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В Норильске персонал рудника эвакуировали после сообщения о задымлении - РИА Новости, 05.06.2022
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В Норильске персонал рудника эвакуировали после сообщения о задымлении
В Норильске персонал рудника эвакуировали после сообщения о задымлении - РИА Новости, 05.06.2022
В Норильске персонал рудника эвакуировали после сообщения о задымлении
На руднике "Комсомольский" в Норильске после сообщения о задымлении был эвакуирован персонал, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Норникеля". РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T13:55
2022-06-05T14:07
россия
происшествия
норильск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 5 июн - РИА Новости. На руднике "Комсомольский" в Норильске после сообщения о задымлении был эвакуирован персонал, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Норникеля"."Пятого июня в 14.35 (время местное) в диспетчерскую службу Заполярного филиала "Норникеля" поступило сообщение о задымлении на горизонте -471 м рудника "Комсомольский". Причина – задымление в моторном отсеке погрузочно-доставочной машины. Силами военизированных горно-спасательных подразделений задымление локализовано. Пострадавших нет. Персонал рудника выведен на поверхность", - говорится в сообщении.После проведения необходимых мероприятий по обеспечению промышленной безопасности и проветривания работа рудника продолжится в штатном режиме.По данным ГУМЧС по Красноярскому краю, работа шахты приостановлена.Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, были эвакуированы 36 человек, никто не пострадал, рудник возобновит работу в ближайшее время.
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россия
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россия, происшествия, норильск, красноярский край
13:55 05.06.2022 (обновлено: 14:07 05.06.2022)
 
В Норильске персонал рудника эвакуировали после сообщения о задымлении

Персонал рудника "Комсомольский" в Норильске эвакуировали после сообщения о задымлении

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНадеждинский металлургический завод ГМК "Норильский никель"
Надеждинский металлургический завод ГМК Норильский никель - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Надеждинский металлургический завод ГМК "Норильский никель". Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 5 июн - РИА Новости. На руднике "Комсомольский" в Норильске после сообщения о задымлении был эвакуирован персонал, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Норникеля".
"Пятого июня в 14.35 (время местное) в диспетчерскую службу Заполярного филиала "Норникеля" поступило сообщение о задымлении на горизонте -471 м рудника "Комсомольский". Причина – задымление в моторном отсеке погрузочно-доставочной машины. Силами военизированных горно-спасательных подразделений задымление локализовано. Пострадавших нет. Персонал рудника выведен на поверхность", - говорится в сообщении.
Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 20:28
На территории металлургического комбината в Липецке произошло задымление
После проведения необходимых мероприятий по обеспечению промышленной безопасности и проветривания работа рудника продолжится в штатном режиме.
По данным ГУМЧС по Красноярскому краю, работа шахты приостановлена.
Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, были эвакуированы 36 человек, никто не пострадал, рудник возобновит работу в ближайшее время.
 
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