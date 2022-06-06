https://ria.ru/20220606/alibasov-1792860051.html

Биография Бари Алибасова

Биография Бари Алибасова - РИА Новости, 06.06.2022

Биография Бари Алибасова

Российский поп-рок-музыкант и продюсер Бари Каримович Алибасов родился 6 июня 1947 года в поселке Чарское (ныне город Чарск) Семипалатинской области (сейчас... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T01:16

2022-06-06T01:16

2022-06-06T01:16

справки

бари алибасов

казахстан

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Российский поп-рок-музыкант и продюсер Бари Каримович Алибасов родился 6 июня 1947 года в поселке Чарское (ныне город Чарск) Семипалатинской области (сейчас входит в состав Восточно-Казахстанской области) Казахстана. Во время учебы в школе занимался пением, увлекался игрой на ударных инструментах. В старших классах организовал музыкальный ансамбль.В 1965 году поступил в Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт (ныне Восточно-Казахстанский государственный технический университет), но институт не окончил. В 1970-х годах занимался в Усть-Каменогорском музыкальном училище по классу ударных, но образование не завершил.Во время учебы в институте Алибасов создал группу "Интеграл" в Усть-Каменогорске. Коллектив очень быстро обрел местную популярность, выступая на танцах во Дворце Металлурга.В 1969 году Бари Алибасов ушел в армию, а "Интеграл" на два года прекратил свое существование.Алибасов проходил срочную службу в войсках ПВО Средне-Азиатского военного округа (САВО) в Алма-Атинской области. Через полгода был переведен в ансамбль песни и пляски САВО, где создал ансамбль "Задор" при штабе ПВО САВО. По возвращении из армии Бари Алибасов вновь собрал "Интеграл". Группа неоднократно побеждала на различных местных конкурсах. Вскоре коллектив получил профессиональный статус и стал работать от Восточно-Казахстанской областной филармонии.Концерты "Интеграла" выглядели как шоу: коллектив применял пиротехнику, элементы цирка, объемные декорации, перемещающийся по залу стереозвук.С 1977 года группа выступала как коллектив Иркутской, а позже – Саратовской филармоний. "Интеграл" активно гастролировал, появлялся на телевидении и радио, принимал участие в записи песен к кинофильму "Не бойся, я с тобой" (1982).В 1980 году "Интеграл" стал лауреатом первого в СССР рок-фестиваля "Тбилиси-80".В разные годы в состав группы входили Юрий Лоза, Евгений Белоусов, Марина Хлебникова и другие известные музыканты.В 1989 году "Интеграл" выпустил свой первый альбом "Мутанты". В том же году группа прекратила свое существование.Бари Алибасов переехал в Москву и в 1989 году создал группу "На-На". Музыканты набирались в ее состав с помощью кастинга. К 1992 году сформировалась основная пятерка вокалистов группы: Валерий Юрин, Владимир Левкин, Владимир Асимов, Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин.На пике популярности группа давала 350-400 концертов в год. Музыканты выпускали большое количество шлягеров, занимающих лидирующие места в хит-парадах. "На-На" гастролировала в США, Франции, Германии, Болгарии, Израиле и др. В 1992 году Бари Алибасов дебютировал в кино в мюзикле "Солнце, воздух и... "На-На", затем он участвовал в телевизионных фильмах "Старые песни о главном" (1996, 1998). Он также снимался в фильмах "Умереть от счастья и любви" (1996), "FM и ребята" (2001), "Коси и забивай" (2004), "Игры мотыльков" (2004), "Слова и музыка" (2004), "Попса" (2005), сериалах "Деффчонки" (2012-2018), "Моя прекрасная няня" (2005), "Чужая игра" (2011), "Товарищи полицейские" (2011) и других. Автор книги "Основы НА-НАйской философии". Бари Алибасов – Заслуженный артист РФ (1999).Заслуженный артист Татарстана (2005).Награжден медалью Татарстана "За доблестный труд" (2017).На родине Алибасова, в городе Чарске, его именем названа улица, а также создан Музей Бари Алибасова.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, бари алибасов, казахстан