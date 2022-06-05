https://ria.ru/20220605/zemletryasenie-1793215497.html
У Алеутских островов произошло сильное землетрясение
У Алеутских островов произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 05.06.2022
У Алеутских островов произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у Алеутских островов, входящих в состав американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T03:32
2022-06-05T03:32
2022-06-05T03:32
в мире
алеутские оcтрова
землетрясение
геологическая служба сша
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у Алеутских островов, входящих в состав американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение зафиксировано в субботу в 23.38 по времени UTC (воскресенье 2.38 мск). Очаг залегал на глубине 104,6 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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алеутские оcтрова
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в мире, алеутские оcтрова, землетрясение, геологическая служба сша
У Алеутских островов произошло сильное землетрясение
Геологическая служба США: у Алеутских островов произошло землетрясение магнитудой 6,4