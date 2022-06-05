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В Русской православной церкви исключили влияние США на решения Собора УПЦ - РИА Новости, 05.06.2022
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Религия
https://ria.ru/20220605/upts-1793330265.html
В Русской православной церкви исключили влияние США на решения Собора УПЦ
В Русской православной церкви исключили влияние США на решения Собора УПЦ - РИА Новости, 05.06.2022
В Русской православной церкви исключили влияние США на решения Собора УПЦ
Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) исключил влияние США на решения, принятые... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T21:40
2022-06-05T21:40
религия
украина
россия
русская православная церковь
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) исключил влияние США на решения, принятые во время майского Собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ).Собор Украинской православной церкви (УПЦ) объявил о самостоятельности и независимости, а также о внесении в церковный устав изменений 27 мая. При этом, согласно уставу УПЦ, опубликованному на сайте Русской церкви, ей "предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии с определением Архиерейского собора Русской православной церкви 25-27 октября 1990 года". Собор также "имел суждение о возобновлении мироварения" (освященное масло, использующееся в таинстве миропомазания, которое самостоятельно варят автокефальные церкви), но о результатах обсуждения не сообщается."Я думаю, что американского следа в решениях Украинской православной церкви искать не следует. Американцы, безусловно, напрямую влияют на политику украинского государства и на ту раскольничью группировку, которая называет себя Православной церковью Украины. А вот что касается Украинской православной церкви, то она полностью независима и самоуправляема, и она не поддается такого рода внешним влияниям", – сказал митрополит в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) 29 мая постановил изучить решения Собора УПЦ на предмет соответствия церковному уставу и патриаршей грамоте о ее самостоятельности. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в храме Христа Спасителя в этот же день заявил, что попытки разорвать духовную связь между церквами России и Украины исходят не от Бога и такие цели никогда не будут достигнуты, а РПЦ с пониманием относится к тому, что УПЦ должна вести себя таким образом, чтобы не осложнять жизнь своей паствы.
https://ria.ru/20220602/tsennosti-1792595223.html
https://ria.ru/20220529/tserkov-1791568070.html
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украина, россия, русская православная церковь, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
21:40 05.06.2022
 
В Русской православной церкви исключили влияние США на решения Собора УПЦ

Председатель ОВЦС митрополит Иларион исключил влияние США на решения Собора УПЦ

© РИА Новости / Виталий БелоусовМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) исключил влияние США на решения, принятые во время майского Собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Собор Украинской православной церкви (УПЦ) объявил о самостоятельности и независимости, а также о внесении в церковный устав изменений 27 мая. При этом, согласно уставу УПЦ, опубликованному на сайте Русской церкви, ей "предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии с определением Архиерейского собора Русской православной церкви 25-27 октября 1990 года". Собор также "имел суждение о возобновлении мироварения" (освященное масло, использующееся в таинстве миропомазания, которое самостоятельно варят автокефальные церкви), но о результатах обсуждения не сообщается.
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"Я думаю, что американского следа в решениях Украинской православной церкви искать не следует. Американцы, безусловно, напрямую влияют на политику украинского государства и на ту раскольничью группировку, которая называет себя Православной церковью Украины. А вот что касается Украинской православной церкви, то она полностью независима и самоуправляема, и она не поддается такого рода внешним влияниям", – сказал митрополит в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) 29 мая постановил изучить решения Собора УПЦ на предмет соответствия церковному уставу и патриаршей грамоте о ее самостоятельности. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в храме Христа Спасителя в этот же день заявил, что попытки разорвать духовную связь между церквами России и Украины исходят не от Бога и такие цели никогда не будут достигнуты, а РПЦ с пониманием относится к тому, что УПЦ должна вести себя таким образом, чтобы не осложнять жизнь своей паствы.
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