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Французский евродепутат обвинил Зеленского в обмане - РИА Новости, 05.06.2022
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Французский евродепутат обвинил Зеленского в обмане
Французский евродепутат обвинил Зеленского в обмане - РИА Новости, 05.06.2022
Французский евродепутат обвинил Зеленского в обмане
Президент Украины Владимир Зеленский обманул европейские страны, уговорив их поставлять оружие, заявил депутат Европарламента от французской партии... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T19:38
2022-06-05T20:07
в мире
украина
европа
владимир зеленский
тьерри мариани
джо байден
нато
владимир путин
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обманул европейские страны, уговорив их поставлять оружие, заявил депутат Европарламента от французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани в интервью газете Valeurs Actuelles."Владимир Зеленский — актер. Он сыграл на заблуждениях западного мира. Ему удалось быстро воспользоваться европейской слепотой. &lt;…&gt; Этому иллюзионисту удалось увлечь за собой европейские столицы, которые теперь готовы совершить экономическое и геополитическое самоубийство, дабы угодить ему", — пояснил политик.По его мнению, отправки вооружений Киеву нельзя называть ни гуманитарной операцией, ни даже стратегическим решением. Это умышленное создание нового очага напряженности в Европе, которое в конечном счете нанесет ущерб всем.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, военные поставки Киеву только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для российской армии.
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в мире, украина, европа, владимир зеленский, тьерри мариани, джо байден, нато, владимир путин
19:38 05.06.2022 (обновлено: 20:07 05.06.2022)
 
Французский евродепутат обвинил Зеленского в обмане

Французский евродепутат Мариани обвинил Зеленского в создании очага напряженности в Европе

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обманул европейские страны, уговорив их поставлять оружие, заявил депутат Европарламента от французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани в интервью газете Valeurs Actuelles.
"Владимир Зеленский — актер. Он сыграл на заблуждениях западного мира. Ему удалось быстро воспользоваться европейской слепотой. <…> Этому иллюзионисту удалось увлечь за собой европейские столицы, которые теперь готовы совершить экономическое и геополитическое самоубийство, дабы угодить ему", — пояснил политик.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
17:24Специальная военная операция на Украине
В США посоветовали Зеленскому отдать часть территорий под контроль России
По его мнению, отправки вооружений Киеву нельзя называть ни гуманитарной операцией, ни даже стратегическим решением. Это умышленное создание нового очага напряженности в Европе, которое в конечном счете нанесет ущерб всем.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, военные поставки Киеву только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для российской армии.
Беженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска Медыка - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
08:00
Пора домой. Европа устала от украинских беженцев
 
В миреУкраинаЕвропаВладимир ЗеленскийТьерри МарианиДжо БайденНАТОВладимир Путин
 
 
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