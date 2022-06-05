https://ria.ru/20220605/zelenskiy-1793320358.html

Французский евродепутат обвинил Зеленского в обмане

Французский евродепутат обвинил Зеленского в обмане - РИА Новости, 05.06.2022

Французский евродепутат обвинил Зеленского в обмане

Президент Украины Владимир Зеленский обманул европейские страны, уговорив их поставлять оружие, заявил депутат Европарламента от французской партии... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T19:38

2022-06-05T19:38

2022-06-05T20:07

в мире

украина

европа

владимир зеленский

тьерри мариани

джо байден

нато

владимир путин

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обманул европейские страны, уговорив их поставлять оружие, заявил депутат Европарламента от французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани в интервью газете Valeurs Actuelles."Владимир Зеленский — актер. Он сыграл на заблуждениях западного мира. Ему удалось быстро воспользоваться европейской слепотой. <…> Этому иллюзионисту удалось увлечь за собой европейские столицы, которые теперь готовы совершить экономическое и геополитическое самоубийство, дабы угодить ему", — пояснил политик.По его мнению, отправки вооружений Киеву нельзя называть ни гуманитарной операцией, ни даже стратегическим решением. Это умышленное создание нового очага напряженности в Европе, которое в конечном счете нанесет ущерб всем.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, военные поставки Киеву только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20220605/ssha-1793302003.html

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украина

европа

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, европа, владимир зеленский, тьерри мариани, джо байден, нато, владимир путин