https://ria.ru/20220606/azov-1793349083.html
Остатки "Азова" могут прятаться в Мариуполе, заявили власти ДНР
Остатки "Азова" могут прятаться в Мариуполе, заявили власти ДНР - РИА Новости, 06.06.2022
Остатки "Азова" могут прятаться в Мариуполе, заявили власти ДНР
Власти ДНР выявляют в Мариуполе местных уголовников, а также проводят мероприятия по поиску боевиков националистического полка "Азов" и украинских военных,... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T06:20
2022-06-06T06:20
2022-06-06T18:21
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
мариуполь
батальон "азов"
ян гагин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793367619_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2b0548ccf8b29a89908b1ba7568ee36a.jpg
МАРИУПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости. Власти ДНР выявляют в Мариуполе местных уголовников, а также проводят мероприятия по поиску боевиков националистического полка "Азов" и украинских военных, которые еще могут скрываться в городе после разгрома и сдачи в плен украинской группировки, заявил РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин.Ранее глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщил, что на мариупольском заводе "Азовсталь" были найдены и задержаны боевики "Азова" и украинские военные, которые спрятались или отстали при сдаче в плен основных сил. Вместе с тем, по словам Пушилина, такие единичные "заблудившиеся" не представляют активной угрозы.
донецкая народная республика
мариуполь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793367619_253:0:1693:1080_1920x0_80_0_0_1e426aa312e5e24ff54046d3f4b830fb.jpg
Остался мелкий криминалитет – представитель ДНР о ходе зачистки в Мариуполе
Остался мелкий криминалитет – представитель ДНР о ходе зачистки в Мариуполе
2022-06-06T06:20
true
PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, мариуполь, батальон "азов", ян гагин
06:20 06.06.2022 (обновлено: 18:21 06.06.2022)
Остатки "Азова" могут прятаться в Мариуполе, заявили власти ДНР
Советник главы правительства ДНР Гагин: остатки "Азова" могут прятаться в Мариуполе