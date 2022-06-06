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Остатки "Азова" могут прятаться в Мариуполе, заявили власти ДНР

Остатки "Азова" могут прятаться в Мариуполе, заявили власти ДНР - РИА Новости, 06.06.2022

Остатки "Азова" могут прятаться в Мариуполе, заявили власти ДНР

Власти ДНР выявляют в Мариуполе местных уголовников, а также проводят мероприятия по поиску боевиков националистического полка "Азов" и украинских военных,... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T06:20

2022-06-06T06:20

2022-06-06T18:21

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

донецкая народная республика

мариуполь

батальон "азов"

ян гагин

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МАРИУПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости. Власти ДНР выявляют в Мариуполе местных уголовников, а также проводят мероприятия по поиску боевиков националистического полка "Азов" и украинских военных, которые еще могут скрываться в городе после разгрома и сдачи в плен украинской группировки, заявил РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин.Ранее глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщил, что на мариупольском заводе "Азовсталь" были найдены и задержаны боевики "Азова" и украинские военные, которые спрятались или отстали при сдаче в плен основных сил. Вместе с тем, по словам Пушилина, такие единичные "заблудившиеся" не представляют активной угрозы.

донецкая народная республика

мариуполь

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Остался мелкий криминалитет – представитель ДНР о ходе зачистки в Мариуполе Остался мелкий криминалитет – представитель ДНР о ходе зачистки в Мариуполе 2022-06-06T06:20 true PT0M35S

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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, мариуполь, батальон "азов", ян гагин