байден, сша
19:01 06.06.2022
 
Байден хочет ускорить выпуск солнечных батарей в США

Байден задействовал военные полномочия для ускоренного выпуска солнечных батарей в США

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСолнечная электростанция
Солнечная электростанция - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Солнечная электростанция. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден задействовал полномочия военного времени для наращивания производства солнечных батарей и иного оборудования для выработки экологической чистой энергии, сообщил Белый дом.
Указ призван способствовать замещению нефти и газа, снижению зависимости от "иностранных поставщиков и враждебных наций".
"Сегодня президент Байден санкционирует применение закона об оборонном производстве для наращивания внутреннего выпуска технологий чистой энергетики", - сказано в пресс-релизе.
Байден велел министерству энергетики сосредоточиться на развитии пяти "критически значимых" направлений – комплектующих для панелей солнечных батарей, средств теплоизоляции зданий, тепловых насосов, оборудования для производства и использования экологически чистого топлива, включая топливные элементы, электролизеры и необходимые для этого металлы платиновой группы, элементы энергосетевой инфраструктуры, в том числе трансформаторы.
"Президент Байден задействовал закон об оборонном производстве, чтобы восстановить независимость США в области чистой энергетики. Слишком долго и слишком сильно цепочки поставок нашей страны в этой сфере зависели от иностранных источников и враждебных наций", - заявила министр энергетики Дженнифер Грэнхолм.
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