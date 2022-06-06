Javan раскрыло обман Байдена про возможности Украины ударить по России
Обозреватель Javan Канади: Байден скрыл наступательный характер поставляемых Киеву РСЗО
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Ricardo DavilaАмериканские высокомобильные ракетно-артиллерийские системы HIMARS
Американские высокомобильные ракетно-артиллерийские системы HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден умышленно умолчал о наступательном характере передаваемых Киеву РСЗО HIMARS, с помощью которого Украина может получить возможность наносить удары по территории России, заявил в колонке для Javan обозреватель Али Канади.
Как напомнил журналист, в колонке для New York Times американский лидер подтвердил намерение Вашингтона предоставить Украине ракетные системы. По словам Байдена, Штаты делают это с целью усиления возможностей ВСУ при боевых действиях на своей территории. При этом президент США намеренно не стал уточнять, что вооружение, поставленное Киеву, не относится к оборонительному.
"Однако американская сторона снова, очевидно, лукавит, поскольку никак не пояснила наступательный характер поставляемого Украине вооружения", — указал Канади.
Обозреватель отметил, что передача оружия Киеву показывает нежелание Вашингтона достигнуть мирного решения ситуации в бывшей советской республике.
Ранее американские власти заявили, что передадут Киеву РСЗО HIMARS, но при условии, что их не станут применять для нанесения ударов по территории России. Президент Украины Владимир Зеленский публично подтвердил, что Киев согласился на это. Однако другие украинские политики не исключают, что удары по территории России все же последуют.
В Кремле отметили, что кредит доверия к Украине давно исчерпан, так как Зеленский не выполнил ни одного своего обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Президент Владимир Путин при этом уточнил, что поставка РСЗО Киеву "по сути ничего не меняет", так как она связана с восполнением потерь техники у ВСУ. При этом Россия сделает выводы в случае передачи Украине американских ракет дальнего действия, добавил глава государства.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель —"защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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