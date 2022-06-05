https://ria.ru/20220605/zadymlenie-1793270583.html

В Норильске персонал рудника эвакуировали после сообщения о задымлении

В Норильске персонал рудника эвакуировали после сообщения о задымлении - РИА Новости, 05.06.2022

В Норильске персонал рудника эвакуировали после сообщения о задымлении

На руднике "Комсомольский" в Норильске после сообщения о задымлении был эвакуирован персонал, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Норникеля". РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T13:55

2022-06-05T13:55

2022-06-05T14:07

россия

происшествия

норильск

красноярский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150778/14/1507781435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f52b6b7e560ac9bab9ff1802cdb83b99.jpg

КРАСНОЯРСК, 5 июн - РИА Новости. На руднике "Комсомольский" в Норильске после сообщения о задымлении был эвакуирован персонал, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Норникеля"."Пятого июня в 14.35 (время местное) в диспетчерскую службу Заполярного филиала "Норникеля" поступило сообщение о задымлении на горизонте -471 м рудника "Комсомольский". Причина – задымление в моторном отсеке погрузочно-доставочной машины. Силами военизированных горно-спасательных подразделений задымление локализовано. Пострадавших нет. Персонал рудника выведен на поверхность", - говорится в сообщении.После проведения необходимых мероприятий по обеспечению промышленной безопасности и проветривания работа рудника продолжится в штатном режиме.По данным ГУМЧС по Красноярскому краю, работа шахты приостановлена.Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, были эвакуированы 36 человек, никто не пострадал, рудник возобновит работу в ближайшее время.

https://ria.ru/20220525/zadymlenie-1790728193.html

россия

норильск

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, норильск, красноярский край