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На позиции ВСУ доставили листовки с фото Арестовича в женском обличье - РИА Новости, 06.06.2022
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На позиции ВСУ доставили листовки с фото Арестовича в женском обличье
На позиции ВСУ доставили листовки с фото Арестовича в женском обличье - РИА Новости, 06.06.2022
На позиции ВСУ доставили листовки с фото Арестовича в женском обличье
Российские военные доставили на позиции украинских войск в Запорожской области листовки с призывом сдаваться, на которых, в частности, есть и фото в женском... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T03:07
2022-06-06T03:15
в мире
алексей арестович
игорь коломойский
владимир зеленский
запорожская область
вооруженные силы украины
мелитополь
украина
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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости. Российские военные доставили на позиции украинских войск в Запорожской области листовки с призывом сдаваться, на которых, в частности, есть и фото в женском платье советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича, передает корреспондент РИА Новости.Там также изображены президент Украины Владимир Зеленский, предприниматель Игорь Коломойский и другие олигархи."Игорь Коломойский имеет гражданство Израиля. Не умирайте за изменников родины. Сдавайтесь! Вас ждут дома! &lt;...&gt; Зачем твоим родителям оплакивать твою преждевременную смерть? Ты хочешь умереть за Коломойского, Ахметова и Пинчука? Выбирай будущее! Не участвуй в боевых действиях и вернись к нормальной жизни. Пока не поздно — отказывайся воевать. Сложи оружие! Тебя ждут дома живым!" — говорится в листовках.Эти материалы попали на территорию населенных пунктов Орехово и Гуляйполе в Запорожской области. Для "обстрела" использовались 122-мм гаубицы Д-30. Агитснаряды не наносят ущерба инфраструктуре, поскольку сконструированы таким образом, чтобы шел разброс исключительно листовок, размещенных внутри корпуса, без каких-либо поражающих элементов и взрывчатки.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, алексей арестович , игорь коломойский, владимир зеленский, запорожская область, вооруженные силы украины, мелитополь, украина
03:07 06.06.2022 (обновлено: 03:15 06.06.2022)
 
На позиции ВСУ доставили листовки с фото Арестовича в женском обличье

На позиции украинских войск доставили листовки с фото Арестовича в женском обличье

© AP Photo / Francisco SecoУкраинские танки в Донецкой области
Украинские танки в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские танки в Донецкой области. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости. Российские военные доставили на позиции украинских войск в Запорожской области листовки с призывом сдаваться, на которых, в частности, есть и фото в женском платье советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича, передает корреспондент РИА Новости.
"Боец ВСУ! Ты погибаешь за таких, как он!" — указано на листовке с фотографиями Арестовича в парике и платьях — очевидно, из роли в кинофильме "Не бойся, я рядом", где он играл женщину по имени Люсенька.
Там также изображены президент Украины Владимир Зеленский, предприниматель Игорь Коломойский и другие олигархи.
"Игорь Коломойский имеет гражданство Израиля. Не умирайте за изменников родины. Сдавайтесь! Вас ждут дома! <...> Зачем твоим родителям оплакивать твою преждевременную смерть? Ты хочешь умереть за Коломойского, Ахметова и Пинчука? Выбирай будущее! Не участвуй в боевых действиях и вернись к нормальной жизни. Пока не поздно — отказывайся воевать. Сложи оружие! Тебя ждут дома живым!" — говорится в листовках.
Эти материалы попали на территорию населенных пунктов Орехово и Гуляйполе в Запорожской области. Для "обстрела" использовались 122-мм гаубицы Д-30. Агитснаряды не наносят ущерба инфраструктуре, поскольку сконструированы таким образом, чтобы шел разброс исключительно листовок, размещенных внутри корпуса, без каких-либо поражающих элементов и взрывчатки.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреАлексей АрестовичИгорь КоломойскийВладимир ЗеленскийЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМелитопольУкраина
 
 
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