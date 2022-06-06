https://ria.ru/20220606/arestovich-1793345055.html

На позиции ВСУ доставили листовки с фото Арестовича в женском обличье

На позиции ВСУ доставили листовки с фото Арестовича в женском обличье - РИА Новости, 06.06.2022

На позиции ВСУ доставили листовки с фото Арестовича в женском обличье

Российские военные доставили на позиции украинских войск в Запорожской области листовки с призывом сдаваться, на которых, в частности, есть и фото в женском... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T03:07

2022-06-06T03:07

2022-06-06T03:15

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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости. Российские военные доставили на позиции украинских войск в Запорожской области листовки с призывом сдаваться, на которых, в частности, есть и фото в женском платье советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича, передает корреспондент РИА Новости.Там также изображены президент Украины Владимир Зеленский, предприниматель Игорь Коломойский и другие олигархи."Игорь Коломойский имеет гражданство Израиля. Не умирайте за изменников родины. Сдавайтесь! Вас ждут дома! <...> Зачем твоим родителям оплакивать твою преждевременную смерть? Ты хочешь умереть за Коломойского, Ахметова и Пинчука? Выбирай будущее! Не участвуй в боевых действиях и вернись к нормальной жизни. Пока не поздно — отказывайся воевать. Сложи оружие! Тебя ждут дома живым!" — говорится в листовках.Эти материалы попали на территорию населенных пунктов Орехово и Гуляйполе в Запорожской области. Для "обстрела" использовались 122-мм гаубицы Д-30. Агитснаряды не наносят ущерба инфраструктуре, поскольку сконструированы таким образом, чтобы шел разброс исключительно листовок, размещенных внутри корпуса, без каких-либо поражающих элементов и взрывчатки.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220605/bloger-1793220225.html

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в мире, алексей арестович , игорь коломойский, владимир зеленский, запорожская область, вооруженные силы украины, мелитополь, украина