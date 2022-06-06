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На Украине рассматривают возможность призыва в армию с 16 лет, заявил Кива - РИА Новости, 06.06.2022
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На Украине рассматривают возможность призыва в армию с 16 лет, заявил Кива
На Украине рассматривают возможность призыва в армию с 16 лет, заявил Кива - РИА Новости, 06.06.2022
На Украине рассматривают возможность призыва в армию с 16 лет, заявил Кива
Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что украинский парламент готов рассмотреть законопроект о призыве в армию с 16 лет. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T20:34
2022-06-06T20:34
в мире
владимир зеленский
владимир путин
украина
россия
донбасс
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что украинский парламент готов рассмотреть законопроект о призыве в армию с 16 лет.На данный момент на Украине в армию призывают с 18 лет.На Украине с 24 февраля введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Он постановил осуществить призыв военнообязанных, резервистов и привлечь транспортные средства для обеспечения нужд армии и силовых структур Украины. В соответствии с принятыми властями решениями военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия, донбасс
20:34 06.06.2022
 
На Украине рассматривают возможность призыва в армию с 16 лет, заявил Кива

Экс-депутат Рады Кива заявил, что на Украине хотят ввести закон о призыве в армию с 16 лет

© РИА Новости / Николай Лазаренко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что украинский парламент готов рассмотреть законопроект о призыве в армию с 16 лет.
На данный момент на Украине в армию призывают с 18 лет.
"Верховная Рада Украины готова рассмотреть законопроект, который даст возможность, призывать в армию детей шестнадцати лет! Украинцы! Вы понимаете, что Зеленский не только вас, взрослых, приговорил к смерти, он и ваших детей забрать хочет. Украина окончательно превращена в нацистскую Германию 1945 года", - написал Кива в Telegram-канале.
На Украине с 24 февраля введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Он постановил осуществить призыв военнообязанных, резервистов и привлечь транспортные средства для обеспечения нужд армии и силовых структур Украины. В соответствии с принятыми властями решениями военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 14:05
"Худший лидер в истории". В сети высмеяли Зеленского после слов о России
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбасс
 
 
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