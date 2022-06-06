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В парламенте Армении заявили о прогрессе по вопросу границы с Азербайджаном - РИА Новости, 06.06.2022
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В парламенте Армении заявили о прогрессе по вопросу границы с Азербайджаном
В парламенте Армении заявили о прогрессе по вопросу границы с Азербайджаном - РИА Новости, 06.06.2022
В парламенте Армении заявили о прогрессе по вопросу границы с Азербайджаном
Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил о прогрессе по вопросу делимитации границы с Азербайджаном. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T17:12
2022-06-06T17:13
в мире
цены на нефть
никол пашинян
ильхам алиев
шарль мишель
армения
азербайджан
ереван
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ЕРЕВАН, 6 июн - РИА Новости. Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил о прогрессе по вопросу делимитации границы с Азербайджаном."По вопросу делимитации и безопасности границ есть прогресс - недавно на армяно-азербайджанской межгосударственной границе состоялась первая встреча вице-премьеров Армении и Азербайджана в формате совместной работы комиссий по этим вопросам", - сказал Симонян на заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Ереване.По его словам, практические шаги по открытию, разблокировке дорог, транспортных и экономических коммуникаций в регионе должны осуществляться с соблюдением принципа территориальной целостности и суверенитета стран, через которые они проходят и подчиняться законодательству этого государства.По итогам состоявшейся 22 мая встречи премьера Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Евросовета Шарля Мишеля армянский и азербайджанский лидеры поручили своим МИД начать подготовку к мирным переговорам между Ереваном и Баку. 24 мая на армяно-азербайджанской межгосударственной границе состоялась первая встреча вице-премьера Армении Мгера Григоряна и заместителя премьера Азербайджана Шахина Мустафаева в формате совместной комиссии по вопросам делимитации и безопасности границы. Достигнута договоренность о проведении второй встречи в Москве и третьей в Брюсселе.
https://ria.ru/20220522/mir-1790046086.html
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в мире, цены на нефть, никол пашинян, ильхам алиев, шарль мишель, армения, азербайджан, ереван, одкб, евросовет
17:12 06.06.2022 (обновлено: 17:13 06.06.2022)
 
В парламенте Армении заявили о прогрессе по вопросу границы с Азербайджаном

В парламенте Армении заявили о прогрессе по вопросу делимитации границы с Азербайджаном

© Fotolia / bendesign.comФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© Fotolia / bendesign.com
Флаг Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 6 июн - РИА Новости. Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил о прогрессе по вопросу делимитации границы с Азербайджаном.
"По вопросу делимитации и безопасности границ есть прогресс - недавно на армяно-азербайджанской межгосударственной границе состоялась первая встреча вице-премьеров Армении и Азербайджана в формате совместной работы комиссий по этим вопросам", - сказал Симонян на заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Ереване.
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По его словам, практические шаги по открытию, разблокировке дорог, транспортных и экономических коммуникаций в регионе должны осуществляться с соблюдением принципа территориальной целостности и суверенитета стран, через которые они проходят и подчиняться законодательству этого государства.
По итогам состоявшейся 22 мая встречи премьера Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Евросовета Шарля Мишеля армянский и азербайджанский лидеры поручили своим МИД начать подготовку к мирным переговорам между Ереваном и Баку. 24 мая на армяно-азербайджанской межгосударственной границе состоялась первая встреча вице-премьера Армении Мгера Григоряна и заместителя премьера Азербайджана Шахина Мустафаева в формате совместной комиссии по вопросам делимитации и безопасности границы. Достигнута договоренность о проведении второй встречи в Москве и третьей в Брюсселе.
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В миреЦены на нефтьНикол ПашинянИльхам АлиевШарль МишельАрменияАзербайджанЕреванОДКБЕвросовет
 
 
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