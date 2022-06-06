https://ria.ru/20220606/avto-1793441220.html

Продажи новых легковых автомобилей в России в мае упали на 83,5 процента

Продажи новых легковых автомобилей в России в мае упали на 83,5 процента - РИА Новости, 06.06.2022

Продажи новых легковых автомобилей в России в мае упали на 83,5 процента

Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в мае снизились на 83,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T13:02

2022-06-06T13:02

2022-06-06T13:05

ассоциация европейского бизнеса

экономика

авто

россия

автоваз

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в мае снизились на 83,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили 24,3 тысячи машин, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).При этом за январь-май продажи новых автомобилей в стране снизились на 52% - до 318,1 тысячи.По данным АЕБ, лидером на авторынке РФ в мае, несмотря на значительное падение продаж (-84%, до 6 тысяч автомобилей), традиционно остается "АвтоВАЗ". На втором месте - южнокорейская Kia с результатом 3,6 тысячи проданных автомобилей (-81%). Третье место занимает автоконцерн Hyundai, сокративший продажи на 82% - до 2,9 тысячи машин. Следом идут "Группа ГАЗ" - 1,9 тысячи проданных в мае автомобилей (-57%) и Renault - 1,8 тысячи машин (-86%).При этом за январь-май продажи новых автомобилей в стране снизились на 52% - до 318,1 тысячи."АвтоВАЗ" в мае сократил продажи автомобилей Lada в России на 84% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года - до 6 тысяч машин. За январь-май совокупные продажи компании в стране упали на 58% - до 67,2 тысячи машин.Из-за дефицита автомобильных комплектующих производственные линии на "АвтоВАЗе" периодически уходили в простой еще с начала марта. На протяжении всего мая производство автомобилей было также приостановлено. В компании заявляли, что планируют наладить выпуск импортозамещенных версий Lada с минимальным содержанием иностранных комплектующих.

https://ria.ru/20220606/prodat-1793069400.html

https://ria.ru/20220603/avtovaz-1792826859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ассоциация европейского бизнеса, экономика, авто, россия, автоваз