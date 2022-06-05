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Известного общественника арестовали по делу о посредничестве во взятке - РИА Новости, 05.06.2022
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Известного общественника арестовали по делу о посредничестве во взятке
Известного общественника арестовали по делу о посредничестве во взятке - РИА Новости, 05.06.2022
Известного общественника арестовали по делу о посредничестве во взятке
Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал на два месяца известного общественника Сергея Мильвита, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве,... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T14:43
2022-06-05T16:08
происшествия
владивосток
приморский край
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал на два месяца известного общественника Сергея Мильвита, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве, сообщает прокуратура Приморского края.Мильвит - известный в регионе общественник, экс-солист ансамбля, президент фонда "Горожанин и Гражданин", был членом Общественной палаты Приморского края, участвовал в конкурсе на замещение должности мэра Владивостока, Мильвит - бывший зампред регионального отделения партии "Родина"."Фрунзенский районный суд Владивостока, с учетом позиции прокурора, избрал Сергею Мильвиту, подозреваемому... по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере), ...меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении. По статье ему грозит до 12 лет лишения свободы.По версии следствия, в июне Мильвит получил от директора строительной организации взятку в особо крупном размере для передачи должностным лицам. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре края, информирует надзорное ведомство.По данным СУСК РФ по региону, фигуранту было известно, что полицейские расследуют уголовное дело о мошенничестве при строительстве жилого дома. Взяткодатель 3 июня под контролем правоохранителей передал деньги подозреваемому, которого задержали сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.
https://ria.ru/20220518/prigovor-1789289371.html
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происшествия, владивосток, приморский край, россия
14:43 05.06.2022 (обновлено: 16:08 05.06.2022)
 
Известного общественника арестовали по делу о посредничестве во взятке

Известного общественника в Приморье арестовали по делу о посредничестве во взятке

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал на два месяца известного общественника Сергея Мильвита, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве, сообщает прокуратура Приморского края.
Мильвит - известный в регионе общественник, экс-солист ансамбля, президент фонда "Горожанин и Гражданин", был членом Общественной палаты Приморского края, участвовал в конкурсе на замещение должности мэра Владивостока, Мильвит - бывший зампред регионального отделения партии "Родина".
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"Фрунзенский районный суд Владивостока, с учетом позиции прокурора, избрал Сергею Мильвиту, подозреваемому... по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере), ...меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении. По статье ему грозит до 12 лет лишения свободы.
По версии следствия, в июне Мильвит получил от директора строительной организации взятку в особо крупном размере для передачи должностным лицам. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре края, информирует надзорное ведомство.
По данным СУСК РФ по региону, фигуранту было известно, что полицейские расследуют уголовное дело о мошенничестве при строительстве жилого дома. Взяткодатель 3 июня под контролем правоохранителей передал деньги подозреваемому, которого задержали сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.
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