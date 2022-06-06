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Российская авиация уничтожила на Украине американскую контрбатарейную РЛС - РИА Новости, 06.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/aviatsiya-1793399485.html
Российская авиация уничтожила на Украине американскую контрбатарейную РЛС
Российская авиация уничтожила на Украине американскую контрбатарейную РЛС - РИА Новости, 06.06.2022
Российская авиация уничтожила на Украине американскую контрбатарейную РЛС
Российская авиация за прошедшие сутки уничтожила на Украине радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, предоставленную США, заявил представитель РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T11:14
2022-06-06T14:36
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
сша
донецкая народная республика
северск
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Российская авиация за прошедшие сутки уничтожила на Украине радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, предоставленную США, заявил представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.Войска успешно поразили кузнечно-механический завод, ремонтировавший военную технику, а также сбили самолет и 13 беспилотников.По его словам, оперативно-тактическая и армейская авиация нанесла удары по 73 районам скопления живой силы и военной техники ВСУ. Кроме того, высокоточные ракеты воздушного базирования поразили производственные корпуса кузнечно-механического завода на окраине города Лозовая в Харьковской области. Там ремонтировали поврежденную украинскую бронетехнику, добавил Конашенков.Подразделения противовоздушной обороны сбили в районе Славянска украинский самолет МиГ-29, а над Ясиноватой, Ставками, Волчеяровкой, Боровеньками, Балаклеей, Глубоким, Вербовкой, Липцами, Михайловкой и Токмаком — 13 беспилотников. "Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 190 самолетов, 129 вертолетов, 1127 беспилотных летательных аппаратов, 330 зенитных ракетных комплексов, 3424 танка и других боевых бронированных машин, 473 установки реактивных систем залпового огня, 1795 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3446 единиц специальной военной автомобильной техники", — заключил генерал.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220606/pushki-1792948384.html
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донецкая народная республика
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, сша, донецкая народная республика, северск, игорь конашенков
11:14 06.06.2022 (обновлено: 14:36 06.06.2022)
 
Российская авиация уничтожила на Украине американскую контрбатарейную РЛС

ВКС России уничтожили американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50 в районе Северска в ДНР

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСамолеты Су-25 "Грач", задействованные в специальной военной операции на Украине
Самолеты Су-25 Грач, задействованные в специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости
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Самолеты Су-25 "Грач", задействованные в специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Российская авиация за прошедшие сутки уничтожила на Украине радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, предоставленную США, заявил представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
Войска успешно поразили кузнечно-механический завод, ремонтировавший военную технику, а также сбили самолет и 13 беспилотников.
Позиции артиллеристов 9-го полка армии ДНР восточнее Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
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По его словам, оперативно-тактическая и армейская авиация нанесла удары по 73 районам скопления живой силы и военной техники ВСУ.
"Уничтожено: два пункта управления, более 150 националистов, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и склад горючего в районе Кодема Донецкой Народной Республики, восемь танков и бронеавтомобилей, установка реактивных систем залпового огня "Град", батарея полевой артиллерии, десять специальных автомобилей, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в районе Северска Донецкой Народной Республики", — перечислил генерал.
Кроме того, высокоточные ракеты воздушного базирования поразили производственные корпуса кузнечно-механического завода на окраине города Лозовая в Харьковской области. Там ремонтировали поврежденную украинскую бронетехнику, добавил Конашенков.
Подразделения противовоздушной обороны сбили в районе Славянска украинский самолет МиГ-29, а над Ясиноватой, Ставками, Волчеяровкой, Боровеньками, Балаклеей, Глубоким, Вербовкой, Липцами, Михайловкой и Токмаком — 13 беспилотников.
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"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 190 самолетов, 129 вертолетов, 1127 беспилотных летательных аппаратов, 330 зенитных ракетных комплексов, 3424 танка и других боевых бронированных машин, 473 установки реактивных систем залпового огня, 1795 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3446 единиц специальной военной автомобильной техники", — заключил генерал.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
5 июня, 13:49Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныСШАДонецкая Народная РеспубликаСеверскИгорь Конашенков
 
 
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