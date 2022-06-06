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Сольный концерт Жанны Агузаровой: как это было - РИА Новости, 06.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220606/aguzarova-1793401362.html
Сольный концерт Жанны Агузаровой: как это было
Сольный концерт Жанны Агузаровой: как это было - РИА Новости, 06.06.2022
Сольный концерт Жанны Агузаровой: как это было
Жанна Агузарова впервые за долгое время выступила с сольным концертом в Москве, в Зеленом парке на ВДНХ. Ранее отмечалось, что предыдущее полноценное... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T13:36
2022-06-06T13:36
шоубиз
знаменитости
жанна агузарова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Жанна Агузарова впервые за долгое время выступила с сольным концертом в Москве, в Зеленом парке на ВДНХ. Ранее отмечалось, что предыдущее полноценное выступление артистки прошло около семи лет назад. О том, как прошло возвращение на сцену королевы рок-н-ролла, – в фотоленте РИА Новости.
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знаменитости, фото, жанна агузарова, шоу-бизнес
13:36 06.06.2022
 
Сольный концерт Жанны Агузаровой: как это было

Агузарова впервые за семь лет выступила с сольным концертом в Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Жанна Агузарова впервые за долгое время выступила с сольным концертом в Москве, в Зеленом парке на ВДНХ. Ранее отмечалось, что предыдущее полноценное выступление артистки прошло около семи лет назад. О том, как прошло возвращение на сцену королевы рок-н-ролла, – в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Популярность Агузаровой принесла группа "Браво" – большинство наиболее любимых публикой песен вроде "Желтые ботинки", "Верю я", "Старый отель" были записаны в это время.

Концерт Жанны Агузаровой
1 из 7

Популярность Агузаровой принесла группа "Браво" – большинство наиболее любимых публикой песен вроде "Желтые ботинки", "Верю я", "Старый отель" были записаны в это время.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В 1988 году Жанна покинула группу и занялась сольной карьерой. Во время концерта она совмещала исполнение старых хитов с новыми композициями.

Концерт Жанны Агузаровой
2 из 7

В 1988 году Жанна покинула группу и занялась сольной карьерой. Во время концерта она совмещала исполнение старых хитов с новыми композициями.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В этом году артистке исполнится 60 лет. Однако, Жанна никогда не изменяет своему экстравагантному образу. В этот раз она выбрала бежевое платье в пол, множество массивных украшений и аксессуаров.

Концерт Жанны Агузаровой
3 из 7

В этом году артистке исполнится 60 лет. Однако, Жанна никогда не изменяет своему экстравагантному образу. В этот раз она выбрала бежевое платье в пол, множество массивных украшений и аксессуаров.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Зрители и поклонники часто поддерживают артистку в ее экстравагантном внешнем виде: некоторые красят волосы в яркие цвета и выбирают неожиданные аксессуары.

Концерт Жанны Агузаровой
4 из 7

Зрители и поклонники часто поддерживают артистку в ее экстравагантном внешнем виде: некоторые красят волосы в яркие цвета и выбирают неожиданные аксессуары.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

За необычную манеру исполнения, редкий тембр голоса и нестандартную внешность Агузарову часто называют "космической певицей".

Концерт Жанны Агузаровой
5 из 7

За необычную манеру исполнения, редкий тембр голоса и нестандартную внешность Агузарову часто называют "космической певицей".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Последний сольный альбом певицы "Королева Сансета" вышел в 2020 году. Она работала над пластинкой в Санкт-Петербурге, Москве, а также Стокгольме, Лондоне и Лос-Анджелесе.

Концерт Жанны Агузаровой
6 из 7

Последний сольный альбом певицы "Королева Сансета" вышел в 2020 году. Она работала над пластинкой в Санкт-Петербурге, Москве, а также Стокгольме, Лондоне и Лос-Анджелесе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

12 июня у артистки запланирован концерт в Санкт-Петербурге.

Концерт Жанны Агузаровой
7 из 7

12 июня у артистки запланирован концерт в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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