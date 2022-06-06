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Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Бахрейне - РИА Новости, 06.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220606/bakhreyn-1793508321.html
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Бахрейне
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Бахрейне - РИА Новости, 06.06.2022
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Бахрейне
Туроператоры рассказали о правилах посещения Бахрейна, стоимости отдыха там и удобных для россиян стыковках при путешествии в третьи страны, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T18:32
2022-06-06T18:32
туризм
туризм
новости - туризм
бахрейн
ближний восток
европа
коронавирус covid-19
виза
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Туроператоры рассказали о правилах посещения Бахрейна, стоимости отдыха там и удобных для россиян стыковках при путешествии в третьи страны, сообщает АТОР.Флагманская авиакомпания королевства расширяет полетную программу на маршруте Манама-Москва: с 10 июня число рейсов в неделю увеличится с трех до пяти. Стоимость билетов на вторую половину июня — от 476 долларов в одну сторону.Обычно в Бахрейн едут опытные путешественники и поклонники отдыха на Ближнем Востоке. По прогнозам участников рынка, спрос на туры растет ближе к зимнему сезону, когда россияне начнут искать доступные альтернативы для пляжного отдыха.Средняя стоимость недельного пребывания в июне в отеле категории четыре звезды — от 160 тысяч рублей на двоих. Есть возможность комбинировать экскурсионную программу и дни релакса. Разницы во времени с Москвой нет, правила въезда в страну простые: визу можно получить по прибытию, ковидные ограничения сняты еще 15 марта.Туроператоры отмечают высокий спрос на luxury-отдых в Бахрейне. Он стал более востребован у состоятельных путешественников, которые ранее предпочитали визиты в Европу или страны, где до сих пор не отменены ковидные ограничения. Стоимость каникул в королевстве ниже, чем в Катаре или Омане. Хотя есть и бюджетный вариант — в отелях категории четыре звезды, которые сейчас предлагают скидки.Кроме того, Бахрейн может быть удобным местом для стыковки при путешествии в страны Ближнего Востока, Европы, Юго-Восточной Азии или на популярные у состоятельных россиян Мальдивы. Так, на вторую половину июня билеты по маршруту Москва-Манама-Мале — от 561 доллара в одну сторону. За 595 долларов можно попасть из российской столицы на Шри-Ланку. Востребована пересадка в королевстве у пассажиров, следующих в Таиланд (стоимость билета — от 725 долларов), Грецию и на Кипр (от 530 долларов).
https://ria.ru/20220518/tadzhikistan-1789078056.html
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туризм, новости - туризм, бахрейн, ближний восток, европа, коронавирус covid-19, виза, таиланд, греция, кипр, куда можно лететь
18:32 06.06.2022
 
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Бахрейне

Туроператоры рассказали, что в июне можно отдохнуть вдвоем в Бахрейне за 160 тысяч рублей

© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанкДевушка на пляже в Манаме, Бахрейн
Девушка на пляже в Манаме, Бахрейн - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Александр Мельников
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Туроператоры рассказали о правилах посещения Бахрейна, стоимости отдыха там и удобных для россиян стыковках при путешествии в третьи страны, сообщает АТОР.
Флагманская авиакомпания королевства расширяет полетную программу на маршруте Манама-Москва: с 10 июня число рейсов в неделю увеличится с трех до пяти. Стоимость билетов на вторую половину июня — от 476 долларов в одну сторону.
Обычно в Бахрейн едут опытные путешественники и поклонники отдыха на Ближнем Востоке. По прогнозам участников рынка, спрос на туры растет ближе к зимнему сезону, когда россияне начнут искать доступные альтернативы для пляжного отдыха.
Средняя стоимость недельного пребывания в июне в отеле категории четыре звезды — от 160 тысяч рублей на двоих. Есть возможность комбинировать экскурсионную программу и дни релакса. Разницы во времени с Москвой нет, правила въезда в страну простые: визу можно получить по прибытию, ковидные ограничения сняты еще 15 марта.
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Туроператоры отмечают высокий спрос на luxury-отдых в Бахрейне. Он стал более востребован у состоятельных путешественников, которые ранее предпочитали визиты в Европу или страны, где до сих пор не отменены ковидные ограничения. Стоимость каникул в королевстве ниже, чем в Катаре или Омане. Хотя есть и бюджетный вариант — в отелях категории четыре звезды, которые сейчас предлагают скидки.
Кроме того, Бахрейн может быть удобным местом для стыковки при путешествии в страны Ближнего Востока, Европы, Юго-Восточной Азии или на популярные у состоятельных россиян Мальдивы. Так, на вторую половину июня билеты по маршруту Москва-Манама-Мале — от 561 доллара в одну сторону. За 595 долларов можно попасть из российской столицы на Шри-Ланку. Востребована пересадка в королевстве у пассажиров, следующих в Таиланд (стоимость билета — от 725 долларов), Грецию и на Кипр (от 530 долларов).
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