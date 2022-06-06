https://ria.ru/20220606/aguzarova-1793401362.html

Сольный концерт Жанны Агузаровой: как это было

Сольный концерт Жанны Агузаровой: как это было - РИА Новости, 06.06.2022

Сольный концерт Жанны Агузаровой: как это было

Жанна Агузарова впервые за долгое время выступила с сольным концертом в Москве, в Зеленом парке на ВДНХ. Ранее отмечалось, что предыдущее полноценное... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T13:36

2022-06-06T13:36

2022-06-06T13:36

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жанна агузарова

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Жанна Агузарова впервые за долгое время выступила с сольным концертом в Москве, в Зеленом парке на ВДНХ. Ранее отмечалось, что предыдущее полноценное выступление артистки прошло около семи лет назад. О том, как прошло возвращение на сцену королевы рок-н-ролла, – в фотоленте РИА Новости.

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Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, фото, жанна агузарова, шоу-бизнес