19:38 05.06.2022 (обновлено: 20:07 05.06.2022)
Французский евродепутат обвинил Зеленского в обмане
Французский евродепутат Мариани обвинил Зеленского в создании очага напряженности в Европе
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обманул европейские страны, уговорив их поставлять оружие, заявил депутат Европарламента от французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани в интервью газете Valeurs Actuelles.
"Владимир Зеленский — актер. Он сыграл на заблуждениях западного мира. Ему удалось быстро воспользоваться европейской слепотой. <…> Этому иллюзионисту удалось увлечь за собой европейские столицы, которые теперь готовы совершить экономическое и геополитическое самоубийство, дабы угодить ему", — пояснил политик.
По его мнению, отправки вооружений Киеву нельзя называть ни гуманитарной операцией, ни даже стратегическим решением. Это умышленное создание нового очага напряженности в Европе, которое в конечном счете нанесет ущерб всем.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, военные поставки Киеву только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для российской армии.