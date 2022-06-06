13:02 06.06.2022 (обновлено: 13:05 06.06.2022)
Продажи новых легковых автомобилей в России в мае упали на 83,5 процента
Продажи новых легковых автомобилей в России в мае упали на 83,5%, до 24,3 тысячи машин
Посетители в автосалоне. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в мае снизились на 83,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили 24,3 тысячи машин, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
"Май 2022 г ознаменовался падением уровня продаж новых автомобилей на 83,5%, или на 123 110 штук, по сравнению с маем 2021 года, продажи составили 24 268 автомобилей", - говорится в сообщении.
При этом за январь-май продажи новых автомобилей в стране снизились на 52% - до 318,1 тысячи.
По данным АЕБ, лидером на авторынке РФ в мае, несмотря на значительное падение продаж (-84%, до 6 тысяч автомобилей), традиционно остается "АвтоВАЗ". На втором месте - южнокорейская Kia с результатом 3,6 тысячи проданных автомобилей (-81%). Третье место занимает автоконцерн Hyundai, сокративший продажи на 82% - до 2,9 тысячи машин. Следом идут "Группа ГАЗ" - 1,9 тысячи проданных в мае автомобилей (-57%) и Renault - 1,8 тысячи машин (-86%).
При этом за январь-май продажи новых автомобилей в стране снизились на 52% - до 318,1 тысячи.
"АвтоВАЗ" в мае сократил продажи автомобилей Lada в России на 84% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года - до 6 тысяч машин. За январь-май совокупные продажи компании в стране упали на 58% - до 67,2 тысячи машин.
Из-за дефицита автомобильных комплектующих производственные линии на "АвтоВАЗе" периодически уходили в простой еще с начала марта. На протяжении всего мая производство автомобилей было также приостановлено. В компании заявляли, что планируют наладить выпуск импортозамещенных версий Lada с минимальным содержанием иностранных комплектующих.
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