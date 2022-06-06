https://ria.ru/20220606/apple-1793616267.html

Apple представила новые модели MacBook Air и MacBook Pro с процессором M2

Apple представила новые модели MacBook Air и MacBook Pro с процессором M2 - РИА Новости, 06.06.2022

Apple представила новые модели MacBook Air и MacBook Pro с процессором M2

Компания Apple представила в понедельник новые модели ноутбука MacBook Air и MacBook Pro, оснащенные процессором собственного производства M2, презентация... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T23:45

2022-06-06T23:45

2022-06-06T23:45

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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Компания Apple представила в понедельник новые модели ноутбука MacBook Air и MacBook Pro, оснащенные процессором собственного производства M2, презентация новинок прошла в Калифорнии и транслировалась онлайн.Новый чип пришел на смену М1. Как обещают разработчики, он значительно повысит эффективность ноутбуков. Новый MacBook Air помимо более мощного процессора обретет увеличенный жидкокристаллический дисплей Liquid Retina диагональю 13,6 дюйма, камеру высокого разрешения, звуковую систему из четырех динамиков и батарею, рассчитанную на 18 часов работы.Новый MacBook Pro с экраном 13 дюймов поддерживает до 24 гигабайт оперативной памяти и батареей, которая будет поддерживать работу пользователей в течение 20 часов. Обе новинки поступят в продажу уже в июле, обещают в компании.Apple также объявила о скором релизе операционной системы ​​Mac OS Ventura. В компании обещают, что она даст пользователям возможность получать еще большее удовольствие и эффективность от работы на компьютерах Mac. Одним из самых интересных новшеств станет возможность использования смартфона в качестве выносной беспроводной камеры ноутбука. Новая операционная система также создана для часов и планшета.Компания объявила о разработке новой операционной системы для своих смартфонов - iOS 16 будет доступна для разработчиков в ближайшее время, а осенью ее можно будет скачать для всех iPhone старше восьмого поколения. Главным новшеством программного обеспечения станет обновленный экран блокировки телефона, его в компании назвали "революционным". Отныне на нем можно будет менять не только шрифт и картинку, но и персонализировать телефон под собственные нужды или настроение - у пользователей появится возможность создавать сразу несколько экранов блокировки.В числе других новинок новой операционной системы - возможность автоматического обмена и создания фотоколлекций внутри семьи или группы людей, улучшенные функции распознавания речи на видео, фоторедактор, позволяющий легко отделять персонаж на снимке от фона для использования его в сообщениях или других приложениях. Новые функции в электронной почте позволят не только заранее задать время отправки письма, но и отменять его доставку получателю. Почта после установки обновления будет сообщать пользователю, если он забыл прикрепить вложение, или напоминать получателю письма о необходимости ответить на него.

https://radiosputnik.ria.ru/20220527/apple-1791209269.html

https://ria.ru/20220603/mintsifry-1793059422.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, технологии, apple, apple ios, apple iphone