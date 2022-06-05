https://ria.ru/20220605/zemletryasenie-1793215497.html

У Алеутских островов произошло сильное землетрясение

У Алеутских островов произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 05.06.2022

У Алеутских островов произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у Алеутских островов, входящих в состав американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T03:32

2022-06-05T03:32

2022-06-05T03:32

в мире

алеутские оcтрова

землетрясение

геологическая служба сша

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у Алеутских островов, входящих в состав американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение зафиксировано в субботу в 23.38 по времени UTC (воскресенье 2.38 мск). Очаг залегал на глубине 104,6 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20220601/zemletryasenie-1792388111.html

алеутские оcтрова

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в мире, алеутские оcтрова, землетрясение, геологическая служба сша