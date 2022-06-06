https://ria.ru/20220606/armiya-1793590743.html

На Украине рассматривают возможность призыва в армию с 16 лет, заявил Кива

На Украине рассматривают возможность призыва в армию с 16 лет, заявил Кива - РИА Новости, 06.06.2022

На Украине рассматривают возможность призыва в армию с 16 лет, заявил Кива

Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что украинский парламент готов рассмотреть законопроект о призыве в армию с 16 лет. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T20:34

2022-06-06T20:34

2022-06-06T20:34

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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что украинский парламент готов рассмотреть законопроект о призыве в армию с 16 лет.На данный момент на Украине в армию призывают с 18 лет.На Украине с 24 февраля введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Он постановил осуществить призыв военнообязанных, резервистов и привлечь транспортные средства для обеспечения нужд армии и силовых структур Украины. В соответствии с принятыми властями решениями военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220605/ukraina-1793272525.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия, донбасс