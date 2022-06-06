https://ria.ru/20220606/azov-1793350873.html

Азовцы заранее готовились занимать огневые позиции в жилых домах

Азовцы заранее готовились занимать огневые позиции в жилых домах - РИА Новости, 06.06.2022

Азовцы заранее готовились занимать огневые позиции в жилых домах

Найденные в Мариуполе секретные документы полка "Азов" предписывали националистам занимать огневые позиции в населенных пунктах, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T07:05

2022-06-06T07:05

2022-06-06T09:10

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

донецкая народная республика

батальон "азов"

украина

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МАРИУПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости. Найденные в Мариуполе секретные документы полка "Азов" предписывали националистам занимать огневые позиции в населенных пунктах, сообщил корреспондент РИА Новости.Там же указано, что "укрытием могут послужить только здания в ближайших населенных пунктах к нашим позициям, непосредственно блиндажи, окопы, которые займут наши подразделения".Эти бумаги находились на базе "Азова", предположительно под кодовым наименованием "Школа". Здания базы расположены в непосредственной близости от городской школы Мариуполя № 61. Документы составлены полностью на украинском языке.Найденные документы пролили свет на тщательно проработанный алгоритм действий националистического полка "Азов" против ДНР на северо-восточном направлении Мариуполя и в его пригородах.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса. Против бойцов полка "Азов" в России возбуждены уголовные дела.

https://ria.ru/20220606/azov-1793349083.html

мариуполь

донецкая народная республика

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в мире, мариуполь, донецкая народная республика, батальон "азов", украина