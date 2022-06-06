Сольный концерт Жанны Агузаровой: как это было

Агузарова впервые за семь лет выступила с сольным концертом в Москве
Популярность Агузаровой принесла группа "Браво" – большинство наиболее любимых публикой песен вроде "Желтые ботинки", "Верю я", "Старый отель" были записаны в это время.
Популярность Агузаровой принесла группа "Браво" – большинство наиболее любимых публикой песен вроде "Желтые ботинки", "Верю я", "Старый отель" были записаны в это время.
В 1988 году Жанна покинула группу и занялась сольной карьерой. Во время концерта она совмещала исполнение старых хитов с новыми композициями.
В 1988 году Жанна покинула группу и занялась сольной карьерой. Во время концерта она совмещала исполнение старых хитов с новыми композициями.
В этом году артистке исполнится 60 лет. Однако, Жанна никогда не изменяет своему экстравагантному образу. В этот раз она выбрала бежевое платье в пол, множество массивных украшений и аксессуаров.
В этом году артистке исполнится 60 лет. Однако, Жанна никогда не изменяет своему экстравагантному образу. В этот раз она выбрала бежевое платье в пол, множество массивных украшений и аксессуаров.
Зрители и поклонники часто поддерживают артистку в ее экстравагантном внешнем виде: некоторые красят волосы в яркие цвета и выбирают неожиданные аксессуары.
Зрители и поклонники часто поддерживают артистку в ее экстравагантном внешнем виде: некоторые красят волосы в яркие цвета и выбирают неожиданные аксессуары.
За необычную манеру исполнения, редкий тембр голоса и нестандартную внешность Агузарову часто называют "космической певицей".
За необычную манеру исполнения, редкий тембр голоса и нестандартную внешность Агузарову часто называют "космической певицей".
Последний сольный альбом певицы "Королева Сансета" вышел в 2020 году. Она работала над пластинкой в Санкт-Петербурге, Москве, а также Стокгольме, Лондоне и Лос-Анджелесе.
Последний сольный альбом певицы "Королева Сансета" вышел в 2020 году. Она работала над пластинкой в Санкт-Петербурге, Москве, а также Стокгольме, Лондоне и Лос-Анджелесе.
12 июня у артистки запланирован концерт в Санкт-Петербурге.
12 июня у артистки запланирован концерт в Санкт-Петербурге.