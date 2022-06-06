https://ria.ru/20220606/asteroid-1793613313.html

Японские ученые пролили свет на тайну внеземной жизни

Японские ученые пролили свет на тайну внеземной жизни - РИА Новости, 06.06.2022

Японские ученые пролили свет на тайну внеземной жизни

Наличие аминокислот в грунте с астероида Рюгу теоретически может указывать на существование жизни за пределами Земли, заявил профессор астробиологии... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T23:05

2022-06-06T23:05

2022-06-06T23:35

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Наличие аминокислот в грунте с астероида Рюгу теоретически может указывать на существование жизни за пределами Земли, заявил профессор астробиологии Йокогамского государственного университета Кенсей Кобаяши. Его слова приводит японское агентство Kyodo."Тот факт, что аминокислоты содержатся в недрах астероидов, повышает вероятность, что эти органические соединения попали на Землю из космоса. <…> Жизнь могла зародиться в большем количестве мест во Вселенной, чем мы думали раньше", — пояснил он.В пробах грунта, доставленных с астероида Рюгу космическим зондом "Хаябуса-2", обнаружили более 20 видов аминокислот, пишет издание со ссылкой на заявление японского правительства.Благодаря этому открытию специалисты смогли впервые доказать, что в астероидах, бороздящих космос, содержатся органические соединения, отмечается в материале.Согласно одной из научных теорий, аминокислоты попали на Землю из космоса на метеорите. Тем не менее у этой версии есть неточности: небесные тела сгорают при вхождении в атмосферу, а также быстро засоряются земными микроорганизмами, подчеркнуло Kyodo.Космический зонд "Хаябуса-2" запустили к астероиду Рюгу в 2014 году. Он удален от Земли на 340 миллионов километров. Его диаметр составляет около 900 метров. Капсула с грунтом, собранным "Хаябуса-2", содержала черный песок и газ.

https://ria.ru/20220530/shtorm-1791637203.html

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Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

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