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Азовцы заранее готовились занимать огневые позиции в жилых домах - РИА Новости, 06.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/azov-1793350873.html
Азовцы заранее готовились занимать огневые позиции в жилых домах
Азовцы заранее готовились занимать огневые позиции в жилых домах - РИА Новости, 06.06.2022
Азовцы заранее готовились занимать огневые позиции в жилых домах
Найденные в Мариуполе секретные документы полка "Азов" предписывали националистам занимать огневые позиции в населенных пунктах, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T07:05
2022-06-06T09:10
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
батальон "азов"
украина
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МАРИУПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости. Найденные в Мариуполе секретные документы полка "Азов" предписывали националистам занимать огневые позиции в населенных пунктах, сообщил корреспондент РИА Новости.Там же указано, что "укрытием могут послужить только здания в ближайших населенных пунктах к нашим позициям, непосредственно блиндажи, окопы, которые займут наши подразделения".Эти бумаги находились на базе "Азова", предположительно под кодовым наименованием "Школа". Здания базы расположены в непосредственной близости от городской школы Мариуполя № 61. Документы составлены полностью на украинском языке.Найденные документы пролили свет на тщательно проработанный алгоритм действий националистического полка "Азов" против ДНР на северо-восточном направлении Мариуполя и в его пригородах.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса. Против бойцов полка "Азов" в России возбуждены уголовные дела.
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в мире, мариуполь, донецкая народная республика, батальон "азов", украина
07:05 06.06.2022 (обновлено: 09:10 06.06.2022)
 
Азовцы заранее готовились занимать огневые позиции в жилых домах

Националисты "Азова" заранее готовились занимать огневые позиции в жилых домах

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на жилые дома и металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Вид на жилые дома и металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на жилые дома и металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости. Найденные в Мариуполе секретные документы полка "Азов" предписывали националистам занимать огневые позиции в населенных пунктах, сообщил корреспондент РИА Новости.

"Частичную маскировку для небольших групп и техники могут обеспечить населенные пункты, сады, балки, которые входят в зону нашей ответственности", — указано во втором сверху абзаце третьей страницы секретного оперативного плана полка "Азов" под номером 1/16 с кодовым наименованием "Шторм".

Там же указано, что "укрытием могут послужить только здания в ближайших населенных пунктах к нашим позициям, непосредственно блиндажи, окопы, которые займут наши подразделения".
Эти бумаги находились на базе "Азова", предположительно под кодовым наименованием "Школа". Здания базы расположены в непосредственной близости от городской школы Мариуполя № 61. Документы составлены полностью на украинском языке.
Найденные документы пролили свет на тщательно проработанный алгоритм действий националистического полка "Азов" против ДНР на северо-восточном направлении Мариуполя и в его пригородах.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса. Против бойцов полка "Азов" в России возбуждены уголовные дела.
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