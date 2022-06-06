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Остатки "Азова" могут прятаться в Мариуполе, заявили власти ДНР - РИА Новости, 06.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/azov-1793349083.html
Остатки "Азова" могут прятаться в Мариуполе, заявили власти ДНР
Остатки "Азова" могут прятаться в Мариуполе, заявили власти ДНР - РИА Новости, 06.06.2022
Остатки "Азова" могут прятаться в Мариуполе, заявили власти ДНР
Власти ДНР выявляют в Мариуполе местных уголовников, а также проводят мероприятия по поиску боевиков националистического полка "Азов" и украинских военных,... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T06:20
2022-06-06T18:21
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
мариуполь
батальон "азов"
ян гагин
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МАРИУПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости. Власти ДНР выявляют в Мариуполе местных уголовников, а также проводят мероприятия по поиску боевиков националистического полка "Азов" и украинских военных, которые еще могут скрываться в городе после разгрома и сдачи в плен украинской группировки, заявил РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин.Ранее глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщил, что на мариупольском заводе "Азовсталь" были найдены и задержаны боевики "Азова" и украинские военные, которые спрятались или отстали при сдаче в плен основных сил. Вместе с тем, по словам Пушилина, такие единичные "заблудившиеся" не представляют активной угрозы.
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Остался мелкий криминалитет – представитель ДНР о ходе зачистки в Мариуполе
Остался мелкий криминалитет – представитель ДНР о ходе зачистки в Мариуполе
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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, мариуполь, батальон "азов", ян гагин
06:20 06.06.2022 (обновлено: 18:21 06.06.2022)
 
Остатки "Азова" могут прятаться в Мариуполе, заявили власти ДНР

Советник главы правительства ДНР Гагин: остатки "Азова" могут прятаться в Мариуполе

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МАРИУПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости. Власти ДНР выявляют в Мариуполе местных уголовников, а также проводят мероприятия по поиску боевиков националистического полка "Азов" и украинских военных, которые еще могут скрываться в городе после разгрома и сдачи в плен украинской группировки, заявил РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин.

"Что касается обстановки в самом городе, то остался какой-то местный криминалитет. Это больше, конечно, по линии МВД ДНР, и работа активно ведется. И ведется, надо сказать, активно и грамотно. Ведется ежедневно, круглосуточно. Да, возможно, есть какие-то остатки ВСУ или того же "Азова" — кто смог куда-то уйти в город — они будут выявляться, при обнаружении будут попадать на фильтр, на следствие", — сказал он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщил, что на мариупольском заводе "Азовсталь" были найдены и задержаны боевики "Азова" и украинские военные, которые спрятались или отстали при сдаче в плен основных сил. Вместе с тем, по словам Пушилина, такие единичные "заблудившиеся" не представляют активной угрозы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаМариупольБатальон "Азов"Ян Гагин
 
 
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