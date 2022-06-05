https://ria.ru/20220605/zadymlenie-1793270583.html
В Норильске персонал рудника эвакуировали после сообщения о задымлении
В Норильске персонал рудника эвакуировали после сообщения о задымлении - РИА Новости, 05.06.2022
В Норильске персонал рудника эвакуировали после сообщения о задымлении
На руднике "Комсомольский" в Норильске после сообщения о задымлении был эвакуирован персонал, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Норникеля". РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T13:55
2022-06-05T13:55
2022-06-05T14:07
россия
происшествия
норильск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 5 июн - РИА Новости. На руднике "Комсомольский" в Норильске после сообщения о задымлении был эвакуирован персонал, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Норникеля"."Пятого июня в 14.35 (время местное) в диспетчерскую службу Заполярного филиала "Норникеля" поступило сообщение о задымлении на горизонте -471 м рудника "Комсомольский". Причина – задымление в моторном отсеке погрузочно-доставочной машины. Силами военизированных горно-спасательных подразделений задымление локализовано. Пострадавших нет. Персонал рудника выведен на поверхность", - говорится в сообщении.После проведения необходимых мероприятий по обеспечению промышленной безопасности и проветривания работа рудника продолжится в штатном режиме.По данным ГУМЧС по Красноярскому краю, работа шахты приостановлена.Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, были эвакуированы 36 человек, никто не пострадал, рудник возобновит работу в ближайшее время.
https://ria.ru/20220525/zadymlenie-1790728193.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, происшествия, норильск, красноярский край
13:55 05.06.2022 (обновлено: 14:07 05.06.2022)
В Норильске персонал рудника эвакуировали после сообщения о задымлении
Персонал рудника "Комсомольский" в Норильске эвакуировали после сообщения о задымлении
КРАСНОЯРСК, 5 июн - РИА Новости. На руднике "Комсомольский" в Норильске после сообщения о задымлении был эвакуирован персонал, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Норникеля".
"Пятого июня в 14.35 (время местное) в диспетчерскую службу Заполярного филиала "Норникеля" поступило сообщение о задымлении на горизонте -471 м рудника "Комсомольский". Причина – задымление в моторном отсеке погрузочно-доставочной машины. Силами военизированных горно-спасательных подразделений задымление локализовано. Пострадавших нет. Персонал рудника выведен на поверхность", - говорится в сообщении.
После проведения необходимых мероприятий по обеспечению промышленной безопасности и проветривания работа рудника продолжится в штатном режиме.
По данным ГУМЧС по Красноярскому краю
, работа шахты приостановлена.
Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, были эвакуированы 36 человек, никто не пострадал, рудник возобновит работу в ближайшее время.